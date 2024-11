Musk žádá „revolucionáře s vysokým IQ“, aby pracovali na novém Trumpově projektu bez nároku na mzdu

15. 11. 2024

Nejbohatší muž světa shání zájemce o „nudnou práci“ na nově vytvořeném Ministerstvu pro efektivitu vlády





Elon Musk a Vivek Ramaswamy žádají Američany, kteří jsou „revolucionáři s vysokým IQ v malé vládě“ a jsou ochotni pracovat více než 80 hodin týdně, aby se připojili k jejich novému Ministerstvu vládní efektivity - za nulový plat.



V novém čtvrtečním příspěvku na X, který sloužil zároveň jako oznámení o zaměstnání a další z Muskových pokusů o trolling, účet nově vzniklého "ministerstva" napsal: „Nepotřebujeme další generátory nápadů na částečný úvazek. Potřebujeme super revolucionáře s vysokým IQ, kteří jsou ochotni pracovat více než 80 hodin týdně na neokázalém snižování nákladů."



„Pokud jste to vy, pošlete na tento účet DM se svým životopisem. Elon & Vivek prověří 1 % nejlepších uchazečů,“ dodal.



V samostatném příspěvku se Musk k výzvě připojil slovy: „Opravdu, bude to nudná práce, uděláte si spoustu nepřátel a odměna je nulová.“



„To je skvělá nabídka!“ Musk, nejbohatší muž světa, napsal se smějícím se emoji. Slíbil, že sníží federální byrokracii o třetinu a sníží vládní výdaje USA o 2 biliony dolarů, což podle něj „nutně zahrnuje určité dočasné potíže“.



Začátkem tohoto týdne Donald Trump oznámil jmenování Muska a Ramaswamyho do funkce noého "ministerstva" se slovy: „Tito dva skvělí Američané společně připraví mé administrativě cestu k odstranění vládní byrokracie, omezení nadbytečných regulací, omezení nehospodárných výdajů a restrukturalizaci federálních agentur - což je pro hnutí 'Zachraňme Ameriku' zásadní.“



Trump dále popsal nově vzniklé oddělení jako „‚projekt Manhattan‘ naší doby“, čímž narážel na výzkumný program vedený Spojenými státy během druhé světové války, jehož cílem bylo vytvořit jadernou bombu, která v roce 1945 zabila v Japonsku přibližně 214 000 lidí.



Od prvního červencového pokusu o atentát na Trumpa se Musk projevil jako jeden z jeho nejvěrnějších spojenců a v jednu chvíli se během kampaně prohlásil za „temného Maga“. Na kampaň zvoleného prezidenta věnoval 120 milionů dolarů, pořádal pro něj mítinky v nerozhodném státě Pensylvánie a neúnavně propagoval Trumpovo poselství na X.



Po Trumpově znovuzvolení Musk zveřejnil upravenou fotografii, na níž nese umyvadlo v Oválné pracovně, a na X napsal: „Pořádně si to uvědomte!“.



Obrázek odkazuje na Muskův reklamní trik z října 2022, krátce poté, co uzavřel transakci za 44 miliard dolarů na koupi společnosti X, dříve známé jako Twitter. Musk vešel do sídla společnosti s umyvadlem. Podle nového odhadu společnosti Fidelity má X hodnotu téměř o 80 % nižší, než když jej Musk před dvěma lety kupoval.

