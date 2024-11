Pomáhala jsem s "válečnými hrami" nad Trumpovými plány. Nebyly uklidňující

13. 11. 2024

čas čtení 11 minut

Téměř 200 hráčů bylo zapojeno do simulací založených na tom, co víme o Trumpových návrzích. Výsledky nabízejí několik ponaučení k vystřízlivění, píše profesorka Rosa Brooksová. Téměř 200 hráčů bylo zapojeno do simulací založených na tom, co víme o Trumpových návrzích. Výsledky nabízejí několik ponaučení k vystřízlivění,

Jak špatné to je? Velmi špatné, a nejsme ani zdaleka připraveni na to, co k nám přichází. V květnu a červnu 2024 jsem pomáhala vést Democracy Futures Project, série simulačních cvičení pořádaných nestranným Brennan Centrem for Justice. Cvičení byla navržena tak, aby lépe porozuměla tomu, jakou roli by mohla sehrát druhá Trumpova administrativa – a jaké strategie by mohly nabídnout naděje na odvrácení autokratických hrozeb, o kterých jsme věděli, že pravděpodobně přijdou.

Simulace DFP zahrnovaly téměř 200 "hráčů", mnohé se zkušenostmi na vyšší úrovni v minulém prezidentském prezidentském úřadu. administrativě, včetně Trumpovy první administrativy, spolu s bývalými členy Kongresu, vysokými vojenskými představiteli ve výslužbě a občanskou společností s lídry náboženských skupin, neziskových organizací, univerzit a řadových občanů. Simulace začaly předpokladem, že Trump právě složil přísahu a odtud pokračoval.

Účastníkům byly přiděleny role, které čerpaly z jejich předchozích zkušeností (bývalí senátoři hráli senátory, penzionovaní čtyřhvězdičkoví generálové hráli čtyřhvězdičkové generály a tak dále). Někteří byli přiděleni k hrají členů nastupující Trumpovy administrativy, další zastupovali ty, kdo pravděpodobně budou v opozici, od demokratických politických vůdců až po občanská práva skupiny. V simulacích Trump oznámil svou agendu a počáteční akce (my požádali hráče, aby čerpali výhradně z akcí, které sám Trump naznačil, že podporuje) a hráči na sebe střídavě reagovali. Provádění "válečných her", jako je tato, může pomoci otestovat předpoklady a vynutit si, aby účastníci reagovali na dynamické, měnící se podmínky v reálném čase.

Výsledky byly střízlivé – mnoho strategií, o něž se opírali prodemokratičtí aktéři, se ukázalo jako značně neúčinných v boji proti krokům Trumpových hráčů. Zde je několik ponaučení, která z toho vyplynula.

Za prvé bychom si neměli představovat, že soudní spory budou účinným nástrojem k zastavení akcí nehorázné Trumpovy administrativy. V posledních desetiletích se obě politické strany radostně podílely na neustálém rozšiřování exekutivy. Zákon o povstání a podobná legislativa poskytují prezidentovi mimořádné diskreční pravomoci vyhlašovat stav nouze. Ty by pravděpodobně umožnily Trumpovi, aby obešel systém brzd a protivah, který by za normálních okolností potenciálně omezoval normami otřásající exekutivní akce, jako je možné nasazení vojenských sil v aktivní službě k potlačení protestů v amerických městech.

Soudní spory jsou pomalé a nejisté v nejlepších časech, i když zákon je méně přátelský k výkonné moci. Ale teď - díky Nejvyššímu soudu – budeme mít prezidenta s podstatnou imunitou vůči trestnímu stíhání. A i když soudy rozhodnou v jeho neprospěch, nikdo by neměl být přesvědčen o Trumpově ochotě podřídit se soudním příkazům.

To neznamená, že soudní spory budou naprostou ztrátou času. Soukromí občané, představitelé státní a místní správy a nižší federální úředníci nemají imunitu před stíháním za trestné činy a možnost občanskoprávní a trestní odpovědnosti může některé odradit od zapojení se do činů pochybné zákonnosti. Soudní spory mohou přinejmenším zpomalit nebo zmírnit některé trumpovské excesy. Ale naše cvičení ukázala, že nejlepší prostředky k potlačení autokratických kroků Trumpovy administrativy spočívají v v říši politiky a kultury.

Další ponaučení: V našich cvičeních se rozsáhlé protesty v ulicích a na univerzitních kampusech soustavně vymstily. Žijeme ve světě plném dezinformací a pokojné protesty byly Trumpovými hráči rychle mylně charakterizovány jako násilné nepokoje, dokonce pokusy o povstání. Přihoďte nějaké agenty, provokatéry a umělou inteligenci s deepfake videi a pokojné protesty vedou k "důkazům", které údajně ukázaly, že jde o nekontrolovatelné hrozby pro veřejnou bezpečnost – které odcizily širokou veřejnost, vyvolaly násilné akce pravicových extremistů a byly použity Trumpovou administrativou k ospravedlnění drakonických zásahů proti občanským svobodám, včetně masového zatýkání a nasazení vojenského personálu k "obnovení pořádku".

Připusťme, že i totalitní režimy mohou zatknout a uvěznit jen určité množství lidí. Ale naše simulace naznačují, že obránci demokracie budou muset být záměrně opatrní, kreativní ve způsobech vyjádření nesouhlasu, vzhledem k riziku, že pochody a shromáždění budou použity jako záminka pro násilné zásahy. Z projektu se můžeme hodně naučit na zkušenostech s lidskoprávními a prodemokratickými hnutími v jiných zemích; my Američané jsme měli dosud štěstí, že jsme se vyhýbali životním výzvám v bezprávném autokratickém režimu, ale po celém světě je mnoho lidí s hlubokou zkušeností s touto činností a s vývojem taktik, které jsou nejúčinnější za takových okolností. Například někdy přerušení práce nebo symbolická gesta jsou stejně účinná a méně riskantní než pouliční protesty.

Může být užitečné přemýšlet v pojmech přístupu "omezení škod", přinejmenším na federální úrovni. Nejsme pravděpodobně schopni zcela zmařit potenciálně autokratické akce Trumpovy administrativy; "Prostě říci Trumpovi ne" pravděpodobně nedopadne lépe než kampaně, které na vyzývají lidi, aby "prostě řekli ne" drogám.

Paradoxně přijetí pravděpodobných limitů toho, čeho můžeme dosáhnout, nám můžr umožnit identifikovat efektivnější způsoby zmírňování škod, které může Trumpovo prezidentství způsobit.

Z našich cvičení jasně vyplývá, že zmírnění je proveditelné. Můžeme například najít způsoby, jak házet písek do ozubených kol, kdykoli je to možné. Vlastenečtí státní úředníci a vojenský personál, který čelí eticky problematickým pokynům, mohou klást otázky, trvat na právních přezkumech, požadovat větší srozumitelnost, žádat více procesu. Členové Kongresu mohou klást otázky. Každý, kdo se obává autokratického překračování pravomocí, může a měl by hledat vhodné spojence, kdekoli je lze nalézt.

Na státní a místní úrovni, guvernéři, starostové, zákonodárci a další úředníci oddaní právu a právnímu státu mohou zatlačit proti federálnímu překračování pravomocí. Mohou zajistit, aby státní jednotky Národní gardy byly používány legálně a zodpovědně, že státní a místní orgány činné v trestním řízení ochrání pokojné demonstranty a že budou zákony proti milicím a proti swattingu a obtěžování přísně vymáhány. Mohou projít a prosadit se právní předpisy určené k ochraně osob a práv, na něž se zaměřuje Trumpova administrativa. Mohou se obrátit na soud a napadnout nevhodné federální akce. (Levice se musí naučit milovat federalismus. Pokud Texas může trvat na svých suverénních výsadách, může to udělat i New York a Kalifornie.)

Naléhavě potřebujeme také jednotnou struktura vedení opozice. V pěti simulačních cvičeních, která jsme provedli, prodemokratičtí aktéři soustavně selhávali v účinné koordinaci. Trumpova administrativa měla (a bude mít) vůdce, hierarchickou strukturu a všechny pravomoci výkonné moci, opírající se o spřátelený Kongres a sympatizující Nejvyšší soud. Při našich cvičeních byla opozice nejednotná a roztříštěná, nesouladná, neschopná dohodnout se na taktice nebo poselství.

Abychom se dostali přes další čtyři roky, musíme se zlepšit. Potřebujeme demokratické lídry v Kongresu, aby se spojili republikány vyhnanými Trumpem, s politickými lídry v důchodu jak ze stran, které chápou hrozbu, kterou Trump představuje, tak z občanské společnosti, tj. lídry náboženských skupin, odborů, neziskových organizací a dalších sektorů. Potřebujeme vyvinout druh těsných, koordinovaných komunikačních a plánovacích operací, v jakých GOP již dlouho vyniká. Pro mnohé to nebude přirozené. Ale abychom se dostali přes příští čtyři roky, musíme vytvořit disciplinované opoziční struktury.

Můžeme také udělat maximum pro ochranu jednotlivců a skupin, kteří se s největší pravděpodobností stanou terčem pomstychtivého, nezákonného prezidenta. S pomocí struktur opozičního vedení můžeme vytvořit a podporovat ochranné sítě, které mohou rychle poskytnout právní pomoc, pomoc v oblasti kybernetické bezpečnosti, komunikační pomoc a dokonce i přístřeší nebo fyzickou ochranu těm, kteří se ocitnou v ohrožení, ať už hrozba přijde z politicky motivovaných federálních vyšetřování nebo od násilných soukromých aktérů. Investoři by měli zajistit, aby tyto ochranné sítě byly dobře financovány, a obyčejní lidé mohou pomoci zajistit, aby jejich přátelé, kolegové a sousedé věděli, že budou tu, aby pomohli, když to bude potřeba.

To je stejně důležité jako cokoli jiného Jinak: Autokraté uspějí tím, že zasévají strach a nedůvěru, což lidi přiměje zůstat zticha, když je nejdůležitější, aby se ozvali a vystoupili. Musíme být připraveni chránit jeden druhého. Když se lidé zasazují o lidská práva, právní stát a demokratické instituce, musíme stát při nich – i když s nimi vášnivě nesouhlasíme ve všem ostatním.

Nyní je tu jeden problém, a to pouze za prvé: Udržování naživu pozůstatků americké demokracie s jejím závazkem smysluplných brzd a protivah a práv jednotlivců, jakož i většinových pravidel. Americká demokracie nikdy nebyla dokonalá, ale to je vše, co máme. Kdy máme tohle, můžeme se pokojně neshodnout a doufat, že napravíme politické chyby prostřednictvím diskuse, právních kroků a volební urny. Pokud ji ztratíme, budeme hotovi. Takže ať už jste fanouškem Bernieho Sanderse a Squad nebo obdivovatelem Liz Cheneyové, všichni se musíme společně postavit proti Trumpovi.

Abychom měli nějakou naději, potřebujeme také disciplinovanou jednotu, která bude nezbytná v boji proti Trumpovi, a rétoriku a politiku inkluze. Levice musí zvolnit cancel culture, přísných testech čistoty a v malicherné politice identity. Nemůžeme se vzdát jeden druhého a nemůžeme ztrácet čas utápěním se v sebelítosti nebo plánovat, jak emigrovat do Kanady. Tohle je naše země. Po celém světě miliony statečných lidí kladou odpor mnohem hrubším a děsivějším vůdcům, než je Donald Trump. Pokud se oni dokážou postavit proti skutečně strašlivým režimům ve svých vlastních zemích, Američané si s Trumpem poradí.

Zdroj v angličtině: ZDE

0