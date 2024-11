Země politických zrůd

18. 11. 2024 / Petr Haraším

Už tři roky pravidelně smolím texty o zlých praktikách strany ODS, které nás vedou nenávratně přímo do Říše motýle. O soustavném a bezkonkurenčním ožebračování většiny české společnosti, o záměrné inflaci, o krutém poklesu ekonomiky a životní úrovně ve prospěch bohatých strávníků. Tehdy mé varování nebylo podpořeno tolika fakty, daty a statistikami, leč dnes jest. Tehdy byl premiér Fiala považován za svatého, státníka světového a politika moudrého, který se rodí jednou za Masaryka. Tehdy byly fialové lži mistrně schovány v projevech o politické odpovědnosti nad osvobozenou zemí, leč uchu nevidomého uniknout nemohly.

Fialová mluva byla a je totiž naprosto falešná, prázdná a nadmíru křivá.

Nedošlo tedy k politické změně, jak tvrzeno, došlo na hrabání, jak obvyklo. Dnes zbyly dluhy, zbořená ekonomika, zhroucená společnost a nemorální vládní podpora vraždění civilistů v Palestině.

Dnes už se morální krach a ekonomický zmar vlády ODS nedá nijak zvlášť schovat před veřejností, ač se koalice fakt snaží na plné pecky.

Dnes už je premiér Fiala jen psychicky narušený člověk, jenž v pomatení smyslů veřejnosti slibuje fialové z nebe za další zvolení. I platy německé či rakouské ve svém duševním rozpoložení nasliboval zde. I když možná fakt nelhal, dáme-li pět platů českých a jeden německý. Na sítích už vyjely trollí fialové gardy, že to myslel jinak, tak a tak.

Větší část občanů si užila do hladové sytosti pravicového přerozdělení majetku po tři (čtyři) fialové roky. Znovu se občané na vlastní kůži, prázdnou peněženku a rostoucí dluhy přesvědčili, jak naivní je věřit tvůrcům klient korupčního ruského systému vlády.

Fakt si znovu po čase mysleli, že když budou hodní, bude na nich šetřeno a budou-li odvážně trpět, budou i ty žuby žahnuté nahóru?

Tradičně však nadílku pod stromečkem sežrali bohatí, kmotři a oligarchové. Tradičně také nadílku pod stromečkem platí bohatým, kmotrům a oligarchům občané bez rozdílu vah. Poprvé v historii ovšem politické hyeny z ODS totálně naštvaly voliče leva, prava i středu.

Pravda, najdou se i tací, kteří stále věří na fialové pohádky. První je premiér Fiala, druhý je jeho věčný fialový troll Jietienming a ten třetí? Kdo je ten třetí?

Premiér vlády a předseda ODS plně obklopen aureolou mazaného prodejce předražených hrnců a ohnutých pánví nabízí, pokud mu lid dá další šanci, ještě horší várku děravých hrnců a naleštěného rezu. Nablýskaný šunt nejnižší fialové kvality za nejvyšší fialové ceny vytahal z kapes občanstva biliony pro oligarchické modly, kterým se ODS klaní až k zemi. Prodejce shnilého kovošrotu dosáhl toho, čeho klukům v pozadí dosáhnout slíbil.

Volte nás, křičí vládní zbytky, protože jsme zajistily obrovský ekonomický růst, no rozhodně jsme chtěli zajistit obrovský ekonomický růst. Ano, nepovedlo se nám to, ale další čtyři roky už bude hůř, tedy líp, nebo já jsem z toho voľajako zmetěný.

Volte nás, ryčí na občana vládní ostatky, protože jsme zajistili obrovský nárůst všech druhů chudoby. Zajistili jsme rovněž ten, no ten, sakra, jo ten, sociální smír. A i když má náš třídní nepřítel sotva 37 % volební podpory, tak my mu ještě ukážeme. Uvalíme na sociálně deprivované, systémem ničené a vládou ostrakizované občany další sociální reformy, aby to málo co ještě měli, už neměli zde.

Zdravotně postiženým ještě přidáme pár buchet do zad, a oni rádi přestanou simulovat zdravotní postižení a nedostatek peněz. Snažíme se zdravotně postiženým na všech frontách zkomplikovat jejich nudný život. Prasácké postupy posudkových lékařů a posudkových komisí nejenže nezarazíme, my je naopak hodně podpoříme zde.

Volte nás, protože jsme navrátili zemi po Babišovi právo a spravedlnost. Nevzpomínám si, že by za Babiše ministerstvo spravedlnosti plně ovládl bytař a bačoval tam tvrdou rukou spolu s vyslanci insolvenční mafie. Ale možná, hlava já děravá, jsem to už zapomněl, jak zapomněl premiér, hlava on děravá, na červené karty. Však i zde je za co chválit přec, páč obludný výsměch ministra spravedlnosti Ústavnímu soudu se jen tak zrovna nevidí zde.

Volte nás, protože jsme vyrvali veřejnoprávní média z rukou východních barbarů. Plně jsme navýšili poplatky tak, aby kompenzovaly fialovou inflační tsunami. Chtěli jsme to vlastně udělat, chtěli, fakt, ale nepovedlo se. Zuřivá konzervativní část naší konzervativní pravice zvedla prapory boje za konzervativní nezávislost a zvýšení poplatků srdnatě pohřbila. Ale ty fuj pořady, fuj reportéry jsme sundali, to zas ano. A ta Rada dobře radí, jak radila a radit plně bude.

Volte nás, protože jsme stopli velice odpovědně velice neodpovědné zadlužování naší krásné vlasti plné fialové slasti. Abychom zmátli nepřítele, mazaně jsme zdvojnásobili výši dluhu. Čímž jsme škarohlídům jasně ukázali, kdo tady vždy nadělá nejvyšší dluhy. Nicméně ministr financí programátor slavných strojů IQ 151 a PMD už ví, kdy bude líp. Kromě programátora je také vizionářem a vidí plnou vinu elektromobilů zde.

Volte nás, protože jsme prosadili důchodovou reformu. Snížili jsme důchody, zvýšili věk odchodu a finančně odpráskli zaměstnance v náročných profesích. A může za to Babiš, protože byl nakupovat.

Volte nás, protože jsme celou dobu podporovali vzdělání, podnikání a co jsme to ještě podporovali, jo, podporovali jsme. Rozhodně jsme něco podporovali.

Volte nás, protože jsme dnem nocí dbali na nájemní bydlení. Tak moc jsme dělali, co je třeba pro lidi, až jsme dosáhli, čeho bylo třeba. Konečně jsme cenově předehnali nájmy ve velmi zaostalém Německu zde. Platíme víc než tam, a ještě víc zrychlujeme. Naštěstí premiér Fiala státnicky zasáhl a čeští občané mají příslib příjmů na úrovni. Ostatně problémy s bydlením má jen málokdo zde.

Volte nás, protože životní úroveň za naší odpovědné vlády rapidně stoupá, jak detailně ukazuje tento článek zde. Tak hrůzně klesá, nikoli rapidně stoupá, copak ten Seznam nikdo nehlídá? Bojar Pojar, kde ty?

Volte nás, protože jsme zavčas odhalili spiknutí na stavebních úřadech. Náš odvážný ministr průmyslu, straník k pohledání a kmotr kmotrů včas odhalil, zarazil a potrestal piráty. Ti mořští vlci, považte, chtěli zprovoznit digitalizaci, kterou jsme my jim neodsouhlasili a za ceny, které jsme my nedoporučili. Zajíček vše vyčmuchal a zjednal fialový mír v pravý čas. Na ministerstvo tlačil své hochy zde, naštěstí BIS nespí. Digitalizaci pak předal pravému odborníkovi Kupkovi zde. Pokud bude digitalizace jako u Kupky doma v kurníku, tak je pak věc dobře zařízena. Vše už je uděláno, vše je hotovo, zajíčkova Vita mele státní miliony nanovo.

Volte nás, protože zdravotnictví je naší další prioritou. Ministr Válek přesvědčil o svých kvalitách. Porazil covid, porazil dodávky léků a také porazil ukrutný nedostatek lékařů v Čechách zde.

Naivní volební kampaní chce koalice dosíci pro Babiše ústavní většinu v Poslanecké sněmovně. Pokud premiér Fiala přidá na lžích a na dehonestaci veřejnosti, cíl se podaří splnit. Pan Petr má na to zhruba necelý rok a sotva 13 %, které musí Babišovi zajistit poctivou lopotou do úmoru zde. Naštěstí není vše ztraceno, ale copak to stačilo zde. I předseda Senátu ujistil veřejnost dobrou zprávou. Vláda ODS vše dělá jen správně a dobře. Vláda ODS pouze špatně prezentuje správné a dobré vládnutí. To ti naprosto zabednění nechápaví voliči dobrotu vlády ODS nevidí. No nic, vitaj bačo.

V mediální podpoře nijak neutuchá duo fialových žurnalistů z Fórum ODS 24 Hovorková a Šafr. Před třemi léty viděli ve Fialovi znovuzrozeného pravicového Krista, dnes Jedna máslová kolchoznice řeší předražené máslo zde a druhý píše předvolební bajky Prevít se nedá zde. Těžko hledat médium, které by nahnalo víc voličů k hnutí ANO a dalším podivným seskupením východního ritu, než Fórum 24.

Nakonec se chci podělit o zážitek ze sítě X. Po záživné diskusi s okruhem lidí kolem fanaticky proizraelského Petlacha, Cohen a Mikuleckého o tom, zda Izrael páchá v Palestině genocidu či ne mne uzemnila hláška. O genocidu se jednat nemůže, protože počet palestinského obyvatelstva v Gaze stále rapidně roste. Tohle by se Fialovi, Pojarovi a Lipavskému vskutku moc líbilo.

Haraším Petr Orlau

Komentář o tom, jak ODS neúnavně zařizuje návrat motýle Babiše

