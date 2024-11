Strana, která už není, byť kdysi byla

10. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Tak piráti se rozhodli být středovou liberální stranou. Jako jejich dosud věrný, snad dokonce skalní volič bych měl být asi rád. Těžko najít lepší definici mé politické pozice než „středový liberální“. Jenže kromě toho jsem především volič reagující na politickou situaci.



Kdybychom měli nějakou hru na akademické škatulkování, krásně bych zapadl do středově liberálního prozápadního, ba progresivního voliče. Jenže volil jsem většinou sociální demokraty, ale i občanské demokraty, zelené nebo právě piráty. Co mi v současnosti piráti nabízejí tím, že budou středově liberální? Obhajobu své vládní minulosti.



Proč vlastně jako středově liberální strana nejsou ve vládě? Protože je vyhodili pro jejich neschopnost. Nyní se budou točit v kruhu, že měli pravdu oni. A nový předseda bude kázat o tom, jak země nevzkvétá a jak je třeba dohnat Polsko. Ano, je třeba mnoho věcí. Proč by tohle měl ale člověk poslouchat zrovna od těch, kdo nám předvedli debakl s digitalizací stavebního řízení? Ne, on to byl vlastně úspěch. Takhle chtějí, aby vypadalo to vzkvétání.

V čem se piráti liší jako středová liberální strana od STAN? V tom, že mají osmkrát méně poslanců, nejsou ve vládě, ačkoli se tam drželi zuby nehty, dokud je nevyhodili, klesají jim preference na hranu zvolitelnosti do Sněmovny, a jsou z toho všeho frustrovaní. A jsou připraveni se hájit a uzavřít do minulosti. Strana, která vlastně už není, jenom byla. Účast ve vládě je sevřela do pasti, ve které se zmítají jako moucha v pavoučí síti.

