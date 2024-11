Francie s pomocí dceřiné společnosti Gazpromu zakoupila rekordní množství ruského plynu

20. 11. 2024

Dodávky zkapalněného zemního plynu z Ruska do Francie v letošním roce již překonaly rekordní hodnotu za celý rok 2022. Nákup LNG na Jamalu na základě staré smlouvy umožňuje omezit příjmy Ruska z exportu, ujišťuje Berlín. Dodávky zkapalněného zemního plynu z Ruska do Francie v letošním roce již překonaly rekordní hodnotu za celý rok 2022. Nákup LNG na Jamalu na základě staré smlouvy umožňuje omezit příjmy Ruska z exportu, ujišťuje Berlín.

Francie již od začátku roku obdržela 5,34 milionu tun ruského LNG, na základě údajů ze sledování lodí. To je více než v kterémkoli celém roce od roku 2018, kdy se do země začal dodávat plyn z projektu Jamal LNG společnosti Novatek. Dovoz byl zatím nejvyšší v roce 2022, kdy činil 5,28 milionu tun.

Francie si významnou část nekupuje pro sebe: Po opětovném zplynění se palivo posílá do dalších zemí EU. Dokonce i Rakousko, které od soboty přestalo odebírat plyn od Gazpromu poté, co se rozhodlo neplatit za dodávky, aby získalo zpět alespoň část částky, kterou mu rozhodčí soud přiřkl ve výši 230 milionů eur, souhlasilo s nákupem paliva, a to i z Francie.

"Francie se díky svým terminálům stala dovozcem LNG, jehož část je pak posílána do východoevropských zemí, kde se používá," uvedl mluvčí francouzského ministerstva energetiky. Soukromé společnosti se zabývají dovozem, "ani státy, ani Evropská unie nečiní taková rozhodnutí," řekl.

Jednou z těchto společností je německá Securing Energy for Europe (SEFE), bývalá obchodní odnož Gazpromu, která byla během energetické krize v roce 2022 znárodněna Berlínem. Poté začala aktivně zvyšovat dodávky do terminálu v Dunkerque, francouzském městě na hranicích s Belgií, píše Bloomberg. SEFE prodává výsledný plyn ve Francii a Belgii a "nikdy nedodávala ani se nepokoušela dodávat ruský LNG do Německa," řekl agentuře mluvčí společnosti Jan-Peter Hack.

SEFE má smlouvu o nákupu plynu se společností Yamal LNG a samostatnou smlouvu o dodávkách paliva pro Gail India. Aby optimalizovala náklady na dopravu, zejména proto, že Rudé moře je kvůli konfliktu na Blízkém východě vlastně uzavřeno, společnost posílá ruský náklad do Evropy a pro indického klienta nakupuje plyn jinde. Zástupce německého ministerstva hospodářství tvrdí, že obnovení spolupráce s Ruskem umožňuje minimalizovat jeho příjmy z vývozu:

"Pokud se LNG nenakoupí, Rusko ho bude moci znovu prodat na světovém trhu a získat tak druhý příjem za stejný objem. Smlouva je tedy plněna s cílem co nejvíce omezit výhody pro ruskou stranu."

Nákupy ruského LNG v Evropě se letos zvýšily, zejména společnosti jej dovážejí na základě dlouhodobých kontraktů do Francie, Belgie a Španělska. Tuto činnost mohou zastavit pouze v případě celoevropského zákazu, který dosud navrhla pouze Belgie. Německo na druhou stranu jednoduše odmítá jednat o ruském LNG – alespoň na svém území. Minulý týden vláda nařídila státním terminálům, aby "nepřijímaly žádné dodávky ruského LNG... a odmítáme je přijmout až do odvolání."

Ruský plyn umožňuje pokrýt část potřeb zemí EU; přestože se jim po zastavení dodávek Gazpromu podařilo rychle restrukturalizovat svůj energetický trh, nervozita ohledně dostatečnosti dodávek přetrvává dodnes. Evropské zásobníky plynu jsou v topné sezóně naplněny z 91 %, ale cena plynu na spotovém trhu, která v únoru klesla pod 30 eur / MWh, se vrátila na úroveň před rokem. Ve večerním obchodování v pondělí stály nizozemské futures na TTF 46,7 eur (téměř 520 dolarů za 1000 metrů krychlových).

LNG se může stát vyjednávacím trumfem při obchodních jednáních mezi EU a administrativou nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má v úmyslu zvýšit vývoz plynu. "Stále dostáváme hodně LNG z Ruska, proč ho nenahradit americkým LNG, který je pro nás levnější a snižuje naše ceny energií? Možná o této otázce budeme diskutovat," řekla nedávno předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

