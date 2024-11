Channel 4 News: Hladovění v Gaze

6. 11. 2024

Moderátor, Channel 4 News, úterý 5. listopadu 2024, 19 hodin: Poté, co Benjamin Netanjahu propustil svého ministra obrany a dlouholetého rivala Yoava Gallanta, vypukla v Izraeli během poslední hodiny velká politická roztržka. Mezi ním a Gallantem panovala nedůvěra a Netanjahu ho obvinil, že jedná proti rozhodnutím kabinetu a špatně řídí izraelské války.

Kritici uvedli, že premiér Netanjahu dává přednost politice na úkor bezpečnosti, přičemž vůdce opozice Jair Lapid označil toto rozhodnutí za akt šílenství. Nuže, pokud jde o důležité události, není jich samozřejmě o mnoho více než americké volby, které určí budoucí směřování Blízkého východu a šance na mírové urovnání mezi Izraelem a Hamásem v Gaze.



Odehrávají se stále chmurně známé scény útěku Palestinců z jejich nejnovějších dočasných domovů, které Izrael vytlačil neustálými útoky na sever Gazy, když se přiblížil k místům, která jsou podle nich úkryty Hamásu. V izraelských útocích od včerejší noci zahynulo 35 lidí, sdělují palestinští zdravotníci.









Těmto ženám bomby přinášejí jen smrt a strach. Za více než rok války bylo podle úřadů v Gaze zabito více než 43 000 lidí. Většina území se proměnila v trosky a prach a jeho obyvatelé trpí katastrofálními zraněními a s blížící se zimou bojují s extrémním hladem, sever je téměř odříznutý.





Šest mezinárodních humanitárních organizací požádalo o přístup do oblasti, kde chybí tolik základních zásob.





Největší a nejdůležitější je agentura pro palestinské uprchlíky UNRWA. Provozuje školy, zdravotní kliniky a síť klíčové pomoci. Izrael obviňuje UNRWA, že prý zaměstnává členy Hamásu, kteří se podle něj podíleli na útoku na Izrael ze 7. října loňského roku. po vyšetřování OSN bylo propuštěno devět zaměstnanců z 13 000 zaměstnanců v Gaze.





Minulý týden však izraelský parlament odhlasoval zákaz činnosti UNRWA do 90 dnů a nyní Izrael oficiálně oznámil OSN, že zruší spolupráci s UNRWA, přičemž se zdá, že nikdo neví, jak se bez ní humanitární pomoc dostane tam, kde je jí zoufale zapotřebí.





Hovořil jsem s Rogerem Hearnem, ředitelem UNRWA pro pomoc a sociální služby, a požádal jsem ho o reakci této agentury Izraeli, který formálně oznámil OSN svůj záměr zrušit spolupráci s UNRWA.









Roger Hearn, UNRWA: Ale reakce v UNRWA je taková, že je to prostě naprosto nepřijatelné, a my jsme to řekli už několikrát. Bez UNRWA v Gaze, bez její infrastruktury v ostatních částech okupovaného území se zdejší operace humanitární pomoci zcela zhroutí. Budeme pokračovat v boji a budeme pracovat až do posledního dne. Ale potřebujeme, aby se mezinárodní společenství postavilo za UNRWA, protože bez nás humanitární operace zkrachuje a stane se to, co se stane, že už teď je tam 1,8 milionu lidí, kteří zoufale potřebují jídlo, a my tam dostáváme nějaké potraviny. Ale problém je v tom, že my máme jídlo, které by vlastně celé pásmo Gazy uživilo na měsíce a měsíce a měsíce. Ale ty potraviny leží na druhé straně. Takže už teď máme operační problémy. Ale tento návrh zákona samozřejmě vytváří obrovskou nejistotu.





Moderátor: Je některý z plánů předložených izraelskou stranou proveditelný? Myslíte si, že říkají, že pomoc může projít ve spolupráci s mezinárodními partnery a chtěli by, aby ji převzala Agentura OSN pro uprchlíky?





Roger Hearn, UNRWA: Podívejte se, říkám znovu, neexistuje agentura s takovým záběrem jako UNRWA, trvalo by roky, než by takový záběr získala jiná organizace. My jsme dvě třetiny obyvatelstva živili ještě před současnou válkou, takže je směšné si myslet, že by se to dalo nahradit doslova přes noc. Je to naprosto nemožné.





Moderátor: Pokud je definice etnické čistky odstranění etnické skupiny z určité geografické lokality. Do jaké míry je to to, co vidíte, že se nyní děje v severní Gaze?





Roger Hearn, UNRWA: Vidím to, co vidím v Gaze, což je skutečně celá populace, která je 13 měsíců podrobována hladovění. Tedy je bez nejzákladnějších služeb, a to jsem v tomto oboru asi 30 let a nikdy jsem - nikdy jsem neviděl tak zoufalou situaci, jako je tato. Provizorní tábory ze starých dek, koberce, které nevydrží ani jeden déšť, děti prohledávají odpadky, aby našly jídlo. Je to opravdu, opravdu katastrofální.





Moderátor: A Izrael tvrdí, že Hamás pronikl do UNRWA v Gaze široce a hluboko. Poukazují také na vlastní vyšetřování OSN, které našlo důkazy o tom, že 7. října mohlo být do útoku Hamásu zapojeno devět zaměstnanců. Vidíte nějaké vyhlídky na usmíření s Izraelem? Je to prostě naprostá patová situace, že?





Podívejte, myslím, že kdyby izraelská vláda skutečně myslela vážně vyšetřování otázek týkajících se neutrality, skutečně by s námi zahájila dialog, my se jakýmkoli porušením neutrality zabýváme s maximální vážností. Vyšetřujeme věci v případě personálu, který byl obviněn. Přijali jsme jednostranné rozhodnutí o propuštění těchto zaměstnanců. Takže bereme věci velmi vážně. Ale zabývat se vágními mediálními obviněními není způsob, jak uvést vážná obvinění na pravou míru. Není to prostě konstruktivní.