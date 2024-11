Německo: Měl by se Lingen stát pobočkou ruského jaderného průmyslu?

20. 11. 2024

Na začátku prosince 2021, necelé tři měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu, odcestoval do Paříže generální ředitel ruské státní jaderné společnosti Alexej Lichačov. Podepsal "dohodu o dlouhodobé spolupráci" s představiteli francouzského jaderného monopolu Framatome na okraj mezinárodního setkání jaderného průmyslu. Rosatom a Framatome chtějí těsněji spolupracovat – mimo jiné při výrobě palivových článků a řídicích systémů reaktorů.

To platí i pro továrnu na palivové články v Lingenu v Dolním Sasku, kterou provozuje dceřiná společnost Framatome Advanced Nucelar Fuels (ANF) a je vyňata z německého odklonu od jádra. V současné době chce společnost rozšířit svůj sortiment a v budoucnu dodávat palivo také do reaktorů ruské a sovětské konstrukce. A k tomu je potřeba licence a know-how Rosatomu. Technici z Ruska před několika týdny přijížděli a odjížděli z Lingenu a instalovali stroje do prázdného skladu nábytku, aby zaškolili své německé kolegy.

Dolnosaské ministerstvo životního prostředí musí rozhodnout o rozšíření továrny v Lingenu. Na 20. listopadu je naplánován termín jednání v Emslandhallen v Lingenu, který je stanoven v jaderném zákoně. Licenční úřad, žadatel ANF a kritici budou diskutovat o přibližně 11 000 námitkách, které občané z Lingenu i mimo něj vznesli proti projektu. V závislosti na vývoji událostí bude diskuse pokračovat i v následujících dnech.

Odpůrci ve svých vyjádřeních citují především argumenty bezpečnostní politiky. Vstup Rosatomu do jaderného provozu téměř nevyhnutelně nabízí Rusku příležitosti pro sabotáže, špionáž a dezinformace – nejen v Lingenu a Německu, ale ve všech jaderných elektrárnách v Evropě, které jsou zásobovány z Emslandu. Díky Rosatomu Rusko nadále vydělává peníze na evropské jaderné energii, získává strategický vliv bez ohledu na válku na Ukrajině a může obcházet případné sankce.

Závislí na Kremlu

"Obáváme se, že se Lingen nakonec stane pobočkou ruského jaderného průmyslu," říká Alexander Vent z lingenské aliance AgiEl – Nuclear Power Opponents in Emsland. Každý, kdo poskytne ruské jaderné společnosti Rosatom přístup k personálu a znalostem, se stává dlouhodobě závislým na dobré vůli Kremlu.

V důsledku spolupráce bude také narůstat počet transportů uranu z Ruska. Energetická nezávislost podle Venta "vypadá jinak". Bettina Ackermannová z Anti-Nuclear Organization.ausgestrahlung předpokládá, že "plánovaný společný podnik Framatome a Rosatomu na palivové články ohrožuje vnitřní a vnější bezpečnost Německa". Varování od šéfů německých zpravodajských služeb toto hodnocení potvrdilo.

Matthias Eickhoff z Münsterlandské akční aliance proti jaderným elektrárnám poukazuje na to, že Rosatom je "geopolitickou paží Kremlu v jaderném sektoru a je aktivní jak v civilní, tak ve vojenské větvi". Kromě toho má Rosatom na starosti správu Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině, která je vojensky okupována Ruskem.

S více než 250 000 zaměstnanci je Rosatom směsicí autority a státní společnosti. Konstrukt, který se zodpovídá přímo Kremlu, se skládá z asi 300 jednotlivých společností a sdružuje celý ruský jaderný sektor, od těžby uranu přes provoz jaderných elektráren až po jaderné zbraně. Rosatom je také jedním z velkých hráčů v mezinárodním jaderném byznysu. Na konci roku 2021 byla každá šestá jaderná elektrárna na světě postavena Ruskem, z nichž více než polovina se nacházela v jiných zemích. Z 20 současných nových stavebních projektů Rosatomu se jich 17 nachází mimo Rusko.

Zdroj v němčině: ZDE

