Petr Fiala zpečetil svůj osud

21. 11. 2024 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Ani zvyšující se zoufalství této vlády neospravedlňuje to, aby inteligentní, seriózní premiér veřejně proklamoval nesmysly. Jediné, čeho tím dosáhl, je šok u potenciálních voličů. A co je ještě horší, dosáhl také iracionálního, ale pevného stvrzení dojmu voličů populistů, že je “dement”.

Quod licet Iovi, non licet bovi, praví latinské přísloví. Co je povoleno Jovovi (Bohovi), není povoleno volovi. V éře digitální džungle jsme se dostali do situace, kdy je nutné toto přísloví obrátit: Co je povoleno volovi, není povoleno Jovovi. Proč? V digitální džungli existují rozsáhlé říše blbosti. Všeobecný dumbing down (pokles úrovně) mediálního servisu a zábavy vede všechny, kdo se chtějí v digitální džungli dostat aspoň trochu na světlo ke kompromitaci vlastní komunikace. Je to ideální prostředí pro populisty. Hranice přípustného zmizely. Můžete bohapustě trousit ty nějvětší bludy, můžete inkoherentně žvanit, můžete se donekonečně ztrapňovat tančením na TikToku nebo rádobyfilozofovat na úrovni štamagasta z pajzlu v Horní Dolní, všechno je přijatelné. Tedy pokud jste populist(k)a a vaším jediným cílem je trefit se do nevkusu voličů, jejichž hlavním impulsem k přijímání politických postojů je hluboká nedůvěra v cokoliv, co přesahuje jejich osobní zájem a z toho vyplývající sentiment posilovaný v kmenových strukturách digitální džungle. Co je povoleno volovi, však není povoleno Jovovi. A Petr Fiala ve své rozhovoru s Václavem Moravcem tento imperativ hrubě porušil. Upřímně, nevěřil jsem, že to skutečně udělal. Domlíval jsem se, že mediální titulky byly právě tou kompromitací, daní za potřebu dostat se v digitální džungli do nejvyšších pater, na výsluní pozornosti. Jenže premiér skutečně prohlásil, že když bude jeho vláda u moci další čtyři roky, dosáhne Česko na platy Německa a Rakouska a české univerzity budou patřit mezi prestižní. Petra Fialu myslím nějak znám a domnívám se, že nejen hrubě pošlapal vlastní intelekt, ale také důstojnost. Je mi to hluboce líto. Je možné, že jde o projev úplného zoufalství tváří v tvář neúprosnému vývoji směrem volbám v příštím roce. Ale ani účet na TikToku, ani tohle politováníhodné slibování nesplnitelného na tom nic nezmění. Právě naopak. Pár měsíců po nástupu vlády Petra Fialy vypracovali Čeští elfové premiérovi jeho personální dezinformační “kondiciogram”. Aby viděl, jak na tom je, jakým způsobem dezinformační scéna manipuluje jeho osobnost, jak ho démonizuje nebo zesměšňuje, prostředky, které jsou ubohé a které patří do arsenálu digitální chátry. Materiál jsem panu premiérovi osobně předával. Poděkoval a sdělil, že jeho vláda učiní potřebné kroky v boji proti vlivu dezinformací. K těm pokusům nakonec došlo. Jsou polovičaté a až bude tato vláda bilancovat definitivně, ukáže se, že na úrovni státu v tomto směru podařilo udělat jen hrubě nedostačující minimum. Nejsmutnější na tom celém ale je, že výroky o platech, univerzitách a o “nejlepší vládě za posledních 35 let” dal Petr Fiala ostrou munici těm, kteří většinou, doposud, stříleli pouze slepými náboji. Ať už bylo před tím o Petru Fialovi a jeho vládě napsáno cokoliv nesmyslného, ať už byl tupě označován za zrádce ve vztahu k Ukrajině, k EU, k NATO, ať už byl vydávám za agenta StB, nebo mu nekonečná lidská hloupost vtělená do dezinformačních obsahů dávala za vinu vysoké ceny másla, všechno teď najednou získalo punc legitimity. Alespoň pro ty, kdo na základě svého nekritického sentimentu zaujali proti vládě Petra Fialy a proti jeho osobě předsudečně negativní vztah. Potvrzuje to jeden z posledních výplodů dezinformační scény, široce sdílený - jak jinak - mezi adresáty řetězových emailů. Na trojici obrázků jsou vyobrazeni bývalý komunistický prezident Gottwald, současný prezident Pavel a současný premiér Fiala. Zatímco u Gottwalda je popisek “Klement”, u Pavla je napsáno “Agent” a u Fialy “Dement”. Jistě, jde o “humor” na úrovni IQ 90 -, nicméně po obludně neuvěřitelných slibech premiéra nabývá je to pro adresáty hřejivé potvrzení jejich dlouhodobých dojmů. A voliči, kteří jsou zvyklí přemýšlet? Pro ty je současná situace ještě svízelnější než dříve. protože smířit se s tím, že premiér poslušně odevzdal intelekt a důstojnost jako daň za tragikomický a zcela nefunkční politický marketing, je takřka nemožné.

0