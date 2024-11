Český premiér terčem posměchu kvůli svým výrokům o českých a německých platech

21. 11. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 5 minut



Petr Fiala, bývalý univerzitní rektor, se pokusil osvěžit svou zatuchlou image billboardy, na nichž je vyobrazen v košili s otevřeným výstřihem, ale vyvolal tím jen další posměch, píše Albín Sybera anglicky na serveru Intellinews. Český premiér Petr Fiala se stal terčem posměchu kvůli svému tvrzení, že kdyby dostal další funkční období, dokázal by vyrovnat české mzdy německým. Fiala, který je uprostřed PR kampaně na zvýšení své katastrofálně mizivé popularity, se tak vyjádřil v nedělním politickém pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Tvrdil, že jeho vláda je jednou z nejúspěšnějších v české historii a že pokud dostane další čtyřleté období, dostane zemi na wkonomickou úroveň Německa a Rakouska. Já bych „potřeboval alespoň osm let“, řekl. Později tyto výroky zopakoval na svém účtu na twitteru.





„Je typické, že každá odvážná vize zde okamžitě narazí na pesimistické kritiky a nesebejisté pochybovače,“ napsal.



Jeden z těchto kritiků, David Klimeš, šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ), srovnal Fialova tvrzení s chvástáním Fialova populistického předchůdce: „Když jsem poslouchal jeho prohlášení, vzpomněl jsem si na nesouvislé kryptické vzkazy bývalého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a na to, jak sliboval '2 tisíce miliard z lithia',“ komentoval Klimeš v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.



Klimeš uvedl, že není žádný logický důvod z „ekonomických“ důvodů si myslet, že by se české mzdy, které jsou méně než poloviční oproti německým, mohly za osm let přiblížit německým, a poukázal na to, že Česko je „ekonomicky navázáno na Německo“, které k nám outsourcuje část výroby, „protože máme stále nižší mzdovou úroveň“.



Fialovy výroky vyvolaly debatu o tom, zda šéf pravicové ODS a jeho tým reálně odhadují společenskou a politickou situaci v zemi před celostátními volbami na podzim příštího roku, které podle průzkumů veřejného mínění přinesou Babišovi a jeho straně ANO velké vítězství , nebo zda žijí v bublině a trpí skupinovým myšlením.



ANO letos vyhrálo všechny troje české volby - červnové volby do Evropského parlamentu, zářijové krajské volby a dokonce i souběžně konané senátní volby .



Důvěra ve Fialův středopravicový kabinet klesla na historické minimum již v roce 2023 po energetické krizi, která těžce zasáhla zranitelné části české společnosti. Nedávno zveřejněné údaje organizace Poverty Watch 2024 ukazují, že počet Čechů v energetické chudobě se v roce 2023 téměř zdvojnásobil na 1,3 milionu ze 770 tisíc v roce 2020.



Ačkoli se v zářijovém vydání průzkumu CVVM důvěra ve vládu mírně zlepšila na 24 %, stále jde o nejhorší zaznamenaný údaj za posledních 10 let, spolu s jedním případem z roku 2017.



CVVM, které je pobočkou Akademie věd ČR, navíc ve svém letním průzkumu zveřejněném na začátku tohoto měsíce také zjistilo, že pouze 20 % lidí hodnotí současnou ekonomickou situaci v zemi jako dobrou, zatímco 34 % ji nevidí ani jako dobrou, ani jako špatnou a 45 % ji vnímá jako špatnou.



Bývalý rektor univerzity se pokusil osvěžit svůj špatný image billboardy, na nichž je zobrazen v košili s otevřeným výstřihem, ale to jen vyvolalo další posměch.



Bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondračka vyzval společnou kandidátní listinu tří vládních stran Spolu, aby Fialu před podzimními volbami z čela Spolu odvolala.



„ODS by měla vyměnit svého lídra a premiéra Fialu za (ministra dopravy) Martina Kupku. Aby něco změnili, jinak to Babišovi předají na stříbrném podnose,“ napsal Ondračka na Twitteru a dodal: “Opozice si z Fialy udělala terč. Jděte do hospody, ten hněv je spontánní, lidi se mu jen smějí. Už není šance, aby to překonal.“



„Dlouhodobě je asi nejlépe hodnocena jeho podpora Ukrajině,“ komentoval šéfredaktor kulturně-politického dvoutýdeníku A2 Matěj Metelec a poté dodal, že ‚po zvolení Donalda Trumpa se zdá, že to [Fialova podpora Ukrajině] nebylo výrazem ničeho jiného než ochoty být věrnou vlajkou tam, odkud vane vítr americké zahraniční politiky‘.



Fiala pohotově poblahopřál Donaldu Trumpovi ke zvolení americkým prezidentem a na svém profilu na Twitteru napsal, že během telefonického rozhovoru spolu „hovořili o Ukrajině, ale i o Izraeli a Blízkém východě“, a uzavřel: „Těším se na naši úzkou spolupráci.“



V příspěvku se Fiala vyhnul komentáři k Trumpově rozhodnutí nutit Ukrajinu k míru zahrnujícímu územní ústupky Rusku, čemuž se Fialaův kabinet dosud bránil.



Mnoho významných politiků uvnitř Fialovy neoliberální ODS Trumpa otevřeně podporuje, včetně jejího předsedy v Evropském parlamentu , Alexandra Vondry, bývalého liberála, který se nyní přiklonil k radikální pravici.

