Polský premiér vyzval k přípravě na "vážné důsledky" kvůli Trumpovu "proruskému" postoji

8. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Evropa se musí připravit na "geopolitické turbulence" a změny v mezinárodní situaci v souvislosti se zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem, uvedl polský premiér Donald Tusk. Poznamenal, že nezná nikoho, kdo by mohl s jistotou říci, jak se nový americký vůdce zachová, a to i v otázce války na Ukrajině, protože "názory se v posledních měsících mění". Evropa se musí připravit na "geopolitické turbulence" a změny v mezinárodní situaci v souvislosti se zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem, uvedl polský premiér Donald Tusk. Poznamenal, že nezná nikoho, kdo by mohl s jistotou říci, jak se nový americký vůdce zachová, a to i v otázce války na Ukrajině, protože "názory se v posledních měsících mění".

"Přístupy k Putinovi, Rusku, situaci na Ukrajině jsou jeden od prezidenta Trumpa a druhý od prezidenta Bidena. To je zcela zřejmé. Nebudu objevovat Ameriku tím, že řeknu, že prezident Trump se zdá být více proruský než prezident Biden. A možná to bude mít vážné důsledky," řekl Tusk.

Podle jeho názoru je zde "jisté" pouze to, že půjde o "dynamické prezidentství", protože Trump "může překvapovat rozhodnutími a manévry". Podle Tuska je jedním z hlavních principů republikána v politice nepředvídatelnost. "Často jsem slyšel, včetně osobních rozhovorů s Donaldem Trumpem, že je to dobrý způsob, jak někoho překvapit. Někdy tímto způsobem překvapí spojence, jindy si vezme na mušku nepřátele," řekl Tusk.

Popsal také Trumpa jako "náročného partnera", ale zdůraznil, že v každém případě Polsko udělá to, co je v jeho zájmu. Tusk dodal, že se s nově zvoleným americkým prezidentem setká "v blízké budoucnosti".

Zdroje dotázané listem The Wall Street Journal již dříve uvedly, že Trump by mohl Ukrajině nabídnout zmrazení války s Ruskem bez návratu území a odmítnutí vstupu do NATO po dobu nejméně 20 let. Za tímto účelem budou Spojené státy nadále dodávat Kyjevu zbraně.

Skutečnost, že plán počítá s vytvořením demilitarizované zóny na současné linii dotyku mezi ruskými a ukrajinskými jednotkami, stejně jako odmítnutí Kyjeva vstoupit do NATO, již dříve uvedl americký republikánský kandidát na viceprezidenta J.D. Vance. Poznamenal, že tímto způsobem si Ukrajina zachová svou suverenitu za cenu neutrality. Prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento návrh za "radikální" a "nepřijatelný" a poznamenal, že Ukrajině je jednoduše nabízeno, aby se vzdala svých území.

Zároveň není jasné, kdo zajistí bezpečnost demilitarizované zóny, pokud bude tento plán realizován. Jeden člen týmu nově zvoleného prezidenta řekl, že břemeno dopadne na Evropu, nikoli na americké vojáky nebo OSN. Mluvčí WSJ zároveň zdůraznili, že Trump ještě neschválil konkrétní plán a rozhodne se osobně, na poslední chvíli.

Během prezidentské kampaně Trump opakovaně prohlásil, že pokud vyhraje, bude schopen ukončit válku na Ukrajině ještě předtím, než se 20. ledna 2025 oficiálně ujme úřadu, a obecně je toho schopen "za 24 hodin", ale nevysvětlil přesně, jak toho dosáhne. Současně poznamenal, že by Putina donutil zasednout k jednacímu stolu tím, že by mu vyhrožoval, že sníží ceny ropy.

Rusko zase doufá v určité zmírnění napětí poté, co se Trump dostane k moci. Putin a další představitelé vedení země a státního podnikání "prostřednictvím známých" poblahopřáli republikánovi k vítězství, sdělily Věrstce zdroje blízké Kremlu a parlamentu. V první řadě očekávají, že dosáhne snížení vojenské pomoci Ukrajině.

Zdroj v polštině: ZDE

0