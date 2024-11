Izrael v Gaze vybombardoval očkovací centrum a auto humanitárního pracovníka

4. 11. 2024

Ředitelka Unicefu uvedla, že tři děti byly zraněny poté, co se klinika pro léčbu dětské obrny dostala pod palbu navzdory slíbené humanitární pauze



Centrum pro očkování proti dětské obrně a auto pracovníka OSN, který se podílel na víkendové očkovací kampani, se dostaly pod palbu navzdory slíbené „humanitární přestávce“ v izraelském bombardování, uvedla OSN.



Catherine Russellová, výkonná ředitelka agentury OSN pro podporu a ochranu dětí Unicef, uvedla: „Nejméně tři děti byly zraněny při dalším útoku v blízkosti očkovací kliniky v Šejch Radwánu, zatímco probíhala očkovací kampaň proti dětské obrně.“





Dodala, že osobní automobil zaměstnankyně Unicefu, který pracoval na kampani očkování proti obrně, „se dostal pod palbu něčeho, o čem se domníváme, že to byla kvadkoptéra.



„Auto bylo poškozeno. Zaměstnankyně naštěstí nebyla zraněan. Zůstala však hluboce otřesena,“ napsala Russellová. Dodala, že za předchozích 48 hodin bylo v uprchlickém táboře Džabalíja, který byl v uplynulém měsíci středem zájmu izraelských vojenských operací, zabito více než 50 dětí.

„Útoky na Džabalíju, očkovací kliniku a pracovníka Unicefu jsou dalším příkladem vážných důsledků nevybíravých úderů na civilisty v pásmu Gazy,“ uvedla Russellová.



„Spolu s děsivým počtem úmrtí dětí na severu Gazy v důsledku jiných útoků tyto nejnovější události dohromady píší další temnou kapitolu v jednom z nejtemnějších období této strašné války.“



Izraelské obranné síly (IDF) odmítly odpovědnost za údajný útok na Šejch Radván, který se nachází na severu Gazy západně od tábora Džabalíja.



„Jsme si vědomi tvrzení o zranění palestinských civilistů v očkovacím středisku Šejch Radván v severním pásmu Gazy. Na rozdíl od tvrzení předběžné vyšetřování ukazuje, že v dané době nedošlo v oblasti k žádnému úderu sil IDF,“ uvádí se v prohlášení IDF.



Cílem víkendové očkovací kampaně bylo podat více než 100 000 palestinským dětem mladším 10 let druhou dávku vakcíny proti dětské obrně, která je nutná v důsledku epidemie tohoto viru zaznamenané v červenci. Koncem října byla kvůli izraelskému bombardování odložena.



Tento víkend IDF souhlasily s pozastavením úderů, aby očkování mohlo v severní Gaze proběhnout s výjimkou obléhaných oblastí v severním governorátu: Bejt Hanún, Bejt Lahíja a Džabalíja.



Odhaduje se, že ve vyloučené oblasti se nachází přibližně 15 000 dětí mladších 10 let, které proto nebudou očkovány, což ohrožuje účinnost očkovací kampaně, která vyžaduje, aby bylo očkováno alespoň 90 % všech dětí v každém okrese, aby bylo jisté, že se šíření viru obrny zastaví.



Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v sobotu, první den kampaně, bylo očkováno 58 604 dětí. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus označil útok na kliniku Sheich Radwan za „mimořádně znepokojivý“ a uvedl, že k němu došlo „ve chvíli, kdy rodiče přiváděli své děti na život zachraňující očkování proti obrně v oblasti, kde byla dohodnuta humanitární přestávka, aby bylo umožněno."



„Těsně předtím byl na místě tým WHO,“ uvedl Ghebreyesus na Twitteru. „Tento útok během humanitární pauzy ohrožuje nedotknutelnost ochrany zdraví dětí a může rodiče odradit od toho, aby své děti na očkování přivedli. Tyto životně důležité humanitární pauzy určené pro konkrétní oblasti musí být bezpodmínečně respektovány.“



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli navštívil severní hranici Izraele s Libanonem, kde prohlásil, že Hizballáh musí být zatlačen zpět za řeku Litani, ať už s dohodou o příměří, nebo bez ní, a že Íránem podporované skupině musí být zabráněno ve znovuvyzbrojení.



„Ať už s dohodou, nebo bez ní, klíčem k bezpečnému návratu našich (evakuovaných) obyvatel na severu do jejich domovů je zatlačit Hizballáh za řeku Litani, zasáhnout každý jeho pokus o přezbrojení a rázně odpovědět na všechny akce proti nám,“ řekl Netanjahu během návštěvy hranic. Řeka se nachází zhruba 30 km uvnitř Libanonu od hranice s Izraelem.



Izraelská armáda uvedla, že Hizballáh v neděli vypálil přes libanonskou hranici asi 60 raket, z nichž některé mířily na okupované Golanské výšiny, jiné na oblast západní Galileje.



IDF uvedla, že většina střel byla zachycena a ty, které se dostaly přes izraelskou obranu, dopadly do otevřených oblastí, což při této příležitosti nezpůsobilo žádné oběti. IDF mezitím vydaly požadavek evakuace libanonských obyvatel v některých oblastech starobylého města Baalbek a uvedly, že budovy využívané bojovníky Hizballáhu budou bezprostředně zaměřeny.





Počet obětí izraelských útoků na Libanon se od října 2023 vyšplhal na 2 897 a počet zraněných na 13 150, z toho 30 mrtvých a 183 zraněných za posledních 24 hodin, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.







Zdroj v angličtině ZDE

