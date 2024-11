Jmenování Roberta F. Kennedyho vyděsilo odborníky na veřejné zdraví. Zde jsou jeho tři nejnebezpečnější nápady

18. 11. 2024

Říká, že jeho cílem je „učinit Ameriku opět zdravou“. Za tímto chvályhodným sloganem se však skrývá spousta konspiračních teorií



Oznámení, že Donald Trump jmenoval Roberta F. Kennedyho americkým ministrem zdravotnictví a lidských služeb, vyvolalo ve zdravotnické a vědecké komunitě šok.



Tyto tři Kennedyho postoje by mohly být nejnebezpečnější.



Názory odpůrců vakcín



Kennedy je dobře znám jako prominentní antivaxer. Tvrdil, že vakcíny mohou způsobovat autismus, a také řekl, že „neexistuje žádná vakcína, která by byla bezpečná a účinná“. Vakcínu proti covidu-19 označil za „nejsmrtonosnější vakcínu, která kdy byla vyrobena“. Žádné z těchto tvrzení není pravdivé: opakované studie prokázaly, že vakcína MMR nezpůsobuje autismus, máme řadu bezpečných a účinných vakcín proti zabijákům dětí, jako je černý kašel a spalničky, a vakcíny proti covidu-19 zachránily miliony životů na celém světě.

Velká část toho, co říká, je to, co lidé chtějí slyšet: být proti vakcínám je stále častěji způsob, jak si vybudovat fanouškovskou základnu. Není ani jasné, zda Kennedy osobně věří tomu, co říká: hostům pozvaným na sváteční večírek u něj doma v prosinci 2021 bylo řečeno, aby se nechali očkovat nebo testovat na Covid-19 (obvinil svou ženu, že to požadovala).



Velkou otázkou je, kolik škody může v příštích letech Kennedy napáchat jako člověk, který dohlíží na zdravotnické úřady v USA. Bude snižovat rozpočtové příspěvky na očkovací kampaně? Zruší výzkum nových vakcín? Bude v případě budoucí epidemie nebo pandemie, kdy se ptačí chřipka stále šíří mezi savci a ptáky, podporovat vytváření zásob a zavádění vakcín proti H5N1? Pokud bude jeho jmenování schváleno, budou podle odborníků vakcíny „první otázkou na stole“.



„Výhody“ syrového mléka





Stejně tak na Twitteru hovořil o výhodách syrového mléka, které se stalo bizarním obecným argumentem hnutí MAGA. Konzumace syrového, nepasterizovaného mléka je rizikovým faktorem pro řadu nebezpečných onemocnění od E. coli po salmonelu, ale ještě větší obavy vzbuzuje rozšířená infekce mléčných stád v USA. Zatímco pasterizace prokazatelně ničí virus H5N1 v mléce a zabraňuje jeho schopnosti infikovat, syrové mléko si patogeny uchovává. Letos se ptačí chřipkou nakazilo 24 koček, které pily syrové mléko na jedné farmě; 12 jich zemřelo a 12 utrpělo slepotou, dýchacími potížemi a dalšími vážnými zdravotními problémy.





Je třeba, aby federální úřady regulovaly, co se prodává veřejnosti, a zajistily jasné informování o zdravotních rizicích. Místo toho se zvýšila poptávka po syrovém mléce, přičemž někteří prodejci tvrdí, že „zákazníci [žádají] mléko s H5N1, protože chtějí mít proti němu imunitu“. (V logice očkování - tréninku našeho imunitního systému, jak reagovat na patogen - je v této situaci jistá ironie).

Část problému kampaně „Make America healthy again“ spočívá v tom, že obsahuje zrnka pravdy v rámci většího falešného příběhu. Víme, že ceny účtované „velkými farmaceutickými firmami“ v USA jsou problém - ale místo toho, abychom usoudili, že jde o spiknutí s cílem vnucovat veřejnosti léky, i když to není v jejím nejlepším zájmu, stojí za to zamyslet se nad tím, jak se Velké Británii podařilo vyjednat rozumnější ceny. Právě zde může mít vláda skutečnou moc: zajistit spravedlivé ceny pro poskytovatele zdravotní péče a jednotlivce a jít po mimořádných ziscích farmaceutických společností. Ale místo toho, aby se toho ujal - například Trump mohl během svého prvního prezidentství vyjednat ceny vakcín proti covidu-19 -, je snazší všechny farmaceutické společnosti démonizovat. Mnohé z nich samozřejmě hrají cennou roli při testování a uvádění léků a vakcín na trh. Jen je třeba je regulovat.





Bojovat proti těmto nápadům bude náročné, když jejich zastánce stojí v čele zdravotní politiky USA. Jak se snažíte jednat s těmi, kteří věří věcem, které prostě nejsou pravdivé? Je to těžké: nedávná studie časopisuzjistila, že čím více času strávíte na internetu a snažíte se upozorňovat na to, co je a co není pravda, tím více propadáte nepravdivým informacím. Ti, kdo věří obskurním teoriím, jsou zpravidla lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou inteligentnější než průměrný člověk, mají spoustu času na vlastní výzkum na internetu a jsou přesvědčeni, že všichni ostatní jsou obelháváni.USA mají velký problém se zdravím. Průměrná délka života se tam dramaticky zkracuje, covid-19 zabil obrovské množství Američanů v produktivním věku a důvěra ve federální vládu je na 23 %. Pokud se však podíváme do zdravějších zemí, jako je Dánsko a Jižní Korea, řešení spočívá v základních zdravotnických zásazích, přístupu k dostupné lékařské péči a důvěře ve vládu. A nepít syrové mléko.