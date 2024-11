Trump hovořil s Putinem, řekl ruskému vůdci, aby neeskaloval situaci na Ukrajině

11. 11. 2024

Donald Trump ve čtvrtek hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a podle osob obeznámených s průběhem hovoru s ním diskutoval o válce na Ukrajině

Byl to první telefonický rozhovor mezi oběma muži od doby, kdy Trump vyhrál volby, uvedlo několik lidí obeznámených s touto záležitostí, píše Washington Post..



Během hovoru, který Trump uskutečnil ze svého letoviska na Floridě, doporučil ruskému prezidentovi, aby neeskaloval válku na Ukrajině, a připomněl mu značnou vojenskou přítomnost Washingtonu v Evropě, uvedla osoba obeznámená s hovorem, která stejně jako ostatní oslovení pro tento článek hovořila pod podmínkou anonymity, aby mohla hovořit o citlivé záležitosti.

Oba muži hovořili o cíli míru na evropském kontinentu a Trump vyjádřil zájem o následné rozhovory, aby se projednalo „brzké řešení války na Ukrajině“, uvedlo několik z těchto lidí.



Ve své prezidentské kampani Trump prohlásil, že válku na Ukrajině okamžitě ukončí, ačkoli nenabídl podrobnosti o tom, jak toho hodlá dosáhnout. Soukromě naznačil, že by podpořil dohodu, v níž by si Rusko ponechalo část dobytého území, a během telefonátu krátce nadhodil otázku území, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.



Telefonát, o němž se dosud nepsalo, přichází uprostřed všeobecné nejistoty, jak Trump po svém úterním rozhodujícím vítězství přenastaví světovou diplomatickou šachovnici amerických spojenců a protivníků. Trump ve čtvrtek řekl televizi NBC, že od voleb hovořil s asi 70 světovými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského - k tomuto hovoru se připojil i Elon Musk.



Ukrajinští představitelé byli o Putinově telefonátu informováni a proti uskutečnění rozhovoru nic nenamítali, uvedli dva lidé obeznámení s touto záležitostí. Ukrajinští představitelé již dlouho chápou, že Trump bude s Putinem jednat o diplomatickém řešení pro Ukrajinu, uvedli tito lidé.



První Trumpovy hovory se světovými lídry neprobíhají za podpory ministerstva zahraničí a tlumočníků americké vlády. Trumpův přechodný tým ještě musí podepsat dohodu s General Services Administration, což je standardní postup při přechodech prezidentů. Trump a jeho asistenti mají po úniku přepisů prezidentských hovorů během jeho prvního funkčního období nedůvěru ke kariérním vládním úředníkům. „Prostě oni volají (Trumpovi) přímo,“ řekl jeden z lidí obeznámených s hovory.



„Prezident Trump rozhodně vyhrál historické volby a lídři z celého světa vědí, že Amerika se vrátí na přední místo na světové scéně. Proto vedoucí představitelé zahájili proces navazování pevnějších vztahů s 45. a 47. prezidentem, protože představuje globální mír a stabilitu,“ uvedl v e-mailu Steven Cheung, ředitel Trumpovy komunikace.



Moskva na Trumpovo vítězství zpočátku reagovala chladně, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům sdělil, že Putin nemá v plánu volat nastupujícímu prezidentovi „nepřátelské země, která se přímo i nepřímo podílí na válce proti našemu státu“.



Ve čtvrtek však Putin Trumpovi k vítězství veřejně poblahopřál, pochválil jeho „mužnou“ reakci na atentát v Pennsylvánii a prohlásil, že je „připraven“ s Trumpem hovořit.



Peskov na žádost o komentář okamžitě nereagoval.



V neděli zveřejnil novinář ruské státní televize Rossija Pavel Zarubin rozhovor s Peskovem, v němž kremelský mluvčí uvedl, že náznaky zlepšení vztahů za Trumpova prezidentství jsou „pozitivní“.



„Trump během své kampaně mluvil o tom, že vše vidí skrze dohody, že dokáže uzavřít dohodu, která všechny dovede k míru. Přinejmenším mluví o míru, nikoli o konfrontaci a touze způsobit Rusku strategickou porážku,“ uvedl Peskov.



Zatímco strategie Bidena a Harrisové ve vztahu k Ukrajině byla předvídatelná, Peskov dodal: „Trump je méně předvídatelný a také [je] méně předvídatelné, do jaké míry se Trump bude držet prohlášení, která učinil během volební kampaně. Počkejme a uvidíme.“



Jeden bývalý americký úředník, který byl obeznámen s Putinovým telefonátem, uvedl, že Trump pravděpodobně nechce nastoupit do úřadu s novou krizí na Ukrajině vyvolanou ruskou eskalací, což „mu dává podnět k tomu, aby chtěl zabránit zhoršení války“.



Trumpův středeční hovor se Zelenským byl přátelský, ale přišel v době, kdy jsou představitelé v Kyjevě znepokojeni tím, co by Trumpovo prezidentství mohlo znamenat pro válečné úsilí, uvedli lidé obeznámení s tímto hovorem.



Ukrajina potřebuje každý měsíc miliardy dolarů ekonomické a vojenské podpory, aby se mohla nadále bránit svému většímu a lépe vybavenému nepříteli, který v posledních měsících dosáhl významných vojenských úspěchů. Trump si stěžoval na náklady války pro americké daňové poplatníky a soukromě poznamenal, že Ukrajina se možná bude muset vzdát některých svých území, například Krymu, aby dosáhla míru.



Napětí mezi Ukrajinou a Trumpovou kampaní se zvýšilo po Zelenského zářijové návštěvě muničního závodu v Pennsylvánii. Návštěvu v tomto nerozhodném státě kritizovali Trumpovi spojenci, včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona (R-Louisiana), který vyzval Zelenského, aby vyhodil velvyslankyni ve Spojených státech Oksanu Markarovou.





Zelenskij nyní přezkoumává kandidáty na její místo, uvedl jeden z ukrajinských úředníků. Ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o komentář okamžitě nereagovalo.







