Noví členové NATO začali připravovat obyvatelstvo na odražení ruské agrese

20. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Zvýšení napětí v Evropě v důsledku agresivní politiky Vladimira Putina donutilo Finsko a Švédsko, ve snaze být neustále připraveny na krize, mobilizovat obyvatelstvo pro případ vojenské konfrontace s Ruskem. Zvýšení napětí v Evropě v důsledku agresivní politiky Vladimira Putina donutilo Finsko a Švédsko, ve snaze být neustále připraveny na krize, mobilizovat obyvatelstvo pro případ vojenské konfrontace s Ruskem.

Finské ministerstvo vnitra spustilo nové webové stránky, jejichž cílem je připravit občany na různé typy krizí nebo vojenských konfliktů. Obsahuje pokyny úřadů, co dělat v případě nouze, která podkopává stabilitu celé společnosti. Situace, jako je pandemie nebo vojenský konflikt, dlouhotrvající výpadky dodávek elektřiny a vody, nebo přerušení provozu internetu a bankovních služeb, ale i přírodní jevy vyžadují připravenost občanů.

Kimmo Kohvakka, generální ředitel záchranných služeb ministerstva vnitra, označil takovou připravenost za "občanskou dovednost potřebnou v současné globální situaci".

Švédská vláda zase připravila aktualizovanou brožuru "V případě krize nebo války". Od pondělí obdrží brožuru všech 5 milionů domácností v zemi poštou do dvou týdnů a elektronická verze je k dispozici také v různých jazycích, uvedly úřady.

"V posledních letech se situace ve světě prudce zhoršila. V naší bezprostřední blízkosti je vedena válka... Teroristické hrozby, kybernetické útoky a dezinformační kampaně jsou využívány k podkopávání [stability] a našemu ovlivňování. Švédsko dokonce muselo vstoupit do NATO. To je důvod, proč agentura vydala brožuru "V případě krize nebo války"", uvedla švédská agentura pro krizové řízení ve svém prohlášení. "Pokud budeme napadeni, každý musí pomoci bránit švédskou nezávislost a naši demokracii."

Kvůli válce, kterou rozpoutal Putin, vstoupilo Švédsko, které po několik století zůstávalo neutrální, v roce 2024 do NATO. Finsko tak učinilo o rok dříve. Finsko se zároveň od 50. let připravuje na obranu proti agresivnímu sousedovi. Úřady doporučují, aby občané měli vždy zásoby potravin, vody, léků na tři dny a také hotovost (a to navíc ke strategickým rezervám státu). Podle zákona musí mít protiletecký kryt všechny domy o několika patrech: Nyní jich je asi 54 tisíc na 4,4 milionu lidí. Zástupci úřadů na různých úrovních, obchodu, speciálních služeb a veřejných organizací již před válkou na Ukrajině pravidelně pořádali školení o strategickém plánování a školení, kde se zvažovaly různé možnosti postupu v případě války a mimořádných událostí a zjišťovaly se slabiny v bezpečnostním systému.

"Nepřátelské strany mohou ohrozit národní bezpečnost četnými škodlivými činy, a to i bez použití vojenské síly," uvádí nový finský web. Pokud je však přesto aplikována, popisuje postup při používání protileteckých krytů a evakuaci, akce sil civilní obrany a osob podléhajících branné povinnosti atd.

Dříve Finsko uzavřelo všechna kontrolní stanoviště na hranicích s Ruskem, rozhodlo se nasadit obrněnou brigádu NATO o síle 4-5 tisíc vojáků, začalo společně s Estonskem připravovat plán na zablokování ruské flotily v Baltském moři, začalo připravovat zákon zakazující Rusům provádět jakékoli transakce s nemovitostmi (aby se vyloučil vliv a lobbing). A helsinské úřady se nedávno rozhodly zabavit sportovní a zábavní komplex Putinovým přátelům, miliardářům Gennadiji Timčenkovi a Romanu Rotenbergovi.

Byl to bývalý finský prezident Sauli Niinistö, který byl počátkem tohoto roku požádán předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, aby připravil zprávu s doporučeními ke zlepšení schopnosti EU čelit různým krizím.

Zdroj v angličtině: ZDE

