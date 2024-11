Vlne dezinformací učinila Spojené státy nečitelnými

16. 11. 2024

„Neomylný“ volební prognostik, který předpověděl, že Trump prohraje - co se pokazilo?



Předpovědní model Allana Lichtmana měl být spolehlivý. Vysvětluje, co bylo tentokrát jinak





Ani Nostradamus by se jistě nedokázal trefit vždy.



Allan Lichtman správně předpověděl výsledek devíti z posledních deseti amerických prezidentských voleb (a dokonce i ty, které se mu nepovedly, v roce 2000, byly podle něj ukradeny Al Goreovi). Jeho předpovědní model „13 klíčů“ k Bílému domu byl napodobován po celém světě a zdál se být téměř nezničitelný.



„Samozřejmě,“ přiznává sedmasedmdesátiletý muž. „Ale osobní rána mě zajímá mnohem méně než rána pro naši demokracii. Už před volbami jsem říkal: 'Podívejte se, pokud se mýlím, důsledky jsou pro naši společnost mnohem větší než pro ty klíče'. Mnohem důležitější je podívat se na širší důsledky.“



Lichtman, profesor historie, který již více než půl století vyučuje na Americké univerzitě ve Washingtonu, vypracoval své klíče k Bílému domu na počátku 80. let. Spolu s Vladimírem Keilisem-Borokem, sovětským odborníkem na předpovídání zemětřesení, analyzoval volby z hlediska stability (strana, která drží Bílý dům, si ho udrží) versus zemětřesení (strana, která drží Bílý dům, je vyřazena).



Dvojice vymyslela 13 otázek typu pravda/nepravda: pokud šest nebo více klíčů vyznělo v neprospěch strany v Bílém domě, prohrála. Lichtman tento model použil k úspěšné předpovědi vítězství Ronalda Reagana v roce 1984 a (téměř) všech následujících voleb. Po volbách v roce 2016 dostal kopii svého rozhovoru pro Washington Post se vzkazem napsaným fixem: „Gratuluji, pane profesore. Dobrá volba. Donald J. Trump.“





Volby v roce 2024 měly být pro Lichtmana vždy těžkou zkouškou.

„Za předpokladu, že budu v 81 letech stále naživu a plně při smyslech, budu velmi pečlivě sledovat vývoj v příštích několika letech apropos klíčů a také vystupovat na obranu naší demokracie. Klíče jsou jedna věc - jsou naprosto nestranické - ale já mám také své vlastní politické názory a plně je hodlám vyjádřit..“







Zdroj v angličtině ZDE

Proč si myslel, že Harris vyhraje, a co se pokazilo?“ vysvětluje.„Dezinformace tu byly vždycky, ale teď explodovaly v takové míře, jakou jsme ještě neviděli. Nejde jen o Fox News a pravicová média. Jsou to také pravicoví podcasteři a máme tu zcela nového hráče, chlápka vlastnícího 300 miliard dolarů, Elona Muska, jehož bohatství převyšuje bohatství většiny zemí světa a který silně přiložil ruku k dílu dezinformací.“Muskův Super Pac údajně vynaložil asi 200 milionů dolarů na pomoc při volbě Trumpa, zatímco jeho platforma sociálních médií X, dříve Twitter, posilovala pravicovou propagandu.Lichtman pokračuje: „Uvádí se, že dezinformace, které Musk šíří, byly zhlédnuty miliardkrát. Dezinformace zasahují do všech aspektů naší společnosti a ekonomiky. Mnoho lidí žije v alternativním vesmíru a to zpochybňuje základní základy politického rozhodování v této zemi.“To zahrnuje dezinformace o inflaci, pracovních místech, zaměstnanosti, akciovém trhu, růstu, pomoci při hurikánech, válce na Ukrajině a přistěhovalcích bez dokladů, kteří jsou falešně vykreslováni jako nebezpeční zabijáci, ačkoli ve skutečnosti páchají zločiny v mnohem menší míře než rodilí Američané.Dalším problémem pro Lichtmanův model byl prezidentský kandidát, který neustále ničil pravidla a vzpíral se kategorizaci. „Viděli jsme, že Trump mnohem více než kdykoli v historii této země využívá a posiluje nejtemnější impulsy amerického života - věci, které tu s námi byly vždy, ale tentokrát exponenciálně vzrostly: rasismus, misogynie, xenofobie, antisemitismus.Jsme svědky něčeho nového v naší politice, co ovlivnilo předpověď a mohlo by ovlivnit budoucí předpovědi, ale má mnohem větší poselství pro budoucnost naší demokracie. George Orwell se vyjádřil před čtyřiceti lety. Jasně řekl, že diktatury nevznikají jen z brutality a potlačování. Vznikají z kontroly informací: doublethink. Hladomor je hojnost, válka je mír. Jsme v éře doublethinku a možná se z ní dostaneme, možná ne.“Poté, co Lichtman vyslovil svou předpověď na rok 2024, se na něj a jeho ženu snesla odezva v podobě výhrůžek smrtí, vulgárních nadávek a dokonce i pokusů o vniknutí do jejich domu. Stali se také oběťmi swattingu (falešného nahlášení hrozby, které má přilákat silnou policejní reakci v domě cíle) a doxingu, kdy byly na internetu zveřejněny jejich soukromé informace.„Dělám to už 42 let a nikdy jsem nic podobného ani zdaleka nezažil,“ říká. „Ještě nikdy jsem nemusel volat policii, teď tu byli několikrát. Jsou v pohotovosti. Uvědomili FBI.“Lichtman, který kdysi jako třináctiletý idealista sledoval projev Johna F. Kennedyho v New Yorku, je zděšen, že politika dospěla až sem. „Říká mi to, že Amerika klesla na absolutní dno,“ přemítá.„Jediné, co jsem udělal, je, že jsem uplatnil svobodu projevu, a přesto jsem tady, vystaven vší té nenávisti, pokusům o narušení bezpečnosti mé rodiny, a odpovídá to tomu, co jsme slyšeli od Donalda Trumpa, který se neustále odvolává na násilí jako na legitimní, navíc za dehumanizaci těch, s nimiž nesouhlasí, jako na havěť, spodinu, něco méně než člověka, s čím je třeba se vypořádat. Něco takového jsme v Americe ještě neviděli.“Osa Trump-Musk „letos rozbila můj předpovědní model“, přiznává Lichtman, ale hodlá se sebrat, oprášit a zkusit to znovu v roce 2028. „Plně počítám s tím, že klíče upravím podle toho, co uvidím, jak se bude vyvíjet v příštích několika letech,“ slibuje. „Krása prezidentského prediktorství spočívá v tom, že máte čtyři roky na to, abyste korigovali svůj kurz.