„Rozcestí": robot na třídění prádla vyvolává naděje i obavy z umělé inteligence na největší evropské technologické akci

16. 11. 2024

Čeští politikové prodlužují odchod lidí do důchodu a netuší, že umělá inteligence v nejkratší době zlikviduje většinu pracovních příležitostí, takže všichni odejdeme do důchodu hned:



Humanoid s názvem Digit vyvolal na Web Summitu nadšení, ale také obavy o pracovní místa, bezpečnost a klima



Letošní Web Summit v Lisabonu se nesl ve znamení umělé inteligence - a robota třídícího prádlo.



Digit, humanoid zkonstruovaný americkou firmou Agility Robotics, předvedl, jak daleko se umělá inteligence za několik let dostala, když reagoval na hlasové příkazy - filtrované přes model Gemini AI společnosti Google - a rozděloval hromadu barevných triček a ukládal je do koše.



Nebyla to bezproblémová ukázka, ale nadšený ohlas, který se dostavil po téměř dvou letech od spuštění ChatGPT, odrážel nadšení ze všeho, co se týká umělé inteligence, které se neslo největší evropskou každoroční technologickou konferencí.





Přesto se ozývaly i hlasy opatrnosti, které diskutovaly o známých tématech, jako je bezpečnost, pracovní místa a klima, protože AI začíná ovlivňovat obrovské množství průmyslových odvětví. Zde jsou některé z bodů diskuse o AI, které na akci zazněly.



Bezpečnost pracovních míst



Klíčová debata zněla: pokud budou miliony pracovních míst nahrazeny AI, budou nahrazeny novými rolemi pro lidi, protože technologie vytváří nové příležitosti?



Hodně se hovořilo o možnosti, že se obětí vytlačování stanou pracovní místa na základní úrovni. Řečníci hovořili o tom, že tato pracovní místa budou ovlivněna v profesních odvětvích, jako je právo, finance a dokonce i technologie, protože nástroje AI, zejména „agenti“ AI, kteří mohou samostatně vykonávat úkoly, budou schopni vykonávat relativně jednoduchou práci, jako je počáteční kontrola smluv nebo vyřizování dotazů potenciálních klientů.



Sarah Franklinová, výkonná ředitelka americké technologické společnosti Lattice, která poskytuje platformu pro HR oddělení firem, uvedla, že se v důsledku toho změní podoba pracovních sil. Podle ní tvoří nejnižší pracovní místa základnu pracovní síly, která se zužuje s tím, jak se lidé dostávají do manažerských a vedoucích pozic. „Umělá inteligence může způsobit, že tento tvar bude mít spíše podobu diamantu, kde se na vstupní úrovně bude hůře dostávat.“



Dodala: „Tempo inovací předbíhá tempo vzdělávání. To je nebezpečná budoucnost, pokud nebudeme rychle investovat do zajištění toho, aby všichni uměli pracovat s AI, zejména pracovníci na vstupní úrovni.“



A pak je tu otázka nahrazení těchto zrušených pracovních míst. Digit používá ve skladech americká logistická společnost GXO ke zvedání krabic a jejich umisťování na dopravníkové pásy. Podle šéfky společnosti Agility Robotics Peggy Johnsonové by mohla vzniknout nová pozice řídící týmy Digitů vykonávajících fyzickou práci.





„Zaměstnanci, kteří dříve tuto fyzickou práci vykonávali, ocení, že ji mohou předat Digitovi,“ řekla. „Pak jim to umožní dělat řadu dalších věcí, jednou z nich je být manažerem robotů.“





Tegmark, odborník na umělou inteligenci z Massachusettského technologického institutu, řekl, že průmysl se nachází na „rozcestí“, kde může vyvinout umělou obecnou inteligenci - systémy umělé inteligence, které se vyrovnají lidské inteligenci nebo ji překonají -, což má za následek „přiměřenou šanci, že do deseti let budeme všichni mrtví“, nebo budeme žít v „dystopii“, kde budou lidé zcela bezmocní.





„Myslím, že uvidíte obrovský negativní dopad na světové reklamní firmy a velké [reklamní] holdingy. Nejde o to, že by nepochopily, co se stane, ale zda by váš výchozí bod opravdu byl: „Mám 100 000 zaměstnanců, kteří nemají žádné zkušenosti s umělou inteligencí“? Ne, to by nešlo,“ řekl David Jones, šéf společnosti Brandtech Group, reklamního startupu využívajícího generativní AI k tvorbě marketingových kampaní.





Kanu Gulati, partner kalifornské VC firmy Khosla Ventures, mezi jejíž investice patří i vývojář ChatGPT OpenAI, uvedl, že vznikají společnosti, které, i když modely nevytvářejí, je využívají. To byl klíčový - a nezbytný - vývoj pro investory a technologické firmy, které hledají návratnost svých mnohamiliardových investic do průlomových objevů v oblasti umělé inteligence. „Nyní mohou vznikat nové obchodní modely,“ řekl Gulati.







Zdroj v angličtině ZDE

Dopad umělé inteligence na klima, především prostřednictvím energeticky náročných datových center používaných k výcviku a provozování modelů umělé inteligence, vyvolal varování, že konkurence v oblasti dodávek energie by mohla postavit technologické firmy proti komunitám.„Myslím, že je třeba vyjádřit skutečné obavy ohledně důsledků pro klima a důsledků pro místní komunity, které jsou rovněž závislé na těchto energetických infrastrukturách,“ řekla Sarah Myers Westová z AI Now Institute, který zpracovává výzkum politiky v oblasti umělé inteligence.Dodala, že uhelné elektrárny jsou udržovány v provozu, aby pokryly poptávku po energii pro datová centra v USA, zatímco obnovitelné zdroje energie by mohly být přesměrovány do firem zabývajících se umělou inteligencí a související infrastruktury, nikoliv pro širší veřejné využití.Prezident společnosti Microsoft Brad Smith tento problém uznal ve svém úvodním projevu.„Nemůžeme si dovolit pouze stavět datová centra a spotřebovávat elektřinu bez ohledu na to, co to znamená pro místní komunitu, zemi nebo planetu Zemi,“ řekl.Společnost Microsoft letos přiznala, že spotřeba energie související s jejími datovými centry ohrožuje její cíl, kterým je dosažení negativního uhlíkového efektu do roku 2030.Na summitu nechyběly startupy a investoři orientovaní na klima považují boom umělé inteligence za zdroj poptávky.Shawn Xu, partner amerického fondu rizikového kapitálu Lowercarbon Capital, který investuje do společností bojujících proti klimatické krizi, uvedl, že datová centra jsou „příležitostí k rozšíření čisté energie“. Mezi investice fondu Lowercarbon patří britská společnost InRange, která propojuje střešní solární lokality s datovými centry.Edith Yeungová, generální partnerka americké společnosti Race Capital, která se zabývá rizikovým kapitálem, uvedla, že příští rok se investice zaměří na energetiku. „Pro rok 2025 je strategie umělé inteligence energetickou strategií. Je to velmi důležitý pilíř pro infrastrukturu AI.“Při vší té chvále AI se na akci dostalo významného místa profesoru Maxi Tegmarkovi, který je předním hlasatelem varování před neomezeným rozvojem této technologie.Tvůrce filmu Peaky Blinders Steven Knight uvedl, že v „čele“ bitvy mezi AI a lidstvem budou stát tvůrčí profesionálové. Počítače by však podle něj prohrály, protože by nedokázaly vytvořit neočekávané. Na tuto problematiku se upozornilo minulý měsíc, když vyšlo najevo, že britská televizní společnost ITV vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici s ročním příjmem 95 000 liber zahrnující využití umělé inteligence k „utváření budoucnosti tvorby televizních pořadů“.Knight popsal přístup umělé inteligence k tvůrčí práci jako „převzetí předchozích zkušeností, precedentů a jejich prezentování jiným způsobem“ a řekl, že lidský přístup k umění je podobný, ale je „něčím víc“.„Když kreativní člověk vytvoří něco nového, funguje to proto, že se to neočekává.“Knight hovořil s Marcem Bassettim, výkonným ředitelem televizní produkční skupiny Banijay, která založila kreativní fond pro nápady využívající umělou inteligenci.„Existuje spousta věcí, které může umělá inteligence udělat pro zlepšení kreativity. Může zkrátit spoustu času při hledání nápadu,“ řekl. Dodal však, že lidé mají stále výhodu, a přirovnal AI k nástroji, který pomáhá vytvořit hotový výrobek. „Když máte štětec, neznamená to, že jste schopni namalovat obraz.“Jedna ze zkušených tvůrčích osobností však poukázala na vznik produktů AI, jako je například Runway, které dokáží rychle generovat přesvědčivé video obrazy.Po zprávách o tom, že první testy dosud nezveřejněných modelů nedosahují očekávaných výsledků, se začalo hovořit o zpomalení závodu o stále výkonnější AI.Nedávné průlomové objevy byly více než dostatečným impulsem k zahájení činnosti nových společností, jako je britský biotechnologický startup Healx, který využívá AI k hledání léků na vzácné nemoci, a další britská firma Luminance, která nabízí společnostem model AI na míru pro právní práci.