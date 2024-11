Já lžu dobře, já lžu rád, Fiala, váš kamarád

2. 11. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 17 minut

Nejspíš se nám podaří splnit vládní programové prohlášení z devadesáti procent. Ne, to fakt ne, ne a ne, není kdy, není jak a není co.

Zase stupidně lže, jak už je zvyklý, pokud kdy zvyklý vůbec kdy byl jinak. V podstatě si ale může lhát na plnou hubu, anžto na oddané podpoře sotva 2 % voličů zásadně nic moc jako už zhoršit fakt nejde zde

Pročpak je tato vláda ODS nejvíce nejméně oblíbená vláda po Sametu i před? Ještě nejsme u cíle naší mise, ještě uvidíte. Samé krize jsme měli, řešili. Světová pandemie, ohromná inflace, válka na Ukrajině, energetická krize, jen další brek, bol a kvil jako usmoleného fracka přistiženého při sledování hanbatých obrázků. Já nekoukal, to oni koukali, lhal kolem sebe.

, Gigafaktory jedna zde a druhá taky zde , kdežto čipy zde a tady jeden úspěch zde. A jak začal lhát, fabulovat, překrucovat, tak nepřestal až do konce rozhovoru. Všichni vidí, že investujeme, stavíme, inflace je nízká, ekonomika roste, nezaměstnanost nemá koho zaměstnat a zahraniční investice k nám proudí nebývale moc. Třeba Microsoft zde





nebo . To vypadá na tradiční svíčky, popřípadě pro lepší lidi tradiční louč. Naštěstí jádro klaplo, jak klapnout mělo, akorát fakt jako nevím zde zde . To vypadá na tradiční svíčky, popřípadě pro lepší lidi tradiční louč.





A ty mzdy reálné reálně porostou reálně letos i reálně napřesrok, aby za dva reálné roky byly reálně zpět o sedm let zde . A to je správné.





My lidi průběžně přesvědčujeme, že nám to jako jde, ale plně chápu, že jsou kapku rozčarováni a malinko nejistí, neboť doba je zlá. Žádná jiná vláda to neměla tak těžké jako já. A teď ty povodně, obrovské povodně praví premiér, přičemž se hloupě chichotá.





Neodevzdáme moji zem levici a populistům. Musíme být přesvědčivější, jednodušší a srozumitelnější. Kroky, které jsme udělali, slouží lidem a je jim lépe, promluvil tklivým hláskem populisty nepopulární nepopulistický nejméně oblíbený premiér.





My lid nepřesvědčíme laciným žvaněním či ještě lepší agenturou na lhaní, my je odvážně přesvědčíme naditou peněženkou ekonomických úspěchů vlády. Mají se lépe a do budoucna hledí plni optimismu.





Nasadil znovu přihlouplý chichot a jal se rozebrat problém popularity. Nejsem populární, poněvadž dělám ty správné věci, odpovědné věci povolán voliči do zastupitelské dřiny. Trapné chichotání graduje.





Je jasný (pražské prznění mluvy), že když důchody upravíme, tak nás nemají rádi. Jasně, konsolidační balíček se nelíbí. Tady vzrostou totiž daně, tady vám sebereme výhody, které už nevrátíme. Lid ovšem musí vidět, jak díky nám a díky tomu nepopulárnímu šlape ekonomika.





Nevím, kdo kam šlape, leč česká ekonomika pajdá a kulhá dopředu krok, dozadu dva nebo tak nějak zde . Díky tomu, pokračuje ve lhaní směle dál premiér země, snižujeme zadlužení republiky. Fakta, data a Kalousek tvrdí pravý opak, ale co jsou fakta, data a Kalousek, když Fiala jako kůl v plotě kulí kůlem za kolíkem Jakešem zde





To leč lhaní konec není. Že se mají lidé u nás lépe přec, metá lží fialový žrec, aniž by dokázal svou věc.





Lidem se nelíbí budování továren za humny (a kde prosím?), jenže až jim peněženka pukne nadmutá penízem (kdy že to asi tak bude, bych to nezmeškal?), budou nám nás rádi mít a volit (už ne ODS, prosím).





My nebudeme přeci pro zvolení šaškovat na Tik a Toku, protože to není cesta říká pravicová nevěsta a hop a skok už tiktokuje jako cvok zde . Správná dálnice je ukázat naše skvělé výsledky a nepodléhat malověrnosti. Následuje opět hloupý chichot.





Spousta lidí nemá dobrý pocit při nahlédnutí do prázdné peněženky, odvážil se užaslý moderátor oponovat nestoudnému lhaní premiéra Fialy. Moment, cink. Ano, to je pravda, avšak za to mohou ony krize, jak jsme o nich hovořili, nikoli snad já z a s ODS. Lid v naší bezpečné a bohaté zemi je totiž vystrašen a chudý, proto nechce utrácet. My potřebujeme, aby nám lidé uvěřili. Uvěřili, že vše děláme správně, děláme pro ně. Oni pak budou více nakupovat zde , pouštět se do podnikání ( zde ) a odvážně investovat, třeba do akcií ČEZ v akci WFT.





Fiala sešlápl pedál přihlouplého chechotu a syt smíchu pokračoval. Vláda, nikdo nemůže za individuální osudy občanů. My nastavujeme pravidla i parametry, ale za to, jak se člověk má a co dělá, nese odpovědnost jen on sám. Třeba tady jsem pěkně radil občanům, jak si mají individuálně zařídit budoucnost žádostí o dávky na život k nezaplacení, který jsme jim zajistili nastavením pravidel a parametrů pro boží zisk oligarchické minority zde





Já Fiala někdy zírám, když třeba krachuje nějaký podnik a prý ty vládo zasáhni. No, to teda néé! Asi měl fialový zajíc na mysli vytunelovanou dle věčných zákonů ODS firmu Liberty indického člena českého tunelářského bratrstva. Oněch 23 miliard se v žebříčku českých tunelů jistě dobře umístí zde





a hůře zde a to snad nemají ani v Rusku, co ministře Blažku zde . Na ministra Blažka by nestačily všechny červené karty světa, ani kdyby je zbabělý premiér kdy vůbec byl ochoten vytáhnout z fialové kapsy. Jako s touto mafiánskou svoločí, jež plně ovládla právo a spravedlnost hodlá premiér znovu předstoupit před voliče? Ovšem vyhodit koaliční stranu z demokratické koalice za zinscenovanou kauzu kmotrů, to je jiná, to se smí a musí. Snad si můžeme na východě přát, aby insolvenci náhodou nepřevzala insolvenční klika z ministerstva spravedlnosti zde Na ministra Blažka by nestačily všechny červené karty světa, ani kdyby je zbabělý premiér kdy vůbec byl ochoten vytáhnout z fialové kapsy. Jako s touto mafiánskou svoločí, jež plně ovládla právo a spravedlnost hodlá premiér znovu předstoupit před voliče? Ovšem vyhodit koaliční stranu z demokratické koalice za zinscenovanou kauzu kmotrů, to je jiná, to se smí a musí.





Volný trh je založen na konkurenci a občas vždycky zkrachuje nějaká firma, protože je horší. Vláda musí neprodleně zasáhnout, když krachuje celé odvětví fosilních oligarchů a podpořit své rozmazlené miliardáře zde . Nebo bankovní sektor, nebo zbrojaře, nebo majitelé investičních bytů. A když se celé sociální skupiny potýkají s nějakými problémy, které jsme jim záměrně způsobili, tak zasáhneme a oškubeme je až na kost dle práva silnějšího. A to je správné. Důchodci, zdravotně postižení a cca 3 miliony občanů na hranici chudoby všem naši píli a um rádi plně před Babišem dosvědčí.





Ministr zdravotnictví Válek přidal špatně placeným a nouzí trpícím praktickým lékařům peníz. Špatně placení a bídu s nouzí třící doktoři už nebudou muset stávkovat. A to je správné. Bude stejně jednat i s ambulantními specialisty, kteří mají taktéž hlad a žízeň?





Válek má zajistit stabilitu. Ano, zase se dementně chichotá. My nechceme stávku, ale přidávat za každou cenu peníz trpícím lékařům nebudeme. Loni jsme jim přidali, letos budeme tvrdí a nepřidáme nic. Tak nic, nic se nedá dělat, za dva dny už z nic nezbylo nic zde . Já si práce zdravotníků nesmírně vážím, zase ono hloupé chichotání.





Když budou stupňovat požadavky stále, což se stalo, tak my nepřidáme, což se nestalo. Musíme mít na paměti několik věcí. Špičková zdravotní péče, prakticky zadarmo. Výdaje do zdravotnictví stále rostou. Musíme přemýšlet, jak ten systém udržíme a vylepšíme. Válek zná jedinou odpověď zde , což v Mekce krutého neoliberalismu, jakou jsme, bude znamenat jediné. Zaplať, zaplať, zaplať více! Nejnověji zde . Prý se vyplatí prevence, zatím platím pravda za prevenci v systému zdravotnictví zadarmo jako mourovatý.





Digitalizace se nevyvedla. Hotova má být až v roce 2028. Nejedná se o vládní selhání? Je to selhání a nemám z toho radost, říká premiér, plně vědom si faktu, že se mu někde ztratilo škaredé slůvko vládní. Nevím, zda Bartoš lhal, nebo lhali jemu, ale asi lhali oni jemu a on nám. Digitalizace je složitá, leč signály nedobré funkčnosti byly. Poctivě jsme se snažili ptát, klást správné otázky, nabízeli pomoc. A on, že je vše výborné, skvělé a dokonalé. Bývalá ministryně informatiky Bérová ovšem upřímně řekla, drze praví moderátor, ostatní strany se jen koukaly a čekaly, jak to piráti zmastí, aniž by nějak pomohly.





To je absolutní lež, pravil lhář premiér Fiala mumlaje, laje a klaje důrazně odmítá vyřčené. Odmítat sice může, ale to je vše, co zmůže. Navíc slova Bérové zněla ještě ostřeji. „Digitalizaci sice svěřili pirátům, ale bylo za tím zadání, ať se jim hlavně nic nepovede udělat. Dostali sice Digitální a informační agenturu, ale bez pravomocí a bez jakékoli podpory koaličních partnerů, kteří jim dělali kiš, kiš.“ ( zde





Digitalizace v mé vládě naopak funguje a funguje. Třeba Jurečka, Kupka, Válek i ten Bek. Prostě tam, kde nebyli piráti. Ivan měl veškeré podmínky. Co si řekl, dostal, i když se to ODS vůbec nepozdávalo.





Neměl jste ho odvolat dřív? Já jsem ho odvolal, až jsem dospěl. Dospěl jsem k přesvědčení, že to nemůže zvládnout. A to je správné. Dával jsem mu šanci, šanci jsem mu dával, dostával pomoc, dostával. Jak zjistil Michal Bláha z dat, skoro jedna pětina stavebních úřadů digitalizaci vůbec nezačala. Protože prostě proto, protože měli politické krytí a povely z vyšších zájmových míst.





Až jsem měl analýzu od našich odborníků, které jsme tam poslali s jasným zadáním, tak šel ven. Chvíli jsem počkal, ten týden, dal jsem Ivanovi šanci, aby přišel s řešením. On Ivan nedbal dobrých rad. Ani si neuvědomil pravdu oné podvržené analýzy, která ukázala jasnou katastrofu. A to je správné. Jako by se stavěl dům bez projektu nevěda, co kde, co jak a co třeba. Mrzí mě to, zdrží se to, nezdrží se to stavební řízení, to se naopak zrychlí. No toto, kdo by toto do toho řek!





Dovedete si představit další koalici s poníženým pirátem? Nestáhl jsem podanou ruku, tu ruku, která podřezala ulhané kejháky. Nikdy jsem jim nezavřel otevřenou otcovskou náruč, načež propukl v obzvlášť ubohý chechot. Ani na piráta nenadávám, ostudně se už veřejně směje premiér. To oni na mě pořád útočí, skučí sketa Fiala. Já to ani moc nechápu. Já, já, já Fiala jsem je milostivě vzal do vlády, i když je nikdo nepotřeboval. Já si dokonce některých jejich názorů vážím. Spolupracovali se mnou dobře, a teď jsem jejich největším nepřítelem a následuje zase dementní chichot, což dělá vždy, když lže a ví, že to všichni moc dobře ví, že lže a jak moc lže





Já jsem připraven ke spolupráci. Proboha, uvědomme si, čemu čelíme. To si pirát musí zvážit, copak chce posun na východ? To fakt chtějí Babiše? Já néé. Proto jsem připraven s těmi, kteří na mě nadávají (přiblblý chichot) zase vládnout ve prospěch České republiky.





Platy poslanců a senátorů. Ohromný nárůst, když většina ostatních nemá nárok. Chtěli jste 14 %, snížili jste to na 7 %. Nebyla to špatná komunikace? To se nedá dobře komunikovat, nabírá žoviálně směr tupý chichot. Jsem z toho nešťastný tvrdí šťastně spokojený premiér bohatší o pár desítek tisíc. Kdyby drželi všichni automat, tak by to i bylo tak. Plat politika, soudce i státního zástupce je navázán na průměrný plat.





Stoupá, tak stoupá, klesá, tak kle… tak se nic neděje, jéje, zase jsem za šaška. Kolegové politikové si myslí, že se zavděčí, když si nepřidají. Nezavděčí. Je to špatně celé, kdyby se do toho nezasahovalo, bylo by to skvělé. Pak věc řeší Ústavní soud a my musíme jednat. Byly právní analýzy, jak máme postupovat. Jurečka veden rozhodnutím ÚS částky správně spočítal. Museli jsme, museli jsme hřímá spravedlivým hněvem profesor. Řešení odpovídalo ÚS a zákonům lidu, lže vesele zde . Mírní chichot.





Ale to fakt nevypadá dobře, proto jsme si odtrhli od huby a snížili zvýšení o 7 % na 7 %. Kdyby se respektoval automat, jak chci já (obludný chichot), tak se tato věc neděje. Podle soudců je jednání vlády nešťastné. Ne, ne, nešťastné není jednání vlády, nešťastné je, že se nám do toho serou soudy. Ale toto vaše řešení nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu a může být zase zrušeno zde . Jako fakt, ty vole?





My jsme zajistili stejný růst platů pro velmi strádající politiky, soudce a státní zástupce. Ušetřené prostředky zbylé po odpovědném nenavýšení navýšíme neodpovědným zaměstnancům státu, kteří se o sebe neumějí postarat. Pracují za tolik, o kolik si my zvyšujeme měsíční plat. A to je správné.





Jak hodnotíte vládu Viktora Fica? Řekl jste, že vyrovnání Babiš a slovenské ministerstvo vnitra byl handl. Nebudu hodnotit vládu Fica (příšerný chechot), ale o handl šlo. Místo rozhodnutí soudu došlo k dohodě. Babiš byl od kolébky privilegovaná vrstva se zlatou lžičkou někde. Ostatně má ji tam dodnes trapný chechot.





Většina v době komunismu ji tam neměla. Dnes je v naší společnosti stav zlatých lžiček zaražených na podobných místech naprosto stejný, menšina ano, většina ne. Fiala se lžičkou řádně zaraženou zaznamenal, že slovenský Ústav paměti národa Babiše dál vede jako agenta StB. Což je politická dohoda.





Ale to zní jinak než termín handl. No tak jsem jednou použil expresivní slovo (dementní chichot tentokráte trval dlouho a byl věru vydatný). Ale důkazy nemáte. Mám, důkazy mám. Protože to byl handl a nikoli soudní rozhodnutí. Vědom si důkazní nouze brblá premiér, že třeba, aby neměl problémy, tedy, aby měl Babiš umetenou cestičku. Kudy a kam nedodal. Ale nechce spekulovat, protože na to není. Co tedy Babiš udělal, co nabídl? To nevím, ale určitě je blízkost Babiše, Fica a Orbána zřejmá, říká nejvíce největší kamarád Orbána, s kterým si zaskotačil nedávno u migračního plotu homofobní čardáš. Důkazy nemusím říkat, přeci všichni vidí, dodá rychle premiér. Takže neví nic, jen si dělá populistickou kampaň.





A co Trump? Odpovím otevřeně. Musíme být připraveni tak i tak. Ať vyhraje ten či ta, EU bude muset přijmout větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, činit vlastní rozhodnutí. Moderátor loudí Fialův názor na poctivou demokratku Harrris či na republikánského fašistu Trumpa, nicméně Fiala se nedá a mlčí. Raději provádí úkrokem v bok. Je známo, že jsem měl velmi dobrý rozhovor s prezidentem Bidenem.





Mluvil jsem s ním víckrát, heč. A zase úkrok stranou. Nedávno jsem dočetl velmi pěknou knihu o mládí Trumpova Vance „Americká elegie“. Těžký život určitých bělošských vrstev, úžasná kniha. A na druhé straně tady máme velice silný ročník 1964 ve světové politice, což je zajímavé, chytrému napověz, směje se nezřízeně hlučně se závěrečnou znělkou český zcela narcistní rádoby světový, leč jen trapně lokální politik premiér Fiala narozený roku 1964. Celý původní rozhovor zde





Vědom si nebeského trestu za bezmezné lhaní podepsal ve skrytu a tajně premiér Fiala pokoutnou smlouvu s Vatikánem za Českou ateistickou republiku zde . Co je ve smlouvě je pečlivě skryto před veřejností, která do toho nemá co kecat. Jistota je jistota. Jen by mě opravdu moc zajímalo, zda Petr Fiala takto ohromně odporně lhal ve všech svých pozicích a funkcích, nebo teprve až v roli politického maskota kmotrů ODS a premiéra České republiky.





Haraším Petr Orlau





Odvážný a velmi nepřesný, leč na pravou míru rozebraný na padrť rozhovor s premiérem země opatřený odkazy a mými nejapnými poznámkami. Uf, to byla fuška

1