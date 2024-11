Návrat nepředvídatelného prezidenta USA staví britské výdaje na obranu na špici agendy

11. 11. 2024

Pravděpodobně jste zvyklí na to, že vám politici říkají, že žijeme v těch nejnebezpečnějších časech za celá desetiletí, píše Laura Kuenssberg. Pravděpodobně jste zvyklí na to, že vám politici říkají, že žijeme v těch nejnebezpečnějších časech za celá desetiletí,

Ale kdo zaplatí za naši ochranu?

Donald Trump je mnohem méně ochotný platit za obranu jiných zemí než současný americký prezident.

Jak mi řekl jeden britský zdroj: "Nedává smysl, aby evropské obranné zájmy byly závislé na několika tisících hlasů v Pensylvánii."

Takže Trumpův návrat staví tuto otázku přímo na první místo seznamu.

Britská vláda má v plánu nakonec dosáhnout cíle, ke kterému se konzervativci zavázali – vydávat 2,5 % velikosti ekonomiky na obranu, což je úroveň, které bylo naposledy dosaženo v roce 2010.

Ale probíhá přezkum obrany a přezkum výdajů na každý cent utracený ve Whitehallu, aby se dostal k prvnímu schválení.

Očekává se, že přijdou jeden po druhém, na jaře příštího roku.

John Healey, ministr obrany, dostal v rozpočtu 3 miliardy liber navíc, což je velká suma peněz – ale pokud jde o výdaje na obranu, ne transformační suma peněz.

A je to jen navýšení na rok, bez jistoty ohledně dlouhodobého financování.

Bývalý ministr řekl: "Je velmi těžké nařídit to na nadcházející roky - jak dlouho můžeme mluvit, když potřeba existuje teď?"

Vláda neřekne, kdy očekávají dosažení cíle 2,5 % - a nezaváže se k jeho dosažení před koncem volebního období parlamentu v roce 2029 - což v některých kruzích vyvolává frustraci.

Vysoce postavený zdroj řekl: "Buď věříte, že je to nejnebezpečnější doba za poslední desetiletí a řádně ji financujete, nebo tomu prostě opravdu nevěříte, takže tomu nevěříte."

A dříve v pořadu Today bývalý ministr obrany Ben Wallace obvinil Labouristickou stranu, že provedla efektivní "škrty v našem obranném rozpočtu" tím, že do něj zahrnula 3 miliardy liber z ukrajinských fondů.

Pokud Labouristická strana dosáhne cíle 2,5 %, řekl, že by to uvítal, "ale musí to být skutečné peníze s časovým plánem".

Existuje jen málo neshod v tom, že je zapotřebí více zdrojů.

Sám John Healey uznal, že armáda "nebyla připravena k boji". Nedostatek financí po mnoho let způsobil, že peníze byly napjaté – síly se podle Wallace "vyprázdnily".

Britská podpora Ukrajiny, která má doma téměř všeobecnou politickou podporu, zvýšila tlak.

Podle Národního kontrolního úřadu Spojené království vyčlenilo pro Ukrajinu téměř 8 miliard liber - rakety protivzdušné obrany, drony, střely s plochou dráhou letu, tanky a lodě, jakož i oblečení a osobní vybavení.

Další bývalý ministr mi řekl, že financování "je naprosto naléhavé – je naléhavé pomoci Ukrajině, ale nejnaléhavější je tam, kde jsou naše síly v nebezpečí – není to hypotetické, v Rudém moři Húsiové střílejí na naše lodě."

A krátce před volbami napsal nový vládní poradce pro národní bezpečnost Jonathan Powell, že nová vláda bude muset posílit britskou obranu a bezpečnost "v mezích daných zápasící ekonomikou".

Někteří insideři tvrdí, že rostoucí hrozby po celém světě znamenají, že Spojené království by mělo v každém případě utratit mnohem více než 2,5 % HDP.

Jiný bývalý ministr mi řekl: "Podle všech měřítek utrácíme málo – pokud si nekoupíte pojistku, budete muset platit sami a náklady na skutečné konflikty by ve srovnání s tím byly obrovské."

Zdroj z ministerstva obrany mi řekl: "Budeme muset udělat krok s výdaji, nebo si můžeme strčit prsty do uší a doufat, že to zvládneme – ministerstvo financí si to musí spočítat – způsob, jak přestat utrácet 5 % HDP v budoucnu, je utrácet teď."

Jak se tyto prostředky utratí

Ale není to jen o tom, kolik peněz jde na obranu – je to také o tom, jak jsou utraceny.

Nedávná historie je poseta příklady projektů ministerstva obrany, které překračují výdaje, některé v ohromujících rozměrech.

Jeden insider mi řekl: "Nejhorší věc, kterou bychom mohli udělat, je utrácet více a utrácet to špatně... Toto číslo se musí zvýšit, ale rozhodně potřebujeme získat správný přehled o zadávání veřejných zakázek."

Několik zdrojů zmínilo s jistou hrdostí a vskutku překvapením způsob, jakým ministerstvo obrany efektivně a rychle spolupracovalo s Ukrajinou, aby jí rychle dostalo do rukou správnou sadu pomoci.

Jeden z nich řekl, že ministerstvo obrany "prokázalo, že dokáže dobře utrácet peníze, ale musí ukázat, že to dokáže dělat konzistentně".

Další řekl, že britská armáda se musela zbavit své kultury, kde "lze koupit jen ty nejdokonalejší produkty".

Ministerstvo obrany počítá s tím, že může zakročit proti plýtvání a zlepšit způsob, jakým se věci kupují a platí pomocí nových, centralizovanějších metod – dokonce najme nového národního ředitele pro vyzbrojování, aby to řídil.

Jak se vyvíjejí metody vedení války na bojišti, vyvíjejí se i způsoby, jakými armády reagují výstrojí.

Bývalý ministr řekl: "Zapomeňte na svůj velký nový fantasy pluk – místo toho můžeme udělat to, co máme, smrtonosnějším."

Vláda říká, že chce rozbít a vyřešit nepořádek, kterým se staly zakázky v oblasti obrany. Není však pochyb o tom, že se to snadněji řekne, než udělá.

Energická éra

Zatímco jako politická strana je Labouristická strana instinktivně nespokojená se znovuzvolením Donalda Trumpa, pokud jde o obranu, existují určité sympatie s jeho postojem k evropskému financování obrany.

Jeden insider řekl: "Nasaďte si inkontinenční kalhoty, neposlouchejte zbytek jeho politiky, do toho nám nic není."

Jiný zdroj mi řekl: "Trump minule vyzval Evropu a měl částečně pravdu," a poukázal na to, že po jeho funkčním období se počet zemí NATO, které dosáhly cíle vydávat alespoň 2 % svého HDP na obranu, zvýšil.

Dvacet tři z nich nyní splňuje cíl 2 %, což je nárůst oproti pouhým šesti zemím v roce 2021.

Spíše než se obávat toho, co by Trump mohl udělat v úřadu, řekli, "předpokladem pro Trumpa, aby bral evropskou obranu vážně, je, aby Evropa brala vážně svou vlastní obranu".

Je těžké pochopit, jak to neznamená, že více zemí na kontinentu utrácí více svých vlastních peněz.

"Nic si nenalhávejme, NATO Rusko odstrašuje a my se musíme ujistit, že se to stane," řekl zdroj z ministerstva obrany.

Role Ameriky v naší bezpečnosti je životně důležitá. Ale zdroje ve vládě uznávají, že Evropa, s konfliktem na svém okraji, musí hrát energickou finanční roli.

Velká Británie, která touží být vnímána jako lídr v NATO, podniká kroky k posílení obranné spolupráce na celém kontinentu – lídři nedávno podepsali "přelomovou obrannou dohodu" s Německem.

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu napíná nervy na druhé straně Atlantiku ohledně toho, co to bude znamenat pro NATO, co to bude znamenat pro americký závazek podporovat Ukrajinu v oblasti diplomacie a tvrdé hotovosti.

Je zde instinktivní politický neklid z jeho chování, jeho postoje k zákonu, konvencím a pravdě. Ale možná slovy jednoho zdroje "to není éra právního státu, je to éra moci".

Již před Trumpovým vítězstvím měli naši politici hluboké otázky ohledně toho, jak chrání naše zájmy.

Imperativ odpovědět na ně je silnější nyní, když je nepředvídatelný prezident na cestě zpět.

