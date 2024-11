Další desítky mrtvých a zraněných po zničení domu při izraelských úderech na severu Gazy

10. 11. 2024

Počet mrtvých je jedním z největších při jediném úderu v Džabalíji, kde Izrael minulý měsíc zahájil rozsáhlou operaci.



Izraelské bojové letouny provedly v neděli ráno další údery v severní Gaze a zničily dům v oblasti Džabalíja, která byla několik týdnů v obležení, a zabily a zranily desítky lidí, včetně mnoha žen a dětí.



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že při útoku před úsvitem zemřelo 25 lidí, včetně 13 dětí, a dalších 30 osob bylo údajně zraněno.



Dr. Fadel Naim, ředitel nemocnice Al-Ahli ve městě Gaza, která po útoku přijala těla, uvedl, že počet obětí je 17, včetně devíti žen, ale celkový počet se pravděpodobně zvýší, protože záchranné práce pokračují.





Oficiální palestinská tisková agentura Wafa a média Hamásu uvádějí počet 32 mrtvých. Ministerstvo zdravotnictví tohoto území tento počet bezprostředně nepotvrdilo.



Počet mrtvých je jedním z největších při jediném zásahu v Džabalíji, kde od zahájení rozsáhlé izraelské operace v oblasti minulý měsíc zemřely stovky lidí.



Anas al-Šarif, reportér katarské televizní stanice Al-Džazíra, uvedl, že dům, který byl při náletu zničen, patřil rodině Alúšových, a dodal, že kvůli izraelskému obléhání se do oblasti nedostaly žádné složky civilní obrany ani sanitky a že místní obyvatelé stále pátrají po dalších obětech.



Představitelé OSN uvedli, že poslední stanoviště civilní obrany v Džabalíji bylo zničeno při útoku před více než týdnem, takže oblast zůstala bez účinné záchranné služby.



Izraelská armáda zahájila počátkem minulého měsíce novou ofenzívu na Džabalíju a nedaleká města Bejt Lahíja a Bejt Hanún, jejímž cílem je podle ní zabránit Hamásu v přeskupení, ale podle Palestinců a skupin pro lidská práva je jejím cílem vylidnění severní části Gazy.



V posledních dnech došlo k řadě leteckých útoků na Džabalíju a sousední oblasti, při nichž zahynuly desítky lidí. Vzhledem k tomu, že severní Gaza má jen špatné spojení a mezinárodní reportéři nemají na toto území přístup, je obtížné ověřit přesné údaje o obětech. Svědci hlásí intenzivní boje mezi vojáky a bojovníky.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které je pod správou Hamásu, v neděli uvedlo, že za více než 13 měsíců války mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenci bylo zabito nejméně 43 603 lidí. Více než polovinu identifikovaných obětí tvoří ženy a děti. Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami.



Počet obětí zahrnuje 51 mrtvých za předchozích 24 hodin, uvedlo ministerstvo, které rovněž uvedlo, že od začátku války, kdy bojovníci Hamásu 7. října 2023 zaútočili na Izrael, bylo v pásmu Gazy zraněno 102 929 osob, přičemž zahynulo asi 1 200 osob, většinou civilistů, a 250 osob bylo uneseno.



Ramy Abdu, předseda organizace Euro-Med Human Rights Monitor se sídlem v Ženevě, která sleduje oběti války v Gaze, minulý měsíc uvedl, že jeho tým více než 40 výzkumníků v Gaze identifikoval 365 rodin, které od začátku války do srpna ztratily 10 a více členů, a 2 750 rodin, které ztratily nejméně tři členy.



V neděli brzy ráno izraelská armáda v příspěvku na Twitteru prohlásila, že „zlikvidovala desítky teroristů a zničila teroristickou infrastrukturu a sklad zbraní“ v Džabalíji. Izrael tvrdí, že vydal evakuační rozkaz, aby civilisté v zájmu vlastní bezpečnosti opustili Džabalíju, a obviňuje Hamás, že využívá civilisty jako lidské štíty k ochraně svých bojovníků a zbraní, což militantní islamistická skupina popírá.





Podle humanitárních agentur, zdravotníků a svědků trpí lidé uvěznění v bojích v Džabalíji a na severu Gazy otřesnými podmínkami, mají velmi omezené zásoby vody, dochází jim zásoby potravin, všude jsou trosky a pokračuje bombardování a boje.



Potravinoví experti tento týden varovali, že severní Gaze hrozí bezprostřední hladomor. Nezávislý výbor pro kontrolu hladomoru ve vzácném varování uvedl: „Pokud zúčastněné strany s vlivem nepřijmou účinná opatření, rozsah této hrozící katastrofy pravděpodobně předčí vše, co jsme dosud v pásmu Gazy od 7. října 2023 viděli.“



Rostoucí zoufalství přichází v době, kdy se příští týden blíží termín 30denního ultimáta, které Bidenova administrativa dala Izraeli, aby zvýšil úroveň humanitární pomoci povolené do Gazy, jinak riskuje omezení americké vojenské pomoci.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller uvedl, že Izrael dosáhl určitého pokroku, když oznámil otevření nového přechodu do centrální části Gazy a schválil nové zásobovací trasy.



Izrael však podle něj musí udělat více. „Nestačí jen otevřít nové cesty, pokud po nich neprochází více humanitární pomoci.“



V Libanonu v neděli pokračovala izraelská letecká kampaň proti Hizballáhu, přičemž se objevily zprávy o izraelském úderu na dům v hlavním východním městě Baalbek.



Uvedla to státní Národní tisková agentura: „Nepřátelská letadla provedla útok na dům ve čtvrti Al-Laqees“ ve městě.



Již dříve NNA informovala o vzácném izraelském úderu severně od Bejrútu, a to na vesnici Almat, kde žijí převážně šíité a která se nachází v převážně křesťanské oblasti.



Izrael zahájil 23. září intenzivní leteckou ofenzívu zaměřenou především na bašty Hizballáhu na východě a jihu Libanonu a v jižním Bejrútu a o týden později vyslal pozemní jednotky.





K eskalaci došlo po téměř ročním období přeshraničních útoků nízké intenzity, které Hizballáh podnikal na podporu Hamásu po útoku ze 7. října. V neděli ráno zaznělo v severním Izraeli nové varování před raketami.







Zdroj v angličtině ZDE

