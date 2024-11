Ebla Debla Blabla, aneb „Děláme, co je třebla“

11. 11. 2024 / Petr Haraším

(hodnotová politika ODS) Vládní koalice plně si vědoma ostudné volební prohry nasadila umazaná ulhaná hesla o ekonomické zdatnosti a prosperitě Česka. Do roztomilých rozhovorů vyslala na turné realitu popírajícího premiéra Fialu, jenž je již plně vnořen do své ideové prázdnoty magické podstaty vzdušných zemljanek. Fiala nadobro pozbyl hranic reality a oddal se vysílání zmatených signálů o tom, že pouze on zachrání svět před atomovým Putinem a pečeným Babišem zde.





Poté nesouvisle kolektivně blábolící ODS vedená Donem Pablem, programátorem Stanjurou a kmotrem kmotrů Zajíčkem vyslala k Moravcovi do OVM ekonomického diletanta na plný úvazek mistra Skopečka. Bral přec rozumy u pomateného profesora Klause, a ještě víc Ševčíka.

Pilný žáček obou dostal leč na pamětnou od Maláčové. Nejvíce kňučení bylo, když uviděl přehlednou tabulku úspěchů vlád ODS. Koktal, červenal se, frkal, trkal a bublal. Řval: „Lež, lež, lež, samá lež“. Křivě přísahal na 100 miliard, které ODS prý již každoročně vrátila do rozpočtu nevěda však jak.

Byl sprostý a neurvalý, téměř nepříčetný. Choval se arogantně a vulgárně. Stačilo ho jen konfrontovat s realitou.

Realitu ODS nesnáší, reálná čísla popírá a reálné výsledky vlastní politiky svádí na jiné. A to se na jeho obranu leckdy primitivně vydal i Zemanův Rusnok, dnes plně oddán oligarchické scéně na plný úvazek. Ano, té oligarchické scéně klient korupčního systému, jenž stojí v pozadí konce demokracie, státu a společnosti. Ano, Rusnok, další jeden, co tady u všeho byl, vše ví nejvíc nejlépe a za nic nemůže, jak je ostatně zvykem zde.

Pohořel tedy hvězdný ekonom ekonomického poklesu Skopeček, směšný i pro pravicově orientované. Pohořel, vybuchl i vbuchl, proto ODS poslala na tutéž Maláčovou poslankyni Decroix z ústředního výboru. Jako fakt nevím, co tam v ODS hulí za dobré trávy, ale zřejmě to bude velice kvalitní matroš.

Debata na CNN Prima zde. Důchody se musí změnit, protože na důchody není peníz. Občané nemají děti, děti nemohou živit důchodce, kteří makali málo, tudíž musí makat déle. Danit už není koho. Zaměstnanci jsou daněni přespříliš, zatímco firmy, nadnárodní molochy a majetek je danit pod přísným trestem zakázáno. Takže a čili čile makat ala „sto let v šachtě“, přitom huby držet, vzkazuje odpovědná pravice neodpovědným zaměstnancům.

Otec přílepků Benda a jeho poslušný psík Jakob (haf, ňaf) na poslední chvíli nabourali dlouho a pečlivě a do detailu vyžehlenou vládní důchodovou reformu. Vládní reforma je tak pečlivě prodiskutována, že ve sněmovně tedy na pracovišti poslanců diskutovat o ní netřeba.

Zbabělý radikál Benda to nepovažuje za nutné, protože stranickému přílepku, natož snad důchodové reformě nerozumí.

Mravní lidovci morálního ducha prohlásili, že nezvednou lidovou pacičku pro pravicový masakr seznamu náročných povolání. Však ono se už něco najde, aby mravnost a morálka byla spokojena, jak je u lidových zástupců z lidu tradicí. Našla se u valorizace, našla se u zdeptání zdravotně postižených, najde se i zde ona odpovědnost nade vše.

Rychle mizící pomalu myslící TOP09 ústy Pekarové Adamové i Jakoba vydírá koaliční zbytek. Pokud přílepek Benda Jakob ne, tak oni slavné tolik nezbytně potřebné důchodové reformě taky ne, ať to tady krachne. Pochopitelně hnutí mysli STAN úspěšně imitující nezávislost nemohla zůstat státi stranou. Oni také souhlasí, i když ještě neřekli v šatně za co a kolik to bude stát. Ptal jsem se třikrát.

Strana konzervativní pravice ve stylu soudruha Putina, podumala a vymyslela klíčovou kličku, na kterou zlobiví poslanci budou uloveni zde. Vše klaplo na výbornou, reforma chválena, odpovědné strany ojebaly opět zaměstnance v náročných oborech, což kompenzovaly snížením důchodů, a tak si tady stále žijeme.

Pevné postoje změněné na poslední chvíli si koalice pevně na sílu prosadila v pevném hlasování. Pevné zásady pro šanci na důstojné a férové důchody pro všechny děti a vnuky, ať už tím ekonomicky nadaná vláda odvážného půstu a nerůstu myslí fakt cokoli zde. Že by se snad vydali snadnou cestou navýšení příjmů prvnímu pilíři? Ne, to ne, to nejde. My tradičně jdeme cestou horší, delší a vedoucí někam do východních stepí.

Důchodový systém musí být spravedlivý a důchody musí zajistit základní životní potřeby. Spravedlivý a základní životní potřeby vždy byly u ODS na posledním místě. Spravedlivě se oddálil věk odchodu, spravedlivě roztrhán seznam náročných profesí a spravedlivě snížen důchod. Spravedlnost zajištěna a co je nám do základních životních potřeb.

Maláčová s neliberální praxí pravice zamávala daty a fakty. Pracujeme 45 let na důchod. Důchodu se, pokud dožijeme, dožijeme na smrt nemocní dle analýz z ministerstva zdravotnictví. Levice by se vydala v důchodové reformě cestou na Západ, pravice si pevně drží směr Východ.

Kovářová ze STAN se chlubí. Zvýšili jsme důchody o 37 %. Což o to, číslo je to hezké. Hezké to ano, ale uspokojit ony základní životní potřeby velice těžko ne-li nemožno v systému neoliberální despocie. Pak už jen marmeláda pravicových slibů. Prevence, finanční gramotnost v českém podání raději finanční nemožnost a nástin „předdůchodů“ jako třešnička na žluklém dortu ODS podávaném na zašlém tácku.

Tu se přihnala na vlně hysterie poslankyně Decroix. Vypadalo to, že si tajně lupla po kelíšku nebo nasála do nozder zelený odér. Začala mávat rukama, nohama, jako by se chystala na tanec svatého Víta. Kroutila ušima, kroutila rostoucím nosem metajíc lži tam i lži sem. Pisklavým hlasem fistule rozdováděla voliče: „Socani nedělali nic, plácali, slibovali a věří, že vše zruší. Nestačí říkat a mávat: „Jáááá jsem udělala spravedlivou reformu. „Nic, nic se neudělalo! Níííííc. Nic není na stole“, dokončila konečně divadelní představení pro nenáročného voliče místopředsedkyně ODS.

Vypustila neoliberální floskule, jako jsou odpracovat, vysvětlit a obhájit, by nabyla sil. A pokračovala ve vystoupení: „Levice, to jsou jen sliby, sliby a sliby. Všechno pro vás uděláme, my myslíme na lidi. Oni myslí na lidi, my pro lidi pracujeme, důchodovou reformu pečlivě připravenou máme“, zabila hřebík do volební kampaně ODS. Kdo by neznal statistiky, analýzy a ekonomické tabulky, ten by možná slibům ODS uvěřil, kdo je zná, ten nevěří, ač po krk v nich vězí.

„My jsme schopni, za vás byly důchody 14 tisíc, vy jste je potřeba navýšit, ale mýý jsme je navýšili. Za naší vlády. Naše důchodová reforma je plná prorodinných opatření“, kvíká spravedlivým hněvem rozdováděná poslankyně ODS. Jak je to reálně s prorodinnou politikou této pravice zde.

Juchelka konstatoval směrem k výbušné poslankyni ODS. Matete veřejnost legislativními kotrmelci kolem důchodové reformy. Výbuch se povedl. Poslanecký čert Decroix vyletěla jako z krabičky a že veřejnost bude dělat jen to, co se jí řekne.

Maláčová se stále pídí po informacích, kolik budou asi tak sociální náklady na dávky v případě neschopnosti pracovat do 67 let. Příspěvky, nemocenská, invalidní důchody. Vládní eskadra zarytě mlčí žmoulajíce podobiznu premiéra Fialy.

Místo kvalifikované odpovědi Decroix skáče do řeči jako nevychovaný fracek. Fracek nedbá a dál pokračuje nedávajíc odpovědi. Pokud se vrátí levice do vlády, zdaní vše, co se hýbe, praví poslankyně ODS, která zdanila chudší vrstvy víc než kdy zvládl hodný dráb Kalousek. Maláčová přetřásá levicový program. Růst ekonomiky, což ODS neumí. Nebude danit pracující zaměstnance, jako pravice. Řešit otázku dostupného bydlení pro rodiny, což pravice už dávno pohřbila. Daňový mix a la Západ, danit řádně nadnárodní firmy a majetkově bohaté.

Poslankyně Decroix se směje jako šílená Máňa. Pravice umí financovat důchody jen zdaněním práce, přičemž je nutné zdanit kapitál a informace. Poslankyně strany ekonomických propadů se znovu směje jako šílená Máňa. Maláčová se nedá a nedbá, sektorové daně, banky, zbrojaři a oligarchie. Decroix obrazně uronila slzu cynismu nad všemi, na které levice myslí. A dodává, protože nesmíme zdaňovat pracující, budeme zdaňovat všechno ostatní, a teprve až potom, pokračuje afektovanou fistulí, budeme mít hodně peněz v důchodovém systému, a tudíž nemusíme dělat žádnou důchodovou reformu. Což si právě vymyslela. Tak je to s levicí vždy, pokračuje ve lhaní Decroix.

Proč bychom se bavili, kde na to vezmeme (asi je hodně mimo, pár návrhů Maláčová zrovna řekla), neboť jediné řešení levice, žene fistuli do extrému koulejíc očima vypískne: „Chybí zdroje!“. Tohle bude pro Chocholouška. Představení však pokračuje, tak pojďme ještě něco zdanit, píská už jako vadná varná konvice. Maláčová opáčí, že jediné, co ODS umí, je posílat občany a zaměstnance pro dávky na úřady. Což pravda jest. Varná konvice neohroženě piští dál, ODS bere v potaz realitu (nesmějte se, prosím), společenskou realitu (no tak), demografickou realitu, a hlavně říkat lidem pravdu. Stop, poprosil jsem vodícího psa a jdeme ven rozchodit fantasmagorickou smršť pravicového populismu.

Po návratu psík obdržel hrst dobrého k snědku a já pouštím debatu. Zajistit udržitelnost systému, pokračuje v cyklu komik a jeho fialový svět. Pracující, nechť dostanou mzdu, kterou si zaslouží, hřímá Decroix. Pejsku, jdeme. Hrstička. Protože, když budou pracovat všichni, ekonomika bude fungovat. Pejsku, jdeme, a hrstička nebude, byl bys tlustý jako já. Namazaná vírou Decroix navíc odhalila příčinu cca 40 % inflace v Českých zemích. Jed z Heřmanické haldy mi přijde více rozumný než poznámky místopředsedkyně ODS. Maláčová rozdala zpovykaným důchodcům 5 tisíc v covidové nouzi. Řešili jsme to x let, než jsme to vyřešili. Přesně tím Maláčová způsobila inflaci nemající obdoby. Až letos ji náš předseda slavně porazil, tu inflaci, aby nedošlo k tragické mýlce. No tak, pejsku, pojď, a hrstičku si dám já.

Maláčová majestátně nevědomé místopředsedkyni ekonomicky zoufalé ODS vysvětluje, inflace byla dovezená, maržová tedy zisková tedy firmy si náramně vydělaly, občané náramně zchudli, což ví každé malé dítě. Leč místo pochopení zní jen tupý neoliberální chechot. Maláčová přidává známá fakta, data, statistiky. Samý pokles, samé propady, ale ceny nejvyšší v EU, aby byl majitel oligarcha a bratr kmotr syt.

Kovářová z hnutí STAN se také blýskla. Půjčujeme si na každý pátý i šestý důchod (důchodci si leč pilně 45 let střádali), ale záhadně opomenula na lumpárny předražených lotrovin či nemravné dotace, na které se inkasující nepředřeli ani den. Zakončila humorné vystoupení větami o důležitosti růstu hospodářství, kdy se ji dostalo spravedlivé reakce: „Proč jste to tři roky tedy nedělali?“. A byl klid.

Juchelka jako pravicové hnutí ODS B kupodivu nechce ani slyšet o zvyšování daní pro bohaté a oligopol. Nechce puzen majitelem hnutí sektorové danění. Tradičně chce bojovat s šedou ekonomikou a zavádět EET, což pomůže, ale nic moc nevyřeší. Decroix neudržela slušné chování a ječí skákajíc do řeči, kolik že prý EET hodilo. Ředitelka finančního úřadu, Rusnok, NKÚ, ekonomové a opozice mají jasno, ODS lže jako když tiskne že ne. Koukali podnikatelům pod sukně žalovala ODS, Sledovali, vyzvídali, zneužívali podnikatele, šli jim po krku, bučeli hoši z ODS. Také proto dnes koaliční poslanci posvětili Zajíčkovu totální prasárnu, kdy mu má každý podnikatel povinně poskytnout své zákazníky, aby je mohl prodat nejvyšší nabídce zde.

Pak se páčilo z Maláčové, jestli a zda s Konečnou. Maláčová znovu točí, co by kdyby udělala, pokud by byla ve vládě a co tato vláda udělala zle. Volební strategii Maláčová řekne v lednu 2025.

Decroix má odpovídat na otázku kolem staronové koalice SPOLU. Místo toho si stěžuje. Oni vedouce republiku do záhuby již řekli, s kým do záhuby půjdou, ale Maláčová se přiznat nechce. Voliči si už to nějak přeberou, neměl bych starost.

My tady máme koalici SPOLU, možná STAN, možná PIRSTAN a jsme čitelní. My se bavíme na vysoké, férové a kvalitní úrovni. Fakt jo? Ale ten Babiš, jednou komunisté nejsou komunisté, a pak, že jsou, ale s komunisty prý nikam. A Maláčová mlčí. Decroix chce mermomocí organizovat koaliční život všem politickým formám v republice a kádrovat je. Budoucnost voleb a této země je jinde. Jasná kompatibilita a jednoznačně žitelná hodnotová politika to je. A je jedno, zda tam bude ten nebo ten, hlavně, že to bude ten a ne ten. U nás ve SPOLU je to více o spolupráci než o urvat si něco pro sebe. Vyjeme už s pejskem oba dělíce se o misku lahodných granulí.

A to teprve Decroix odvážně najela na teorii hodnotové politiky. Stále se chechtajíc prohlásila, že hodnotovou politiku občanům detailně předvedli. Bude to stačit vašim voličům, když vás příliš nevolí? V našem pojetí není hodnotová politika o nějakých prázdných deklaracích a frázích. Pejsek se zalkl granulí, moment. Hodnotová politika jsou 2 % na obranu. Hodnotová politika je posílení naší bezpečnosti zde.

Juchelka ukazuje hodnotovou politiku koalice SPOLU na příkladu stupidního obrázku „orbanizace“ ANO. Decroix navztekaně útočí. Nevidím nejmenší důvod, nejmenší důvod, proč bych se měla, v kterémkoli okamžiku vzdávat sousloví hodnotová politika. A pro mě je to, povolila hráze floskulí a tunám fráze, odpovědnost, vzájemný respekt, tolerance. Ale, lže dál coby klientka klient korupčního systému východu, jednoznačné zakotvení na Západ. Nikdy nic negativního, hodnotová politika je přeci esencí samotné politiky.

Směje se pořád přitom hanlivému plakátu, který zve satirou či karikaturou. Ale pokud řekneme, že hodnotová politika nestačí, ano, ona nestačí, pokud to jsou prázdné fráze… dodala s plnou náručí frází a floskulí pokrytecká místopředsedkyně pokrytecké ODS, kde hodnoty přímo nesnášejí, tedy, pokud jim nenesou zisk a trápení sociálně slabých. Hodnotová politika ODS je důchodová reforma, konsolidační balíček, obrana, bezpečnost a respekt v zahraničí, který máme za získanou nezávislost na Rusku, lže bez špetky studu ostuda z ODS zde.

Vedle hodnotové politiky není nic jiného než prázdné populistické plkání, prázdně populisticky plká. Decroix ležérně koukne na obrázek a s nadutostí sobě vlastní konstatuje, to není ani satyra, ani karikatura, to je ryzí fakt, jen jí tam chybí ještě Maláčová. Místopředsedkyně ODS chytá záchvat hodnot. Křičí po studiu, že toto je volba, před kterou stojí voliči. Vždyť vy se tou orbanizací netajíte, chtěla říct, ale v rozrušení ji utekla někam slovíčka, a neřekla. Je to ohromný idol vašeho Babiše, avšak tady čtu Fiala a ODS zde i zde. A směje se znovu jako soudružka nad úspěšnou sklizní brambor.

Maláčová označila slovní salát Decroix etudou, jež by Vendelín zakladatel Klaus ohodnotil jako prázdnou a falešnou. Navrhuje přitom, aby ODS řešila: životní úroveň obyvatel, hospodářský růst, rozvoj ekonomiky, aby pracující z platu vyžili a nemuseli pro dávky. Místo toho ODS zařídila zvýšení daní, osekání důchodů a extrémní nárůst dluhu nikoli konsolidaci. Decroix jde do fistule vrtule. Celou debatu povýšeně radila, doporučovala a říkala, co má kdo dělat, a co naopak nemá, protože hodnotová politika. Nyní konfrontována s výsledky vlády ODS náhle prská na Maláčovou, aby nehodnotila hodnotovou politiku ODS.

Decroix v pozadí projevu Maláčové breptá, ať řekne, s kým bude kandidovat. Už si vybreptala i napomenutí od moderátorky. Porušili jste veškeré předvolební sliby, zapíchla breptání i diskusi Maláčová. Maláčová odpověděla na další dotazy ohledně předvolební taktiky. Jak již řekla, řekne v lednu. Budeme hledat programové průniky v oblastech ekonomiky a domácí politiky, pokud a jestli vůbec. Decroix špitla, co zahraniční politika. Maláčová opáčila, že v NATO jsme a budeme a levicová koalice bude se subjekty, které nezpochybňují členství v EU. Chceme řešit ekonomiku, životní úroveň, zdravotnictví, a tu nevychovaná místopředsedkyně ODS zakvičela skákajíc do řeči: „bla, bla, bla“.

V debatě bylo jasně vidět, že ODS, STAN i ANO táhnou za stejný pravicový provaz a Maláčová, ač není ve vládě je jim trnem v oku, nebo kde. Místopředsedkyně ODS Decroix známá z aféry hodnotové politiky smyšlený Václav snížení penzí rád zde. To ještě není konec. Není jí cizí podpora a přátelství podivných ugandských političek s přáním smrti pro sexuálně odlišné zde . Což asi bude ta hodnotová politika v podání hodnotové východní strany ODS.

Haraším Petr Orlau

Komentář o tom, co všechno lze označit za hodnotovou politiku. Komentář je doplněn patřičnými odkazy a mými nevhodnými bláboly podivných hodnot

