Scholz: "Žádné Taurusy pro Ukrajinu"

20. 11. 2024

Německo nebude následovat Spojené státy v dodávkách střel s plochou dráhou letu dlouhého doletu na Ukrajinu, říká kancléř Olaf Scholz. Úředníci se obávají, že by mohly být použity proti cílům v Rusku, píše Nina Werkhäuser. Německo nebude následovat Spojené státy v dodávkách střel s plochou dráhou letu dlouhého doletu na Ukrajinu, říká kancléř Olaf Scholz. Úředníci se obávají, že by mohly být použity proti cílům v Rusku,

Řízená střela Taurus je jednou z nejsilnějších zbraní v arzenálu německé armády a již dlouhou dobu je na prvním místě seznamu přání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Německý kancléř Olaf Scholz (SPD) však vývoz této zbraně na Ukrajinu nadále odmítá.

S bojovou hlavicí může proniknout do bunkrů, střela s plochou dráhou letu Taurus má dolet 500 kilometrů a může být odpálena stíhačkou. Ukrajina ji chce použít k útokům na pozice v Rusku, ze kterých armáda prezidenta Vladimira Putina bombarduje Ukrajinu. Ruská raketová palba na města na Ukrajině v poslední době opět zesílila.

Debata se v Německu znovu rozhořela poté, co americký prezident Joe Biden – pouhé dva měsíce před koncem svého funkčního období – údajně rozhodl umožnit Ukrajině použít rakety dlouhého doletu vyrobené ve Spojených státech proti cílům v Rusku. Biden prý změnil názor částečně proto, že Rusko přesvědčilo Severní Koreu, aby vyslala tisíce vojáků do války.

S ohledem na nejistou vojenskou situaci na Ukrajině nyní stále více lidí volá po tom, aby Německo dodalo na Ukrajinu střely Taurus. Ty však mohou doletět výrazně dále než americké rakety ATACMS, které Ukrajina může nyní v příštích dnech poprvé použít k útokům na cíle v Rusku.

Hlasování ve Spolkovém sněmu?

Znovu se ozval tlak na takové dodávky ze strany Svobodné demokratické strany (FDP), která před dvěma týdny vyvolala nové volby tím, že opustila Scholzovu koalici. Strana to chce předložit Spolkovému sněmu: Zvažuje, že předloží parlamentu návrh na hlasování před předčasnými spolkovými volbami, které se budou konat 23. února.

Jednou z nejhorlivějších německých zastánkyň transferu Taurusů je Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, poslankyně Evropského parlamentu za FDP. S odkazem na Bidenovo rozhodnutí na platformě sociálních médií X napsala: "Doufám, že kancléř Olaf Scholz si to na konci svého funkčního období uvědomí, i když stejně opožděně, v zájmu bezpečnosti Evropy. Pokud dodrží své slovo, že bude jednat společně se svými spojenci, pak musí nyní konečně jednat."

Konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU), největší opoziční strana ve Spolkovém sněmu, také podporuje dodávky střel s plochou dráhou letu Taurus na Ukrajinu. Souhlas dají i Zelení, jediný zbývající koaliční partner SPD: Robert Habeck, ministr hospodářství a kandidát jeho strany na kancléře, řekl, že pokud by vedl vládu, dodal by na Ukrajinu střely s plochou dráhou letu Taurus.

Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, další Zelená, také pozitivně reagovala na zprávy, že Biden umožňuje Ukrajině používat rakety dlouhého doletu proti konkrétním cílům v Rusku, což by podle ní Ukrajině umožnilo potenciálně zničit vojenské odpalovací základny, ze kterých je napadána. Některá místa na Ukrajině jsou tak blízko ruských hranic, že protivzdušná obrana nepomůže, řekla ministryně zahraničí.

Vláda dosud povolila Ukrajině používat německé zbraně pouze na ruských územích sousedících s městem Charkov, které se opakovaně dostalo pod těžkou palbu z ruské strany.

Scholz říká "nein"

Ačkoli existuje mnoho hlasů ve prospěch dodání Taurusu, Scholz zůstává kategoricky proti dodání zbraňového systému. Tvrdí, že Německu hrozí, že bude zataženo do války mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud budou použity střely s plochou dráhou letu Taurus. "Nesmíme být žádným způsobem nebo kdekoli spojováni s cíli, které tento systém zasahuje," řekl.

Scholz nevidí důvod k přehodnocování tohoto postoje, řekl v pondělí jeho mluvčí a potvrdil to, co kancléř řekl ve středečním vládním prohlášení. Scholz nadále získává podporu pro svůj kurz od své strany. Dodání Taurusu nepřichází v úvahu, řekla předsedkyně SPD Saskia Eskenová: "Toho se budeme držet."

V březnu předložila parlamentní skupina CDU návrh vyzývající k dodávkám ve Spolkovém sněmu. Parlamentní skupiny SPD, Zelených a FDP tehdy hlasovaly jednomyslně proti návrhu – tváří v tvář odporu politiků FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermannové a Wolfganga Kubickiho. Návrh se nezdařil.

Pokud by FDP předložila další návrh a byl by přijat, byl by stále nezávazný. O dodávkách zbraní nerozhoduje Spolkový sněm, ale Spolková bezpečnostní rada, tajný vládní výbor, kterému předsedá kancléř.

