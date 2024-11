Čeští Obránci zvířat protestují před centrálou supermarketu Albert v Nizozemsku, chtějí přimět zahraniční manažery k akci

20. 11. 2024



Zaandam, 20. listopadu 2024 – Kampaň Albertova krutost už dorazila až na práh centrály společnosti Albert Heijn v nizozemském Zaandamu. Po měsících běhu kampaně, která odhalila lživý marketing a dvojí standardy supermarketu Albert, přivezli Obránci zvířat z organizace OBRAZ pravdu o českých kuřatech přímo k vedení řetězce. Protestem před centrálou chtějí upozornit na nečinnost českého vedení a vyzvat zahraniční manažery k zásahu.





Kampaň „Albertova krutost“ spustili Obránci zvířat letos na jaře zveřejněním záběrů z chovů kuřat, která český Albert prodává pod svou značkou „Albertovo čerstvé“. Tyto záběry odhalily realitu temných hal, kde jsou kuřata chována ve stísněných podmínkách, na špinavé podestýlce a s řadou nemocí kvůli přešlechtění.

„Navzdory masivnímu zájmu veřejnosti, výstavám vzkazů od zákazníků a tisícům odeslaných mailů český Albert dosud odmítal situaci řešit. Místo toho se snažil kampaň umlčet prostřednictvím žalob a šířením klamavých reklam, které mají zakrýt utrpení kuřat za zavřenými dveřmi velkochovů,“ řekl vedoucí kampaně Albertova krutost Radim Trojan.

Zájem nizozemských médií

Nizozemské novináře už dříve tento týden zaujal příběh dvojího standardu. V Česku totiž Albert prodává rychle rostoucí kuřata, která podle Obránců zvířat trpí celou řadou zdravotních problémů a nemocí. Zatímco mateřská společnost v Nizozemsku od prodeje těchto vyšlechtěných plemen upustila a přešla na plemena rostoucí přirozenějším tempem.

„Chceme, aby se zahraniční manažeři podívali pravdě do očí a pochopili, že jejich nečinnost znamená utrpení milionů kuřat. V Nizozemsku je Albert Heijn lídrem v etickém přístupu ke zvířatům, ale v České republice jeho pobočka nadále vydělává na krutosti. Tento dvojí metr je nepřijatelný,“ vysvětlil Trojan.

Za zavřenými dveřmi

Čeští Obránci zvířat dorazili před nizozemskou centrálu Albertu v Krutokáře – dodávce, která obsahuje simulaci chovu kuřat pro české prodejny supermarketu Albert. Překvapení zaměstnanci centrály Albert Heijn akci pozorovali zpoza oken budovy, někteří se odvážili dokonce vstoupit do Krutokáry a prohlédnout si podmínky chovu českých kuřat.

Později ale zamknuli hlavní dveře a do budovy nikoho nepouštěli, a tak se jejich zrak upínal na kostým přešlechtěného kuřete pouze zpoza prosklených oken centrály.

„Schovávají se před pravdou. Podmínky chovu kuřat pro český Albert jsou pro nizozemské vedení natolik šokující, že se nechtějí podívat pravdě do očí a přiznat si, že selhali,” okomentoval situaci se zavřenými dveřmi Trojan.



Reakce zákazníků: Není to fér

I zákazníci nizozemského Albertu se přišli podívat na Krutokáru a debatovali s Obránci zvířat o tom, co mohou jako jednotlivci udělat. Zaznívaly také otázky, proč společnost, která v Nizozemsku kuřatům životy zlepšila, dopustí v České republice tak kruté praktiky.

„Je to otřesné,” okomentoval zážitek z Krutokáry jeden ze zákazníků nizozemského Albertu, který přijel před centrálu právě kvůli protestu, o kterém se dozvěděl z médií. Podle svých slov považuje rozdílné chování Albertu ke kuřatům a zákazníkům v Česku za neférové.

Obránci zvířat na místě rozdávali letáky a vyzývali zaměstnance i kolemjdoucí, aby pomohli změnit situaci tím, že budou vyvíjet tlak na vedení společnosti přes web www.albertscruelty.com.

Výzva k akci pro nizozemské vedení

OBRAZ doufá, že mezinárodní tlak povede k akci ze straně vedení. „Tím, že jsme přijeli do Zaandamu, chceme dát jasně najevo, že se nenecháme odbýt. Český Albert musí ukončit prodej kuřat z krutých chovů. Nizozemské vedení společnosti by nemělo zavírat oči před tím, co se děje pod jejich hlavičkou,“ dodává Trojan.

Mezinárodní ohlas, který kampaň vyvolala, podle Trojana naznačuje, že problém již nemůže být dále ignorován. Nyní je na vedení společnosti, jak na tuto výzvu odpoví.

Další informace:

Web kampaně Albertova krutost: https://www.albertovakrutost.cz/





