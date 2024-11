Izraelský Kneset schválil další dva drakonické zákony: Deportaci rodin a odsouzení palestinských dětí ve věku 12 let k trestu odnětí svobody

8. 11. 2024

Nově přijaté zákony dávají izraelskému státu pravomoc deportovat palestinské rodiny - jak občany Izraele, tak obyvatele okupovaného východního Jeruzaléma - spojené s „teroristickými operativci“ a ukládat tresty odnětí svobody, včetně doživotí, dětem ve věku 12 let.

Organizace Adalah: Těmito zákony Izrael prohlubuje svůj dvoustupňový právní systém - jeden pro Palestince a druhý pro židovské Izraelce -, čímž porušuje mezinárodní právo a základní lidská práva.





Dne 6. listopadu 2024 přijal izraelský Kneset další dva drakonické zákony, které vážně porušují práva palestinských občanů Izraele a obyvatel okupovaného východního Jeruzaléma. Přijetí těchto dvou zákonů - jednoho zaměřeného na vyhoštění rodinných příslušníků osob, které jsou podle izraelských zákonů definovány jako „terorističtí agenti“, a druhého zaměřeného na palestinské nezletilce ve věku 12 let - ukazuje znepokojivý legislativní trend směřující k represivním opatřením, která se skrývají pod záminkou boje proti terorismu.



Před návratem Knesetu na zasedání 27. října 2024 organizace Adalah upozornila na osm významných návrhů zákonů v pokročilých fázích legislativního procesu, včetně dvou včera schválených, z nichž každý představuje vážné ohrožení práv Palestinců.



Dokument Adalahu o těchto zákonech a další projednávané legislativě si můžete přečíst zde.



První zákon umožňuje deportaci rodinných příslušníků osob, které izraelské úřady označily za „teroristické operativce“. Podle tohoto zákona má ministr vnitra širokou pravomoc deportovat rodinné příslušníky mimo Izrael do pásma Gazy nebo jiné oblasti, která bude určena na základě okolností, pokud byl jeden z rodinných příslušníků odsouzen za určité teroristické trestné činy nebo je držen ve vazbě pro podezření z takových trestných činů, nebo dokonce pokud je držen ve správním zadržení. Zákon povoluje vyhoštění, pokud se tvrdí, že rodinný příslušník věděl nebo měl vědět o plánovaném teroristickém činu, podporoval jej nebo veřejně vyjadřoval chválu, sympatie nebo povzbuzení k tomuto činu. Pro izraelské občany je doba vyhoštění stanovena na 7 až 15 let, zatímco pro rezidenty na 10 až 20 let.



Před schválením zákona zaslal právní zástupce Adalahu Hadeel Abu Salih dopis, v němž uvedl právní námitky Adalahu proti návrhu zákona a požadoval jeho okamžité stažení. Adalah poznamenal, že zatímco zastánci návrhu zákona argumentují tím, že jeho cílem je odrazovat od terorismu, prohlášení jeho zastánců odhalují, že motivy návrhu jsou protiprávní a mstivé a jejich cílem je podkopat legitimní právní postavení a práva palestinských občanů a obyvatel. Jak uvádí Adalah, vyhoštění - ať už je namířeno proti občanům nebo rezidentům - účinně zbavuje jednotlivce jejich právního postavení a vede k závažnému a nepřiměřenému porušování mnoha lidských práv podle izraelského práva a mezinárodního práva. Tento zákon se připojuje k řadě zákonů, které umožňují vyhoštění Palestinců z jejich vlasti zrušením občanství a pobytu, i když to vede ke ztrátě státní příslušnosti.



Druhý zákon se zaměřuje na práva palestinských dětí a narušuje ochranu těch, které izraelské orgány zatýkají a zadržují. Nový zákon umožňuje izraelským úřadům odsoudit nezletilé již ve věku 12 let k trestu odnětí svobody, včetně možnosti doživotního trestu, pokud jsou usvědčeni z vraždy nebo pokusu o vraždu klasifikované jako „teroristický čin“ nebo spojené s „teroristickou organizací“. V současné době izraelské zákony osvobozují nezletilé mladší 12 let od trestní odpovědnosti a osoby mladší 14 let mohou být pouze umístěny do zabezpečených zařízení, nikoli uvězněny nebo odsouzeny na doživotí. Tento zákon by se dotkl PCI a palestinských obyvatel východního Jeruzaléma, kteří jsou v drtivé většině obviněni z trestných činů uvedených v legislativě. Naproti tomu izraelské židovské děti jsou obviněny především podle trestních zákonů, nikoliv podle protiteroristického zákona, ať už je povaha nebo motivace jejich trestných činů jakákoliv. Palestinské děti žijící na okupovaném Západním břehu již podléhají vojenskému zákonu, který umožňuje uvěznění od 12 let.



Před projednáváním návrhu zákona ve výboru Knesetu zaslal advokát Hadeel Abu Salih dopis, v němž tvrdí, že novela je zaměřena proti Palestincům a je vedena motivy pomsty a odplaty. Tento záměr je patrný z důvodové zprávy k návrhu zákona, kde se výslovně uvádí, že cílem zákona je „zohlednit veřejný zájem a úvahy o odstrašení, prevenci a odplatě v nejzávažnějších případech“. Adalah tvrdí, že toto zaměření na odplatu a trest je v zásadním rozporu se zásadami izraelského zákona o mládeži, který klade důraz spíše na rehabilitaci než na trestání nezletilých.



Adalah se k tomu vyjádřila:





„Nedávné přijetí těchto zákonů signalizuje nebezpečnou eskalaci izraelských zásahů proti právům Palestinců, které se skrývají pod rouškou boje proti terorismu. Tato opatření umožňují státu kolektivně trestat Palestince - jak občany Izraele, tak obyvatele okupovaného východního Jeruzaléma - tím, že povolují deportaci celých rodin a vystavují nezletilé osoby ve věku pouhých 12 let přísným trestům odnětí svobody. Tyto zákony ztělesňují odplatu a pomstu, jak otevřeně poznamenávají izraelští zákonodárci. Prostřednictvím těchto zákonů Izrael dále upevňuje svůj dvoustupňový právní systém, kdy jeden soubor zákonů platí pro židovské Izraelce podle trestního práva a druhý, s nižšími právy, pro Palestince pod záminkou boje proti terorismu. Zakotvením politiky podobné apartheidu do zákona Kneset dále institucionalizoval systémový útlak, který je v rozporu s mezinárodním právem i základními lidskými a ústavními právy.“







Zdroj v angličtině ZDE

