Channel 4 News: Zdravotník objevil ve své sanitce svou mrtvou matku

1. 11. 2024

čas čtení 2 minuty



Reportér, Channel 4 News, čtvrtek 31. října 2024, 19 hodin: Rozsáhlé izraelské nálety na Libanon pokračují i v době, kdy se diskutuje o možném příměří. Tyto údery byly zaměřeny na oblasti na jihu země, odkud již většina obyvatelstva uprchla. A dnes izraelská armáda opět nařídila obyvatelům celého města Baalbek na severovýchodě opustit, po intenzivním bombardování se nyní ukrývají v křesťanské vesnici. Mnozí obyvatelé zde v údolí Bekaar sice podporují Hizballáh, ale zároveň si přejí, aby válka skončila.

<br><br>

Žena: „Naše domy byly zničeny. Přišli jsme bez ničeho, bez oblečení nebo čehokoli jiného, a ukrývali jsme se tady.“













V severním Izraeli to byl ve čtvrtek nejsmrtonosnější den za poslední měsíce, 7 lidí bylo zabito raketovými útoky Hizballáhu. Izraelští vojáci na začátku měsíce vtrhli do jižního Libanonu. Jejich cílem bylo vytlačit Hizballáh z oblasti a zastavit jeho palbu přes hranice. To se nepodařilo, ačkoli Hizballáh byl značně oslaben. Izraelská armáda je nyní údajně nakloněna diplomatickému řešení. Vysocí američtí představitelé dnes navštívili Jeruzalém, aby o tom jednali s premiérem Netanjahuem.

V Gaze se zdá být naděje na dohodu, která by ukončila utrpení, ještě menší.







Tento zoufalý dav se shromáždil před pekárnou v naději, že dostane kousky chleba. Američtí představitelé konstatují, že Izrael stále nepropouští do Gazy ani zdaleka dostatečnou pomoc, přestože na začátku tohoto měsíce varoval, že by vojenská pomoc mohla být zadržena. Tento zoufalý dav se shromáždil před pekárnou v naději, že dostane kousky chleba. Američtí představitelé konstatují, že Izrael stále nepropouští do Gazy ani zdaleka dostatečnou pomoc, přestože na začátku tohoto měsíce varoval, že by vojenská pomoc mohla být zadržena.

Muž: „Nemůžeme najít ani vodu na praní, natož na pití. Nic. Jak můžeme žít? Každou chvíli čekáme na smrt.“









V centrální části Gazy tento zdravotník Červeného půlměsíce právě zjistil, že mrtvá žena, která ležela na zadním sedadle jeho sanitky, je jeho vlastní matka.







„Bože, nepoznal jsem tě, pláče. Tohle nesnesu, když už tě nikdy neuvidím.“





Budou se diplomatické rozhovory protahovat?





Toto je ta strašná realita, ve které je tolik lidí uvězněno.

0

88

Toto je ceremoniál pro promující izraelské důstojníky, Netanjahu zaujal tvrdý postoj. Naznačil, že jeho prioritou v jakékoli dohodě je povolení pro Izrael znovu udeřit na Libanon, pokud bude mít za to, že Hizballáh opět představuje hrozbu.