Trumpovy první nominace na ministry a co asi tak chce Putin

14. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V lednu 2017 Trump nastupoval do úřadu prezidenta Spojených států s respektovaným generálem Mattisem jako ministrem obrany. Mattis ovšem vydržel ve funkci jenom necelé dva roky a s Trumpem se rozešel ve zlém. Od prvního ledna 2019 do nástupu Bidena v lednu 2021 do funkce prezidenta se na postu ministra obrany Trumpovy administrativy vystřídalo pět lidí. Tohle je podle mnohých ten Trump, který svou silou a důvtipem zajistil, že za jeho vlády Putin nenapadl Ukrajinu.

Dnes jsme se dozvěděli, že Trumpovým ministrem obrany od ledna 2025 má být komentátor televize Fox News Pete Hegseth. Jde o bývalého vojáka, to ano, ale hlavní důvod, proč si ho Trump zvolil, je zjevně loajalita. Možná je to i dobrá zpráva o stavu americké armády, kde nový prezident asi nemá žádnou podporu. To by mohlo znamenat, že se nemusíme bát vojenského puče.



Trump na demontáž demokracie půjde asi jinak, totiž ve jménu boje proti byrokracii a tzv. deep state. Je jistě legitimní zabývat se tím, jestli byrokracie není příliš moc nebo dokonce zda byrokraté neukradli stát politikům.

Pokud to má mít na starost jakési nové pseudoministerstvo pod vedením excentrických velkopodnikatelů (Musk a Ramaswamy), je to ovšem velmi vážný problém. Navíc radikální změna, tzv. štíhlý stát, má proběhnout během necelých dvou let. Určitá naděje je v tom, že se tihle lidé (Trump, Musk, Ramaswamy) brzy mezi sebou pohádají. Kromě toho téměř jistě narazí do rozhodnutí soudů.

Nejvíce akutní otázkou ovšem je, jak to bude s Ukrajinou. Trump by to chtěl mít vyřešené do své inaugurace. Myslím, že celý problém stojí velmi jednoduše. Trump chce něco po Putinovi, ne Putin po Trumpovi. Trump se může postavit na hlavu, ale nemá žádnou páku, jak zabránit Putinovi, aby válčil i na jaře nebo v létě. Je-li tedy pravda, že Trumpovou absolutní prioritou je rychlý konec války, musí dát Putinovi, co Putin chce. Otázka je, co Putin vlastně chce. Myslím, že to neví ani Trump.

Vůbec bych se nedivil, kdyby Putin v této situaci prostě chtěl válku protáhnout ještě na pár let dopředu. Jednak by ukázal svou převahu nad Trumpem a celými USA. Jednak může počítat s tím, že mu Ukrajina kvůli tomu, jak jí docházejí vojáci a jak bude asi nepodporovaná ze strany USA za Trumpovy vlády (je téměř vyloučené, že by Trump Ukrajině pomáhal více než Biden), padne do rukou celá (podobně jako v případě Běloruska nemusí být zapotřebí ani plnohodnotná okupace Kyjeva nebo Lvova).