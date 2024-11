Česká televize zase uvádí zavádějící informace

13. 11. 2024

ČT informuje, že Guardian přestává užívat Muskův Twitter. Neuvádí ale pořádně důvod. Co to je za blbost, "Zápory přítomnosti převážily nad klady"?



Guardian to napsal naprosto jasně. Z jeho článku:



"Guardian uvedl, že obsah platformy, který mu dlouhodobě vadí, zahrnuje krajně pravicové konspirační teorie a rasismus." „Zápory přítomnosti převážily nad klady.“ Britský deník The Guardian odchází ze sociální sítě X. Listu údajně vadí vliv majitele sítě Elona Muska, který podle něj platformu využívá k ovlivňování politického diskurzu. Prostředky vynakládané k propagaci na síti podle deníku najdou… pic.twitter.com/RG4ANAzsCx — ČT24 (@CT24zive) November 13, 2024

Celý článek Guardianu, vysvětlující jeho postoj:

Guardian již nebude používát své oficiální účty na serveru X Elona Muska



Zpravodajství platformy o amerických volbách vykrystalizovalo dlouhodobé obavy ohledně jejího obsahu, konstatuje Guardian





Deník Guardian oznámil, že již nebude ze svých oficiálních účtů zveřejňovat obsah na platformě sociálních médií X Elona Muska.



V oznámení čtenářům tato zpravodajská organizace uvedla, že podle jejího názoru nyní nad výhodami působení na platformě dříve nazývané Twitter převažují negaativa, a to s odkazem na „často znepokojivý obsah“, který se na ní nachází.



„Chtěli jsme čtenářům oznámit, že již nebudeme zveřejňovat žádné oficiální účty redakce Guardianu na sociální síti X,“ uvedl Guardian.



Guardian má na X více než 80 účtů s přibližně 27 miliony sledujících.



Guardian uvedl, že obsah na této platformě, z něhož měl dlouhodobě obavy, zahrnouje rasismus a krajně pravicové konspirační teorie. Dodal, že její rozhodnutí vykrystalizovalo v důsledku zpravodajství z amerických prezidentských voleb na této stránce.



„Je to něco, o čem jsme již delší dobu uvažovali vzhledem k často znepokojivému obsahu, který je na platformě propagován nebo se na ní vyskytuje, včetně krajně pravicových konspiračních teorií a rasismu,“ uvedla organizace.



„Americká prezidentská volební kampaň jen podtrhla to, o čem jsme uvažovali už dlouho: že X je toxická mediální platforma a že její majitel Elon Musk dokázal využít jejího vlivu k formování politického diskurzu.“



Skupiny bojující proti nenávistným projevům a EU kritizovaly Muska, nejbohatšího člověka na světě, kvůli standardům obsahu na platformě od doby, kdy ji v roce 2022 koupil za 44 miliard dolarů. Šéf společnosti Tesla, který sám sebe prohlašuje za „absolutistu svobody projevu“, obnovil zakázané účty včetně účtů konspiračního teoretika Alexe Jonese, misogynního influencera Andrewa Tatea a britského krajně pravicového aktivisty Tommyho Robinsona.



Guardian uvedl, že uživatelé X budou moci i nadále sdílet jeho články na celé platformě a že příspěvky na X budou příležitostně vkládány do jeho práce v rámci živého zpravodajství. Reportéři budou moci platformu i nadále využívat pro účely sběru zpráv, uvedl Guardian.



Přestože se oficiální účty Guardianu z X stahují, nebudou pro jednotlivé reportéry platit žádná omezení při používání této stránky nad rámec stávajících směrnic organizace pro sociální média.



„Sociální média mohou být pro zpravodajské organizace důležitým nástrojem, který nám pomáhá oslovit nové publikum, ale v tuto chvíli hraje X při propagaci naší práce již menší roli. Naše žurnalistika je dostupná a otevřená všem na našich webových stránkách a my bychom dali přednost tomu, aby lidé chodili na theguardian.com a podporovali naši práci tam,“ uvedl Guardian.



V reakci na toto oznámení Musk napsal na X, že Guardian je „irelevantní“ a „namáhavě ohavná propagandistická mašinéria“.



V loňském roce přestala nezisková americká mediální organizace National Public Radio (NPR) publikovat na X poté, co ji platforma sociálních médií označila za „médium napojené na stát“. Ze stejného důvodu pozastavila své příspěvky i americká veřejnoprávní televize PBS.



Tento měsíc filmový festival v Berlíně oznámil, že z X odchází, aniž by uvedl oficiální důvod, a minulý měsíc policejní sbor Severního Walesu uvedl, že přestal X používat, protože „již není v souladu s našimi hodnotami“.





V srpnu Královská národní ortopedická nemocnice uvedla, že opouští X, s odkazem na „zvýšený objem nenávistných projevů a urážlivých komentářů“ na této platformě.







Zdroj v angličtině ZDE

