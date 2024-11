USA říkají, že před příchodem Trumpa utratí 6 miliard dolarů za Ukrajinu

11. 11. 2024

čas čtení 2 minuty

Bílý dům utratí zbývajících 6 miliard dolarů z ukrajinských finančních prostředků před lednovou prezidentskou inaugurací Donalda Trumpa, řekl v neděli poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který varoval před globálními riziky ukončení americké podpory Kyjevu. Bílý dům utratí zbývajících 6 miliard dolarů z ukrajinských finančních prostředků před lednovou prezidentskou inaugurací Donalda Trumpa, řekl v neděli poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který varoval před globálními riziky ukončení americké podpory Kyjevu.

Sullivan řekl, že se očekává, že prezident Joe Biden bude diskutovat o hlavních otázkách zahraniční politiky, až se ve středu v Oválné pracovně setká s nově zvoleným prezidentem Trumpem.

"Prezident bude mít šanci vysvětlit prezidentu Trumpovi, jak vidí věci, kde stojí, a mluvit s prezidentem Trumpem o tom, jak prezident Trump přemýšlí o tom, že se těmito otázkami bude zabývat, až se ujme úřadu," řekl Sullivan v pořadu CBS "Face the Nation".

Biden vedl mezinárodní koalici na podporu Ukrajiny, která bojuje proti invazi Moskvy, což je úsilí na pokraji zlomu po ruských vojenských ziscích a stále zoufalejším nedostatku ukrajinské lidské síly.

Trump mezitím trval na tom, že by mohl ukončit válku "za den", možná ještě před nástupem do úřadu, pravděpodobně jako součást dohody, která by vyžadovala, aby Kyjev postoupil část svého ztraceného území Moskvě.

Ukrajinci a evropští členové NATO se snaží vyjít vstříc Trumpovi, zatímco si vytvářejí vlastní plány pro svět, ve kterém se zdá, že americký prezident mnohem méně podporuje Kyjev a NATO a je přátelštější k Rusku.

Sullivan uvedl, že hlavním cílem Bidenovy administrativy ve zbývajících měsících jeho fungování bude "dostat Ukrajinu do co nejsilnější pozice na bojišti, aby byla nakonec v co nejsilnější pozici u vyjednávacího stolu".

Ruský prezident Vladimir Putin požadoval, aby Ukrajina postoupila velké části území jako podmínku pro mírové rozhovory, zatímco Kyjev to neústupně odmítl.

Sullivan také řekl, že očekává pokrok v úsilí o ukončení bojů v Gaze a jižním Libanonu a o osvobození izraelských rukojmích držených Hamásem.

"V určitém okamžiku chce izraelská vláda uzavřít dohodu, která dostane její občany zpět domů," řekl. "Nemyslím si, že to dělá pro americkou politiku, ale pro snahu zabezpečit Izrael, a očekávám, že v nadcházejících týdnech uvidíme pokrok."

Na dotaz ohledně reakce Izraele na společný dopis amerických ministrů zahraničí a obrany požadujících, aby Izrael zlepšil humanitární situaci v Gaze, Sullivan řekl: "Tento týden učiníme naše soudy o tom, jakého pokroku dosáhli, a ... co uděláme v reakci."

Trump má blízký vztah s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který označil republikánovo volební vítězství za "obrovské vítězství" a řekl, že s Trumpem v posledních dnech mluvil třikrát.

Zdroj v angličtině: ZDE

