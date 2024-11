Netanjahuův poradce vyslýchán kvůli údajné manipulaci s telefonními záznamy ze 7. října

15. 11. 2024

Policie prověřuje tvrzení, že šéf štábu izraelského premiéra změnil zaznamenaný čas hovoru o útocích Hamásu



Policie vyslechla vysoce postaveného asistenta Benjamina Netanjahua. Vyšetřuje zprávy o úpravách oficiálních záznamů telefonních hovorů izraelského premiéra z rána 7. října.



Izraelská média informovala, že Netanjahuův náčelník štábu Cachi Braverman je podezřelý z toho, že v prvních minutách útoku změnil zaznamenaný čas rozhovoru, který premiér vedl se svým vojenským tajemníkem, aby premiéra ochránil.



Netanjahuův úřad toto obvinění popřel a obvinil kritiky z „dalšího naprostého výmyslu, který je zároveň součástí bezprecedentního mediálního honu na čarodějnice proti úřadu premiéra v době války, jehož cílem je zahladit vážná selhání ostatních v noci ze 7. na 8. října“, uvedl deník Times of Israel.



Vyšetřování by mohlo izraelskému vůdci uškodit, protože se v Izraeli brání hlasitým výzvám k veřejnému vyšetřování četných selhání, kvůli nimž byl Izrael 7. října loňského roku zaskočen útokem z Gazy.



Netanjahu se snažil svalit vinu na izraelskou armádu a bezpečnostní služby a jeho úřad nyní čelí několika vyšetřováním údajných činů, které mají odvrátit kritiku izraelského premiéra.



Další Netanjahuův poradce Eli Feldstein byl po výslechu propuštěn kvůli podezření z úniku tajných dokumentů do zahraničních médií. Zdá se, že cílem úniku informací britským a německým novinám bylo posílit Netanjahuovu pozici při jednáních o příměří v Gaze a odvrátit domácí kritiku jeho neúspěchu při uzavírání dohody o osvobození zbývajících rukojmích držených Hamásem.



Netanjahu, který je již souzen v řadě korupčních kauz, nebyl v nejnovějších skandálech jmenován jako podezřelý. Jeho úřad i zástupci vyšetřovaných osob jakékoli pochybení popřeli.



Izraelská generální prokurátorka mu také řekla, aby přehodnotil pozici svého krajně pravicového ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira s odkazem na údajné zasahování krajně pravicového politika do policejních záležitostí.



Generální prokurátorka Gali Baharav-Miarová zaslala Netanjahuovi dopis, v němž popsala případy, kdy Ben-Gvir, který je pověřen stanovováním obecné politiky, zřejmě vydával operativní pokyny, které ohrožovaly apolitický status policie.



„Kombinace údajných nepatřičných zásahů do činnosti policie a závislosti policistů na ministrovi při jejich povyšování podkopává možnost zajistit, aby policie jednala z loajality k veřejnosti, a nikoli k politickému ešelonu,“ uvedla Baharav-Miarová v prohlášení.



Netanjahuův úřad se k tomu bezprostředně nevyjádřil.



Ben-Gvir, který stojí v čele malé ultranacionalistické strany v Netanjahuově koalici, napsal na sociálních sítích: „Pokus o puč ze strany [generální prokurátorky] začal. Jediné odvolání, ke kterému musí dojít, je odvolání generálno prokurátorky.“



Vyšetřování údajné manipulace se záznamy hovorů odhalilo nové podrobnosti o hodinách před útoky ze 7. října a o reakci vysokých úředníků poté, co byli upozorněni na vlny raket vypálených z Gazy, které předcházely pozemnímu útoku Hamásu a dalších ozbrojenců na okolní obce a vojenské základny v Izraeli.



Jednou z oblastí vyšetřování byla reakce vojenských a dalších představitelů na zprávy o tom, že v předvečer útoků byla aktivována řada izraelských sim karet, o nichž je známo, že je používají vojenští velitelé Hamásu. Izraelské zpravodajské služby a armáda vyhodnotily, že použití karet s největší pravděpodobností naznačuje cvičení, ačkoli přijaly určitá opatření proti útoku relativně malého rozsahu.



Podle izraelských médií hovořil Netanjahu s klíčovým vojenským úředníkem pověřeným předáváním varování premiérovi v 6.29 hodin ráno na standardní telefonní lince a poté znovu v 6.40 hodin na speciální zabezpečené lince.



Braverman je podezřelý, že změnil časový údaj druhého rozhovoru, v němž se rozsah útoku vyjasnil, na dřívější čas 6.29 hodin.



Navzdory skandálům se analytici domnívají, že Netanjahu zůstane v Izraeli u moci až do voleb, které se mají konat v roce 2026, a možná i déle. Během bouřlivých čtrnácti dnů úspěšně propustil svého ministra obrany, úhlavního osobního rivala, a povzbudil ho výsledek amerických voleb.



Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že Netanjahu zůstává nepopulární, ale jeho tvrdá politika má u mnoha voličů odezvu. Ačkoli jejich metodika byla zpochybňována, poslední průzkumy naznačují, že Netanjahuova strana Likud by mohla být největším vítězem, kdyby se volby konaly nyní.



Netanjahuova koalice zůstává neporušená poté, co se jen těsně podařilo zabránit možnému rozpadu kvůli otázce branné povinnosti izraelských ortodoxních židů. Politická opozice zůstává rozdělená a dezorientovaná.





„To, že Netanjahu může uvažovat o dalších termínech, vypovídá hodně o neschopnosti [levice] v Izraeli překonat relativně malé neshody a vytvořit společnou vizi budoucnosti nebo alespoň alternativní vizi,“ řekla minulý týden profesorka Tamar Hermannová, vedoucí pracovnice Izraelského demokratického institutu.









Zdroj v angličtině ZDE

