Analýza: Nechat Ukrajinu střílet rakety na Rusko pravděpodobně nebude mít rozhodující účinek

19. 11. 2024

Vojenské a politické důsledky povolení Kyjevu používat rakety Atacms zůstávají nejisté



Bylo zapotřebí volební porážky v USA a příjezdu 10 000 Severokorejců na Ukrajinu, aby Joe Biden konečně ustoupil. Po dvou letech žádostí dostala ukrajinská armáda povolení používat americké rakety dlouhého doletu Atacms k úderům na cíle uvnitř Ruska. Vojenské a politické důsledky zůstávají nejisté, píše Dan Sabbagh.





Rusko je schopno po celou dobu války bombardovat cíle na celé Ukrajině. V neděli zaútočilo na klíčové objekty v celé energetické síti země a v důsledku způsobených škod donutilo Kyjev zavést celostátní příděly elektřiny. Některé střely mířily až na západ do Lvova a na místa u hranic s Moldavskem, v důsledku čehož se přiblížila energetická krize.





Kyjev neměl před plnohodnotnou ruskou invazí významný program raket dlouhého doletu a od té doby je brzděn svými západními podporovateli. USA, Velká Británie a Francie sice darovaly rakety dlouhého doletu, ale povolily jejich použití pouze proti cílům uvnitř mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny - což znamená, že klíčová letiště, sklady pohonných hmot, logistická místa a kasárna v Rusku zůstaly mimo dosah Ukrajiny, s výjimkou útoků dronů.





Z úniků informací z Bílého domu do amerických médií v neděli večer vyplývá, že Biden, kterému zbývají dva měsíce do konce prezidentského mandátu, vydal povolení k použití raket Atacms, které mají dolet 300 km, uvnitř Ruska. Existuje však zjevná výhrada: musí být použity v souvislosti s bitvou v Kurské oblasti. Tam Rusko s pomocí Severní Koreje shromáždilo asi 50 000 vojáků a usiluje o potlačení tříměsíčního vpádu Ukrajiny.





„Bohužel to vypadá na další částečný postup,“ řekl George Barros, expert na Ukrajinu z amerického Institutu pro studium války. „Vypadá to, že USA chtějí, aby byly rakety Atacms použity právě proti Severokorejcům v Kursku, a přitom existuje velký objem smysluplné ruské podpůrné infrastruktury v lokalitách, jako je Rostov, Belgorod a Voreněž.“





Ačkoli zatím nebyly zaznamenány žádné útoky raketami Atacms uvnitř Ruska, očekává se, že některé účinky budou okamžité. Ruští vojenští plánovači pravděpodobně přesunou vše, co považují za ohrožené, mimo dosah, pokud tak budou moci učinit dostatečně rychle.





To může být pro USA výhodné i vzhledem k tomu, že zásoby Atacms nejsou velké a rakety, jejichž cena se pohybuje někde mezi 1 a 2 miliony dolarů, nejsou levné.





Podle Barrose může mít hodnotu i přímé ohrožení Severní Koreje, jejíž vstup do války je nesmírně významný. „Reakce Západu byla zatím nevýrazná a objevují se zprávy, že Severní Korea může být ochotna vyslat až 100 000 lidí do boje proti Ukrajině.“ Vzhledem k tomu, že bojové síly Ruska a Ukrajiny jsou považovány za velmi zhruba vyrovnané a jejich počet se pohybuje někde mezi 600 000 a 700 000, mohlo by být odrazení Severní Koreje od vyslání dalších vojáků významné.





S blížícím se prezidentstvím Donalda Trumpa Ukrajina také nutně potřebuje příležitost ukázat, co s pomocí Západu dokáže na bojišti. „Ukrajinci potřebují přesvědčit nastupující americkou administrativu, že stále stojí za podporu - v Trumpově transakčním pohledu jde o 'dobrou investici',“ konstatuje Matthew Savill z thinktanku Royal United Services Institute.





V reakci na to musí Západ čelit ruským hrozbám eskalace, ačkoli realita ukrajinské války je taková, že, jak Savill zdůrazňuje, Moskva „už eskalovala“. Rusko se již zapojilo do zesílené sabotážní kampaně po celé Evropě, organizuje atentáty na západní výrobce zbraní a žhářské plány, včetně zasílání zápalných zařízení prostřednictvím sítě DHL do Spojeného království.





Mezitím na Ukrajině útoky na elektrárny a rozvodny postihují především civilní obyvatelstvo, zejména při výpadku elektřiny. „Ruská strategie stupňování útoků, zejména o svátcích nebo o víkendech, má za cíl zlomit ducha Ukrajinců a připomenout jim útrapy války,“ uvedl Vladyslav Faraponov, šéf správní rady ukrajinského Institutu amerických studií.





Jen málo odborníků se však domnívá, že i povolení Ukrajině používat Atacms v širším měřítku uvnitř Ruska bude mít rozhodující vojenský účinek. Po povolení USA může následovat souhlas Velké Británie, Francie a Itálie s darováním většího počtu svých raket Storm Shadow/Scalp, které mají podobný dolet, a povolení jejich použití uvnitř Ruska. Zásoby jsou však opět omezené, a to i v případě, že povolení dají Evropané a USA, které poskytují naváděcí systém, na němž je raketa závislá.





Ukrajina zůstává pod vážným tlakem na východě, kde ruské síly hrozí vytvořením kapsy, která by obklíčila Kurašov na jihu. Ačkoli ruské ztráty dosahují rekordních čísel kolem 1 500 denně, protože Kreml se snaží přesvědčit Trumpa a jeho tým, že jeho vítězství je nevyhnutelné neustálými útoky na frontě, Ukrajina má také nedostatek personálu a nikdy v průběhu války nezískala rozhodující podporu Západu.





„Postupem času se Ukrajinci naučili žít s počátečními odmítnutími ohledně dodávek nebo použití kritických zbraní, následovanými váhavým „možná“, a teprve po ztrátě nesčetných životů váhavým „ano“. Tento reaktivní přístup bohužel není to, co Ukrajina potřebuje k zachování své nezávislosti nebo k vydržení případných jednání,“ uvedl Faraponov.





Pozdní rozhodnutí uvolnit omezení pro jeden typ raket zřejmě také není rozhodnou podporou, v niž Ukrajina doufá.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

