Trump si vybral svého spojence Lee Zeldina na post šéfa životního prostředí a vyhrožuje, že zruší dosavadní ekologické předpisy

12. 11. 2024

čas čtení 4 minuty



Trump tvrdí, že bývalý newyorský kongresman „zajistí spravedlivá a rychlá deregulační rozhodnutí“ jako správce EPA



Donald Trump vybral do čela Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) bývalého newyorského kongresmana Lee Zeldina a slíbil, že jeho jmenování „zajistí spravedlivá a rychlá deregulační rozhodnutí“ tohoto regulačního orgánu.

Trump, který v době, kdy byl naposledy prezidentem USA, dohlížel na zrušení více než 100 environmentálních pravidel, uvedl, že Zeldin je „skutečným bojovníkem za politiku America First“ a že „zajistí spravedlivá a rychlá deregulační rozhodnutí, která budou přijímána tak, aby uvolnila sílu amerických podniků a zároveň zachovala nejvyšší environmentální standardy, včetně nejčistšího vzduchu a vody na planetě“.

Pruitt rezignoval v roce 2018 uprostřed vlny etických skandálů, včetně obvinění, že zaměstnancům neoprávněně zvyšoval platy, že si ve své kanceláři postavil drahou zvukotěsnou telefonní budku a že pověřoval zaměstnance, aby mu nosili hydratační krém a oblíbenou matraci.







Zdroj v angličtině ZDE

Zeldin, republikán, který byl do loňského roku ve Sněmovně reprezentantů jako člen za newyorský obvod, který pokrývá část Long Islandu, uvedl, že nominace je pro něj „ctí“ a že se těší na to, jak jako správce EPA sníží byrokracii.„Obnovíme dominantní postavení USA v oblasti energetiky, oživíme náš automobilový průmysl, abychom vrátili americká pracovní místa, a učiníme z USA světového lídra v oblasti umělé inteligence,“ napsal Zeldin na X. “Uděláme to a zároveň budeme chránit přístup k čistému vzduchu a vodě.“Čtyřiačtyřicetiletý Zeldin je považován za blízkého Trumpova spojence a v roce 2022 kandidoval v překvapivě těsném souboji o post guvernéra státu New York, než ho porazila demokratka Kathy Hochulová. Během kampaně Zeldin útočil na „krajně levicový klimatický program“ Hochulové a napadal demokraty za to, že údajně nutí lidi jezdit elektromobily.Kandidát na člena EPA, kterého bude muset potvrdit americký Senát, se k otázkám životního prostředí a klimatu vyjadřoval jen zřídka, ačkoli v roce 2014 řekl, že „zatím nepropadl celému argumentu, že máme s globálním oteplováním stejně vážný problém jako ostatní“, a v roce 2018 dodal, že nepodporuje Pařížskou dohodu o klimatu, od níž by měly USA podle Trumpa opět odstoupit.Očekává se, že Zeldin, který má od Ligy voličů ochrany přírody (League of Conservation Voters) skóre pouhých 14 % za svá hlasování v otázkách životního prostředí za 15 let v Kongresu, bude dohlížet na reorganizaci EPA, která bude odmítat všechno, co bylo k vidění od jejího založení v roce 1970.Očekává se odchod zaměstnanců z agentury, přičemž zaměstnanci již nyní vyjadřují obavy, že budou vystaveni politickým zásahům a že jejich práce na ochraně Američanů před toxickými chemikáliemi a emisemi z osobních a nákladních automobilů a elektráren, které ohrožují planetu, bude rozvrácena.„Jmenování nekvalifikovaného, protiamerického pracovníka, který se staví proti snahám o ochranu našeho čistého vzduchu a vody, odhaluje záměry Donalda Trumpa opět prodat naše zdraví, naše komunity, naše pracovní místa a naši budoucnost korporátním znečišťovatelům,“ uvedl k Zeldinově nominaci Ben Jealous, výkonný ředitel Sierra Clubu.„Naše životy, naše živobytí a naše společná budoucnost si Lee Zeldina nemohou dovolit - ani nikoho jiného, kdo se snaží vykonávat poslání, které je protichůdné poslání EPA.“Jmenování Zeldina necelý týden po Trumpově vítězství v prezidentských volbách je mnohem rychlejší než jeho předchozí působení v Bílém domě, kdy mu trvalo až do prosince, než jmenoval Scotta Pruitta jako svého kandidáta na post ředitele EPA.