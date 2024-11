37 procent Čechů by volilo Trumpa!!! Jen 43 procent Harrisovou

Proč Kamala Harris? Volby 2016 dopadly překvapivě oproti průzkumům (ty jasně favorizovaly Hillary Clinton). Ukázalo se pak, že nemalá část voličů se styděla za to, že dá hlas Trumpovi a neodpovídala v průzkumech upřímně nebo odmítala odpovědět. Ale šli a volili.

Dnes, myslím, je situace jiná. Trumpovi příznivci jsou naprosto zmobilizovaní a nejenom že se za svou volbu nestydí, ale naopak ji dávají hlasitě najevo - i s tím, že říkají, že "v jejich okolí není nikdo kdo by volil Kamalu", agresivně vystupují vůči voličům protistrany. Ve shodě s šéfem, který své "nepodporovatele" označuje za nepřátele a hmyz a podobně.

Takže myslím, že teď to máme v obráceném gardu. Že ti, kteří se rozhodli volit Kamalu, necítí potřebu odhalovat svou hruď a křičet to nahlas. Proč chodit do konfliktu s agresivním, militantním protivníkem? Ale hlasy tam hodí - v tom už jim nikdo nemůže zabránit.