Republikáni jsou po Trumpově výběru „bezohledného“ Gaetze na post generálního prokurátora zmateni

14. 11. 2024

Rozhodnutí Donalda Trumpa nominovat krajně pravicového republikánského kongresmana Matta Gaetze na post generálního prokurátora vyvolalo ve Washingtonu šok, a to i ve vlastní straně zvoleného prezidenta.

Trump ve středu oznámil, že Gaetze vybral jako svého kandidáta na post hlavního představitele státu v oblasti prosazování práva na ministerstvu spravedlnosti, který řídí právní postoje vlády v zásadních otázkách, včetně potratů, občanských práv a případů týkajících se prvního dodatku.

Republikáni se nad touto nominací pozastavili a vyjádřili se, že tento krok nebyl na jejich „bingo kartě“.

„Nemyslím si, že jde o seriózní nominaci na generálního prokurátora,“ řekla pro NBC News republikánská senátorka Lisa Murkowski z Aljašky. A dodala:

„Potřebujeme seriózního generálního prokurátora. A já se těším na příležitost zvážit někoho, kdo je seriózní. Tenhle nebyl na mé bingo kartě.“

Gaetz, který je pravicově vyhraněný, byl trnem v oku svému republikánskému kolegovi a bývalému předsedovi Sněmovny reprezentantů Kevinu McCarthymu a nakonec vedl úspěšnou kampaň za McCarthyho sesazení z funkce.

Byl vyšetřován ministerstvem spravedlnosti v případu obchodování se sexem, ačkoli ministerstvo nakonec odmítlo vznést obvinění. A byl vyšetřován etickým výborem Sněmovny reprezentantů na základě obvinění ze sexuálních deliktů, užívání nedovolených drog a dalších údajných etických prohřešků.



Republikáni si zajistili většinu ve Sněmovně reprezentantů Kongresu USA, čímž rozšířili své působení v dolní komoře a získali ve Washingtonu vládnoucí trojlístek, který by mohl Trumpovi poskytnout rozsáhlé pravomoci při prosazování jeho legislativního programu.





Trump rovněž oznámil, že jeho kandidátkou na post ředitelky národních zpravodajských služeb bude Tulsi Gabbardová, která je kritičkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zpochybnila zvěrstva připisovaná syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi. Gabbardová se již dříve střetla s Marcem Rubiem, jehož nominaci na post ministra zahraničí Trump ve středu potvrdil. Nová jmenování následovala po Trumpově oznámení jmenování Petera Hegsetha do funkce ministra obrany, které ohromilo vojenské představitele, z nichž někteří pochybovali o tom, zda má Hegseth dostatečné zkušenosti pro řízení vládního resortu s rozpočtem přesahujícím 800 miliard dolarů.





Republikánští senátoři si za svého nového šéfa vybrali Johna Thunea z Jižní Dakoty, čímž odmítli výzvu floridského senátora Ricka Scotta, který měl podporu klíčových postav Maga Elona Muska a Tuckera Carlsona. Thuneovo povýšení přišlo poté, co se dlouholetý senátor Mitch McConnell postavil stranou.





Joe Biden se s Trumpem setkal v Bílém domě a poskytl nově zvolenému prezidentovi zdvořilost, která Bidenovi nebyla nabídnuta v roce 2020, kdy Trump odmítl uznat Bidenovo volební vítězství. Trump Bidenovi poděkoval za přijetí v Oválné pracovně a řekl: „Politika je tvrdá a [v] mnoha případech to není moc hezký svět, ale dnes je to hezký svět.“





Zvolený prezident se před odchodem do Bílého domu setkal s republikány ze Sněmovny reprezentantů a zažertoval o tom, že bude usilovat o třetí funkční období, což by mu po druhém funkčním období ústava zakazovala.





Po středečních jmenováních zbývá v Trumpově kabinetu obsadit ještě několik funkcí. Agentura Reuters uvedla, že miliardář, bankéř a spolupředseda Trumpova přechodného týmu Howard Lutnick se objevil jako vážný uchazeč proti investorovi Scottu Bessentovi o funkci ministra financí, což je nejvýznamnější funkce, do níž zatím nikdo nebyl jmenován.









Dva demokratičtí guvernéři států zahájili iniciativu, jejímž cílem je „odrazit rostoucí hrozby autokracie a posílit instituce demokracie“. Guvernér státu Illinois JB Pritzker a guvernér státu Colorado Jared Polis doufají, že se jim podaří vytvořit nestranickou koalici s novou organizací Governors Safeguarding Democracy.





Dan Scavino, který v úterý naznačil, že australskému velvyslanci v USA Kevinu Ruddovi dochází čas, byl jmenován asistentem prezidenta a zástupcem náčelníka generálního štábu. Scavinův provokativní příspěvek na X nadále podněcuje obavy Austrálie ze vztahů s nastupujícím prezidentem, kterého Rudd v roce 2021 označil za „vesnického idiota“ a „ne vedoucí intelektuální sílu“.













Španělské noviny La Vanguardia přestanou publikovat na platformě X miliardáře Elona Muska a plánují pozastavit své účty, když ve čtvrtek uvedly, že se tato sociální síť stala „komorou ozvěny“ pro dezinformace a konspirační teorie, informuje agentura Reuters.





Čtvrtý nejčtenější španělský deník zaměřený na všeobecné zpravodajství uvedl, že přestane zveřejňovat příspěvky přímo, ale umožní svým novinářům, aby si ponechali osobní účty. Šéfredaktor Jordi Juan uvedl, že pozastavil svůj vlastní účet. X na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval.





Tento krok následuje deník Guardian, který v úterý svůj odchod z platformy rovněž zdůvodnil rasismem a konspiračními teoriemi.





Barcelonský deník, který má na platformě dříve známé jako Twitter 1,7 milionu sledujících, uvedl, že X postrádá „efektivní a rozumný“ proces moderování od doby, kdy ji Musk v roce 2022 koupil, píše agentura Reuters.





„Od Muskova příchodu do X tato platforma díky šíření botů stále více toleruje toxický a manipulovaný obsah,“ napsal Juan v úvodníku.





List dodal:





"Myšlenky, které porušují lidská práva, jako je nenávist k etnickým menšinám, misogynie a rasismus, jsou součástí virálního obsahu šířeného na X, kde získávají viralitu a získávají více času uživatelů, aby vydělali více peněz z reklamy.“





La Vanguardia jako důvod svého rozhodnutí uvedla také jmenování Muska šéfem nového ministerstva pro efektivitu vlády nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šíření dezinformací pomocí botů, a to až z Indie, o povodních, které před dvěma týdny zasáhly oblast Valencie.





Když Musk nastoupil do funkce, propustil tisíce zaměstnanců včetně mnoha z oddělení moderování obsahu, uvedla La Vanguardia. X také opustil program Evropské unie proti dezinformacím v roce 2023, poznamenal deník.





Kritici tvrdí, že Muskův přístup umožnil, aby se na platformě šířily lži a nenávistné projevy. Musk uvedl, že hájí svobodu projevu.





Prezident Joe Biden ve čtvrtek míří do Jižní Ameriky, aby se po více než 50 letech v americké politice setkal s globálními lídry, ale v centru pozornosti mnoha setkání bude pravděpodobně muž, kterému se snažil zabránit v návratu k moci a neuspěl: nastupující americký prezident Donald Trump.





Agentura Reuters uvádí, že Biden bude mít soukromé schůzky s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a hlavami Japonska, Jižní Koreje a Brazílie během summitů Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce neboli APEC v Peru a G20 v Brazílii. Podle vysokých představitelů Bidenovy administrativy se neočekává, že by tato šestidenní jednání přinesla nějaké nové významné dohody, i když se pravděpodobně dotknou obchodu, bezpečnosti a globálních aliancí.





„APEC a G20 budou o jediné věci ... a tou je Donald Trump - a co očekávat od příští Trumpovy administrativy v oblasti obchodu, aliancí a dalších otázek,“ uvedl Victor Cha, prezident oddělení geopolitiky a zahraniční politiky Centra pro strategická a mezinárodní studia.





Trump v prezidentských volbách 5. listopadu porazil viceprezidentku Kamalu Harrisovou, kandidátku demokratů, poté, co Američanům slíbil, že zavede vysoká cla na veškerý dovoz, přičemž vyšší budou namířena na čínské zboží, a naznačil mnohem mírnější podporu Ukrajině v její válce proti Rusku.





Biden nastoupil do úřadu v roce 2020 ve snaze obnovit spojenectví napjatá během Trumpova prvního funkčního období a snažil se ukázat, že USA se nadále angažují i za svými hranicemi. Posílil a rozšířil NATO a snažil se čelit Číně v Indopacifiku budováním mnohostranných aliancí v Asii.





Trump má zásadně odlišný pohled na svět než Biden a dává přednost bilaterálním setkáním, kde může praktikovat transakční diplomacii, před multilaterálními partnerstvími, jako je NATO.





Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan podle agentury Reuters ve středu novinářům řekl, že Biden cestu využije k tomu, aby řekl, že si USA váží svých aliancí a investují do nich, a poděkoval těm, kteří pomohli řešit řadu globálních problémů.





„Je to zásadní poselství. Je to poselství praktičnosti a je to jedna z příčin života prezidenta Bidena,“ řekl.





Londýnský starosta říká, že Trump na něho útočí kvůli jeho etnické příslušnosti a náboženství





Londýnský starosta Sadiq Khan obvinil Donalda Trumpa, že ho opakovaně kritizuje kvůli jeho etnickému původu a muslimské víře, což je komentář, který pravděpodobně obnoví jeho dlouhodobý spor se zvoleným americkým prezidentem, informuje agentura France-Presse (AFP).





Dvojice se zapletla do mimořádné slovní války během Trumpova prvního prezidentství, kterou původně vyvolalo Khanovo vystoupení proti zákazu cestování do USA pro osoby z některých muslimských zemí.





Trump tehdy Khana - prvního muslimského starostu západního hlavního města, když byl v roce 2016 poprvé zvolen - obvinil, že odvádí „velmi špatnou práci v oblasti terorismu“, a označil ho za „ztroskotance“ a „velmi hloupého“. Starosta zase dovolil, aby nad protesty na Parlamentním náměstí během jeho návštěvy Británie v roce 2018 proletěla nelichotivá vzducholoď s Trumpem oblečeným jako dítě v plence.





V podcastu, který byl natočen před Trumpovým znovuzvolením 5. listopadu a zveřejněn počátkem tohoto týdne, Khan, syn pákistánských přistěhovalců do Spojeného království, uvedl, že útoky na jeho osobu vnímá jako „neuvěřitelně osobní“, píše agentura AFP.





„Kdybych neměl tuto barvu pleti, kdybych nebyl praktikující muslim, neútočil by na mě,“ řekl v podcastu High Performance, který zpovídá významné osobnosti z různých odvětví.





Podle agentury AFP Khan dodal, že v tomto období „vystupoval proti někomu, jehož politika byla rasistická, sexistická, homofobní a islamofobní“, a že má „odpovědnost mluvit nahlas“.





Jeho nejnovější komentáře na adresu Trumpa jsou v příkrém rozporu s komentáři jeho kolegů z britské Labouristické strany, která se v červenci dostala k moci.





Premiér Keir Starmer se podle všeho snažil navázat se zvoleným prezidentem pozitivní vztah a okamžitě mu poblahopřál k „historickému volebnímu vítězství“.





Starmer uvedl, že jejich telefonát byl „velmi pozitivní, velmi konstruktivní“ a že tzv. zvláštní vztahy mezi Spojeným královstvím a USA budou v Trumpově druhém funkčním období „vzkvétat“.





Bluesky má 1 milion nových členů, protože uživatelé po amerických volbách utíkají od X





Platforma sociálních médií Bluesky získala po amerických volbách více než 1 milion nových uživatelů, protože uživatelé se snaží uniknout dezinformacím a urážlivým příspěvkům na X.





Tento příliv, převážně ze Severní Ameriky a Velké Británie, pomohl Bluesky dosáhnout téměř 15 milionů uživatelů po celém světě, což je nárůst z 9 milionů v září, uvedla společnost.





Výzkumník v oblasti sociálních médií Axel Bruns uvedl, že platforma nabízí alternativu k X, dříve Twitteru, včetně účinnějšího systému pro blokování nebo pozastavení problematických účtů a kontrolu škodlivého chování.





„Stala se útočištěm pro lidi, kteří chtějí mít takovou zkušenost se sociálními médii, jakou poskytoval Twitter, ale bez veškerého krajně pravicového aktivismu, dezinformací, nenávistných projevů, botů a všeho ostatního,“ řekl.





„Liberálnější druh komunity z Twitteru nyní skutečně utekl a zdá se, že se masově přesunul na Bluesky.“





Bluesky začala jako projekt uvnitř Twitteru, ale v roce 2022 se stala samostatnou společností a nyní ji vlastní především šéf Jay Graber.





Platforma již dříve těžila z nespokojenosti se společností X a jejím miliardářem Elonem Muskem, který je úzce spjat s úspěšnou volební kampaní zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Twitter po přejmenování na X přišel o miliony uživatelů a v následujících sedmi měsících se jeho využívání v USA propadlo o více než pětinu.





Společnost Bluesky oznámila, že v týdnu po pozastavení X v Brazílii v září získala 3 miliony nových uživatelů a dalších 1,2 milionu za dva dny poté, co X oznámila, že umožní uživatelům zobrazovat příspěvky lidí, kteří je zablokovali.





„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat všechny tyto nové lidi, od Swiftů přes wrestlery až po urbanisty,“ uvedla mluvčí Bluesky Emily Liu.









Republikánská strana si zajistila washingtonský triumf, když ovládla obě komory Kongresu i Bílý dům.





Pentagon byl ohromen výběrem Donalda Trumpa na post ministra obrany, kterým se stal Pete Hegseth, veterán Národní gardy a moderátor Fox News, který vyzval k čistce generálů za prosazování „probuzené“ politiky diverzity.





Hegseth zpochybnil, že předseda sboru náčelníků štábů generál Charles Brown dostal nejvyšší funkci proto, že je černoch, a obvinil ho, že „prosazuje radikální postoje levicových politiků“.





Hegseth byl majorem Minnesotské národní gardy, který sloužil jako dozorce ve vězeňském táboře Guantánamo Bay a sloužil v Iráku a Afghánistánu, než se stal otevřeným pravicovým kritikem armády.





Zasazoval se o rychlejší poskytování dalších amerických zbraní Ukrajině na její obranu proti Rusku, ale zpochybňoval také členství USA v NATO. Jeho nominace je také povzbuzením pro krajní pravici v Izraeli, protože projevil podporu územní expanzi a navrhl, že by židé mohli postavit nový chrám na posvátném území kolem mešity al-Aksá v Jeruzalémě, které židé znají jako Chrámovou horu.





Hegseth řekl v roce 2018 na setkání v Jeruzalémě: „Neexistuje žádný důvod, proč by zázrak znovuzřízení chrámu na Chrámové hoře nebyl možný.“





Izraelské osadnické hnutí také oslavuje Trumpovu nominaci Mikea Huckabeeho, bývalého arkansaského guvernéra, na post velvyslance USA v Izraeli.





Huckabee, evangelický baptistický duchovní, při své návštěvě regionu v roce 2017 řekl: „Západní břeh Jordánu neexistuje - je to Judea a Samaří.“





Řekl také: „Nic takového jako osady neexistuje. Jsou to komunity. Jsou to čtvrti. Jsou to města. Nic takového jako okupace neexistuje.“ Tento postoj je v dramatickém rozporu se současnou politikou USA a mezinárodním právem týkajícím se okupovaného palestinského území.





Trumpovo jmenování 44letého Hegsetha, komentátora z chatshow s minimálními manažerskými zkušenostmi, do čela amerického vojenského establishmentu s 1,3 milionu příslušníků aktivní služby a téměř milionem civilních zaměstnanců zaskočilo Kongres i Pentagon.





To, že si Trump vybral do své administrativy nejméně tři republikány ze Sněmovny reprezentantů, Johnsonovi ještě více komplikuje matematiku. Trump již dříve jmenoval do funkce velvyslankyně při OSN newyorskou zástupkyni Elise Stefanikovou a do funkce poradce pro národní bezpečnost floridského zástupce Mikea Waltze. Ve středu Trump oznámil, že na post generálního prokurátora nominuje také Matta Gaetze, republikánského kongresmana z Floridy.





Zdroj v angličtině ZDE

