Český “svět” v kostce:

1) Blbec s dosahem a soukromým zájmem vytvoří zástupné téma, třeba “veřejnoprávní media nemají konkurovat komerčním podcastům”.

2) Byť je to absurdní jako diskuse s plochozemci, provinční mediální scéna to všude roztrousí podle Werichova principu “to je blbý, to se bude líbit”.

3) Všichni ostatní se k tomu potřebují vyjádřit, ačkoliv je to směšné. FOMO efekt.

4)Agenda setting je hotova, celá společnost se o tom začne hádat.

5) Někdo se ujme “legislativní iniciativy”, protože “plochou Zemi” je třeba ochránit.

6) Máme vážný problém, protože v takovém okamžiku nelze vyloučit, že spolčení zákonodárné a lobbistické blbosti vyprodukuje zákon.