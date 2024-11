Podrývání demokracie ve jménu velkých majetků

5. 11. 2024 / Boris Cvek

Ano, je to pořád dokola. Znovu a znovu se ukazuje, že Fialova vláda zatěžuje hlavně lidi s nízkými příjmy. Helena Horská to nedávno v Otázkách V. Moravce řekla vyhroceně a jasně: máme extrémně nízké majetkové daně, extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémní počet daňově optimalizujících OSVČ. To je ta solidarita tváří v tvář válce a inflaci. Nová studie sociologů z PAQ Research tvrdí, že nízkopříjmoví odvádějí dnes státu více než v době působení pana Kalouska jako ministra financí.

Lidé s vysokými příjmy zase podle téže studie odvádějí dnes státu méně než za Kalouska. Zkusme si tedy položit jednoduchou otázku. Údajnou prioritou vlády jsou zdravé veřejné finance. To znamená, že ve státní kase je díra. Pokud chudí odvádějí státu více než za Kalouska, zatímco bohatí odvádějí méně, kde je asi problém? Co myslíte? Co by asi tak vláda měla dělat, pokud by chtěla – opravdu chtěla – tu díru ucpat?

Samozřejmě ji ucpat nechce. Co by si pak počala? Ztratila by smysl života. Premiér míval ve zvyku opakovat, že se na nesení břemene krize, spojené s válkou a inflací, budeme podílet všichni solidárně. Už to raději neříká. Břemeno totiž vláda jednoznačně hodila na chudé. A k tomu vykládá pohádku o tom, jak musí škrtat a chránit rozpočet. Ve skutečnosti jí na rozpočtu vůbec nezáleží, skutečnou prioritou jsou nízké odvody lidí s vysokými příjmy i za cenu rozvrácených veřejných financí a podfinancování veřejných služeb klíčových pro stabilitu demokracie.

Ne rozpočet, ne demokracie, ne budování společnosti schopné odolávat Putinovi. To není prioritou vlády. Prioritou vlády je prosperita lidí, jako je Andrej Babiš a další oligarchové, lidé s velkými majetky a příjmy. Nízkopříjmové je třeba vyždímat ve jménu velkých ideálů odpovědnosti a svobody, jak to jen jde, i když toho z nich stejně moc nepřiteče. Nevadí, vláda se v nepříznivých podmínkách ždímání chudých stylizuje do bojovníka na hraně možného, jiná varianta přece není. A komu to politicky může asi tak prospět? Babišovi, dokonce přímo Putinovi. Podrývání demokracie ve jménu velkých majetků.







https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-lide-s-nizkymi-prijmy-ted-odvadeji-statu-vic-nez-za-kalouska-40495324







