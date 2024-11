Rušení ministerstva školství jako pirátská priorita?

21. 11. 2024 / Matěj Metelec

čas čtení 3 minuty

„Já osobně bych třeba zrušil ministerstvo školství,“ prohlásil náměstek pražského primátoru a nově zvolený předseda Pirátů Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Stát podle něj „funguje zoufale neefektivně“ a s oblastí školství by se daleko lépe poradily kraje. Jako argument afektivity krajů dodává: „Já jsem provedl město (Prahu) dvěma globálními krizemi.“ Trochu tak připomíná aktivistu Mikuláše Mináře, který jako svou kompetenci stát se lídrem politické strany, kterou se pokoušel zakládat, uváděl: Naplnil jsem Letnou, dvakrát!

Těžko popřít, že Piráti už delší dobu postrádají programový raison d'être. Do politiky vstupovali s řadou témat, která v té době (ale vlastně ani dnes) nikdo nezvedal – svoboda internetu, legalizace drog, digitalizace státu. První dvě, která byla spojena se samotnou pirátskou značkou a ikonografií, více méně vzdali: „dospěli“, jak tomu říkali pravicoví komentátoři, kteří je ovšem stejně ani poté nevolili. S digitalizací stavebního řízení to také dopadlo všelijak, a i kdyby byly její věcné problémy třeba skutečně výrazně menší, těžko lze téma digitalizaci v této době s klidným srdce vytáhnout.

Mohlo by být rušení úřadů, po kterém Hřib v rozhovoru pro SZ volá, východiskem z nouze a stát se náhradním profilovým tématem Pirátů? Asi ano, ale je to poněkud zoufalá strategie. Volání po rušení úřednických míst patří k tradiční výzbroji pravicového (neoliberálního) populismu. Ti, kteří se jej dovolávají, většinou vůbec nezajímá efektivita státní správy, prostě chtějí získávat laciné body od těch voličů, kteří spolu s mlynářem z pohádky Královna Koloběžka První dobře vědí, že „nejvíc se vyplatí míti všechno pod zámkem. Nejsladší na světě je můj dvanáctiletý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně“.

O populistické DNA podobných návrhů asi nejlépe svědčí, že v plánech na zrušení ministerstva školství se Hřib potkává se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten jej podle všeho však zatím nebude chtít realizovat – včera agentury přinesly zprávu, že do čela ministerstva školství jmenuje Lindu McMahon, někdejší šéfku wrestlingové asociace a republikánskou političku, jež patří k nejoddanějším Trumpovým podporovatelům a méně významný post zastávala už v Trumpově minulé administrativě.

S rušením úřadů je to podobné, jako s bojem proti „zneužívačům“ dávek. Jedná se o strategie, které jsou často projevem zoufalství stran či politiků v úpadku. V obou případech se navíc jedná o umělé téma, které se nechce nechat vázat realitou. Jak v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl ekonom Petr Janský, člen Národní ekonomické rady vlády a autor studie, která zkoumala český veřejný sektor a stavy úředníků, ve skutečnosti u nás žádná přebujelá byrokracie a ohromující neefektivita neexistuje.

Pokud se Zdeněk Hřib už ve chvíli, kdy oznamoval svou kandidaturu na předsedu Pirátů dovolával „expertů a dat“ coby žádoucích východisek pirátské politiky, pak by je možná měl také brát v úvahu. (Další možnost je, že o žádné nové téma nejde, Hřib jenom Seznamu řekl, co mu slina na jazyk přinesla. To by ovšem bylo pro Piráty ještě horší zpráva.)







