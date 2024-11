Je to (konečně) konec pro X/Twitter?

18. 11. 2024

Křehký vztah Muska a Trumpa a rostoucí rivalita znamenají pro platformu potíže

Twitter by mohl zaniknout, nebo pomoci utvářet temnou budoucnost hostující hlasy nového autoritářského světa

Byl to týden, který znamenal smrt X? Platforma, která byla dříve považována za utopické tržiště pro výměnu informací, zažila svůj dosud největší odliv uživatelů.

Bluesky, platforma, která se stala nejnovějším konkurentem X, nasbírala 16 milionů uživatelů, z toho 1 milion v průběhu 24 hodin minulého týdne. Od volebního vítězství Donalda Trumpa 6. listopadu opustily bývalý Twitter statisíce lidí.





Katalyzátorem je majitel X, Elon Musk, nejbohatší muž světa, který tuto sociální síť přetvořil a použil ji jako megafon, aby Trumpa dostal do Bílého domu.





Zvolený americký prezident prohlásil, že Musk povede nové ministerstvo pro vládní efektivitu, jehož zkratka Doge je slovní hříčkou na internetový mem a kryptoměnu Dogecoin, kterou její tvůrci založili jako vtip a jejíž hodnota vyskočila poté, co ji Musk v roce 2021 nazval „lidovou kryptoměnou“.





Musk nyní sedí v samém srdci americké vlády, přesto ke svým krokům nepotřebuje souhlas Senátu a může nadále pracovat v soukromém sektoru. Smí si ponechat X a svých 204 milionů příznivců a také vést svou společnost Tesla vyrábějící elektromobily a raketovou společnost SpaceX. Poprvé v historii tak nyní velký technologický miliardář utváří demokracii nejen nepřímo, prostřednictvím svých médií, ale přímo.





„Nejsem si vědom žádného precedentu tohoto přístupu,“ řekl Rob Enderle, prezident technologické analytické firmy Enderle, který spolupracoval se společnostmi jako Microsoft, Sony nebo Dell.





V roce 2022 Musk na Twitteru napsal, že „aby si Twitter zasloužil důvěru veřejnosti, musí být politicky neutrální, což fakticky znamená, že musí stejně naštvat krajní pravici i krajní levici“. Na Twitteru napsal, že „Trumpovi bude na konci jeho funkčního období 82 let, což je příliš mnoho na to, aby byl šéfem čehokoli, natož Spojených států amerických“.





O několik měsíců později, když Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů, propustil moderátory obsahu a zpoplatnil ověřování účtů, což znamenalo, že si lidé mohli koupit vliv. Twitter se přejmenoval na X, zbavil se milionů uživatelů a obnovil Trumpovi účet, pozastavený po vzpouře v Bílém domě v lednu 2021.





Šíření ukltrapravicových nenávistných projevů a botů na X, stejně jako Muskův vlastní střet s britskou vládou během srpnových ukltrapravicových nepokojů v Británii, vedly k rostoucímu znepokojení uživatelů X. Deníky The Guardian a Observer minulý týden oznámily, že jejich přítomnost na webu je nyní neudržitelná a nebudou na něj nadále přispívat. Spisovatel Stephen King odešel s tím, že se stránka stala „příliš toxickou“. Z platformy odešly držitelky Oscara Barbra Streisandová a Jamie Lee Curtisová.





„X se stal fakticky Truth Social s širším dopadem, “ řekl Mark Carrigan, autor knihy Sociální média pro akademiky, s odkazem na Trumpovu tvrdě pravicovou platformu sociálních médií. A v technologických kruzích se hovoří o tom, že by Trumpova Truth Social mohla být začleněna do X.





Pokud se tak stane, čí zájmy budou mít přednost? Potlačil by Musk kritiku autoritářských vlád, s nimiž obchoduje, nebo by ji podporoval? Kdo je v mediální show Donalda a Elona loutkou, nebo spíše platidlem?





„Pokud k tomu dojde, bude to dokonalý stroj na zesílení Trumpových myšlenek - politická superaplikace maskovaná jako sociální médium,“ řekl James Kirkham ze společnosti Iconic, která radí značkám včetně Uberu a EA Sports v oblasti digitálních strategií. „Zapomeňte na Facebook nebo Fox News; skutečným srdcem digitální strategie amerických republikánů by mohl být X.“





„Očekávám, že se X a Truth Social spojí,“ řekl Enderle. „Ale mohlo by to být jedno ze snažení, které se postaví mezi Muska a Trumpa, vzhledem k tomu, jak je nyní Truth Social nadhodnocená.“





Sblížení mezi dvěma největšími egy na světě je oboustranně výhodné jen do té doby, dokud oba transakční, po moci toužící a impulzivní muži toho druhého tolerují. Trump je jestřábem vůči Číně, vůči jednomu z nejlukrativnějších trhů společnosti Tesla. Trump v podstatě vedl kampaň proti výrobě elektromobilů. Trump je protekcionista; Musk je proti clům. V otázce změny klimatu jsou proti sobě.





Jonathan Monten, profesor politologie na UCL, je ohledně trvanlivosti jejich vztahu skeptický: „Pro Tčumpa byl Musk užitečný, protože mu poskytl penzíe i platformu, , respektive využíval platformu k příznivější pro-trumpovské linii,“ řekl.





„Není jasné, jaký pokračující účel nebo užitek pro něj Musk vlastně má. Ano, je to tak trochu příběh o celebritě, ale to je Trumpova značka. Dnes má jeden příběh celebrity a zítra budeme mít jiný.“ Počátek roku 2010 byl pro Twitter dobou rozkvětu, kdy se aktivisté, umělci, právníci, akademici, politici, novináři a odborníci všeho druhu mohli spojovat, sdílet informace, vyměňovat si myšlenky a sledovat události v reálném čase.





Bylo by snadné vykreslit Muska jako strašáka, ale někteří tvrdí, že to byl TikTok a nástup algoritmické časové osy, co Twitter zásadně zničilo. Jakmile se sociální média začala optimalizovat na rozsah a zisk na úkor uživatelského zážitku, algoritmy upřednostňovaly „nejlepší“ obsah - obsah, který nejhlasitěji křičel nebo byl nejkonkrétněji přizpůsoben uživatelům.





„Jakkoli si myslím, že Musk jednal škodlivě, myslím, že částečně jde o logiku platforem sociálních médií, jak se vyvíjejí,“ řekl Carrigan. „Důsledky modelu založeného na reklamě motivují k určitým způsobům organizace platformy, které vytvářejí negativní účinky.“





Bluesky, která se v pátek stala nejoblíbenější aplikací, je volbou pro uprchlíky z X, ačkoli jejích 16 milionů uživatelů bledne ve srovnání s aplikací Threads společnosti Meta, která oznámila dosažení 275 milionů aktivních uživatelů měsíčně, a X s přibližně 317 miliony.





Pro některé technologické uživatele není odchod z X něčím, nad čím by měli truchlit, ale může být předzvěstí éry decentralizovaných sociálních sítí, o kterých snili a které jsou známé jako „Fediverse“.





Zastánci „Fediverse“ tvrdí, že by měl existovat jediný účet pro jakoukoli sociální síť stejně, jako mohou účty Gmailu posílat e-maily na libovolné e-mailové adresy nebo mobilní čísla volat uživatelům jakékoli jiné sítě.





Tím, že sociální sítě toto blokují, aby je uživatelé nemohli opustit, získává platforma moc. Místo toho jsou novější sociální sítě včetně Bluesky budovány na „ekosystémech“, které umožňují jejich vzájemné propojení.





Nikdo neví, co se s X stane, přičemž předpovědi se pohybují od kolapsu přes překlopení na protitrumpovskou platformu, pokud se Musk a prezident rozhádají, až po to, že se stane výcvikovou základnou pro Muskův podnik xAI. Umělá inteligence by mohla pohltit sociální média a xAI je oceňována na 40 miliard dolarů - téměř tolik, kolik Musk zaplatil za Twitter.





Zdroj v angličtině ZDE

