Bolsonarova armáda teroristů

15. 11. 2024 / Fabiano Golgo

Ve středu se jeden bývalý kandidát strany brazilského exprezidenta Jaira Bolsonara (PL - Liberální strana) pokusil odpálit sérii bomb proti Nejvyššímu soudu. Nakonec se odpálil sám. Osmého ledna 2023, jen několik dní po nástupu Bolsonarova nástupce Luly (Luiz Inácio da Silva) do úřadu, vtrhla do budov Nejvyššího soudu a Kongresu horda tisíců příznivců bývalého křesťanského fundamentalisty a krajně pravicového prezidenta a podpořila ještě větší destrukci, než jakou o rok dříve provedli stoupenci Donalda Trumpa v americkém Kapitolu. Věřili také, že volby byly zmanipulované.

Krajní pravice nemá ráda, když se jí říká fašistická, i když kohokoli z levice ochotně označí za komunistu. Snad ignorují, že fašismus je ideologie, která dehumanizuje každého, kdo s jejich ideologií nesouhlasí, a z opozice vůči nim dělá bytosti nehodné existence. V důsledku toho nepřijímají porážku demokratickými prostředky a věří, že následují vyšší moc, která jim umožňuje nerespektovat jakékoli volby, které jim nepřinesou vítězství.











Bolsonarovým skutečným cílem je, aby přijetím zákona o amnestii byl zrušen i soudní proces, který ho prohlásil vinným z podněcování tohoto povstání, a mohl tak v roce 2026 znovu kandidovat. Nyní, po tomto teroristickém útoku, se jeho šance snížily téměř na nulu.

Jejich frašku lze snadno odhalit, když si uvědomíme, že až do 1:20 v noci po amerických volbách Trumpovi spojenci stále zveřejňovali tisíce tweetů poukazujících na takzvanou manipulaci s hlasy, s falešnými záběry, které měly ukazovat důkazy o nejrůznějších metodách podvodu. Když však v té době bylo jasné, že jejich kandidát volby skutečně vyhrál, tweety a podezření jako mávnutím kouzelného proutku ustaly. A tato obvinění byla pohřbena a už nikdy se o nich nemluvilo.Najednou už nebyl volební proces zmanipulovaný. A nikdo nevysvětlil, jak je možné, že se neopakovala údajná manipulace, která o čtyři roky dříve přinesla vítězství Joe Bidenovi, jak to, že nebyla znovu použita k tomu, aby stejný výsledek získala Kamala Harrisová. Jak logické je, že demokraté nějak dokázali ukrást volby, když byl Trump úřadujícím prezidentem, a nebyli schopni tento výkon zopakovat, když byl v čele jeden z nich...Bolsonaro také trvá na tom, že prohrál jen proto, že elektronické hlasovací zařízení, které není připojeno k internetu a každé z nich prochází procesem asi 16 různých nezávislých testů před desítkami členů všech stran, mezinárodních institucí a nezávislých agentů, nějakým způsobem vydalo výsledky odlišné od skutečných hlasů, což vedlo k vítězství Luly.Bolsonaro byl dosud souzen za řadu zločinů, včetně pokusu o podporu státního převratu, k němuž nedošlo jen proto, že dva ze tří jeho vojenských velitelů (armády a letectva oproti kolaborantovi z námořnictva) odmítli uskutečnit jeho plán (který byl podrobně sepsán, jak bylo zjevné na papír, jehož originál se našel ukrytý u jeho ministra spravedlnosti) a protože americká CIA oficiálně informovala, že ho nepodpoří.Přesto Bolsonarovi fanoušci věří, rozdmýcháváni plameny, které během svých rozhovorů vytrvale udržuje, že jde o spiknutí vedené soudcem Nejvyššího soudu Alexandrem de Moraesem, známějším jako Xandão (neformální přezdívka, kterou se hodlá žertem přirovnat k Alexandru Velikému - "ão" se v portugalštině používá jako superlativ). Skutečnost, že Moraese jmenoval bývalý prezident Michel Temer, který se spikl, aby zbavil moci Dilmu Rousseffovou - byl jejím viceprezidentem -, se nezmiňuje. Moraes byl dlouhá léta právníkem a členem kabinetů pravicových vlád ve státě São Paulo, což z něj činí velmi nepravděpodobného spojence levicového vůdce Luly...Dalším důsledkem této masové demagogie, která štve obrovské skupiny obyvatel proti levici, je, že Francisco Vanderley Luiz, který kandidoval za Bolsonarovu stranu do městského parlamentu ve svém městě v roce 2020, se rozhodl zahrát si na Dona Qijota a pomstít se svému vůdci - nacpal do svého auta výbušniny, které tuto středu kolem 19:30 místního času odpálil v brazilském hlavním městě Brasília. O dvacet sekund později se odpálil sám, když se mu nepodařilo odpálit sochu slepé ženy, která je symbolem spravedlnosti. Bomba, kterou hodil na sochu, se odrazila zpět k němu samému, což by byla komická scéna z filmu Leslieho Nielsena, kdyby nešlo o tragédii.Abychom dobře ilustrovali, jak Bolsonarův klan uvažuje, ve stejné době se o pár metrů dál, ve federálním parlamentu, hlasovalo o změně ústavy, v budově Oscara Niemeyera vytvořené na žádost českého potomka prezidenta Juscelina Kubitscheka. Novela by učinila církve, jak katolické, tak zejména evangelické, které jsou masivně zodpovědné za vymývání mozků svých stoupenců směrem ke krajní pravici, zcela imunní vůči jakémukoli zdanění, rozšířenému na všechny podniky, které jim poskytují jakékoli služby. Pokud například církev nakupuje chléb v pekárně, tato pekárna by byla osvobozena od daní. Pokud si církev koupí auto, firma prodávající auta by se rovněž stala osvobozená od daní. A tak dále.O tomto absurdním zákonu se úspěšně hlasovalo, když opoziční poslanci uslyšeli výbuch, začali být informováni o tom, co se stalo, a požádali o zastavení hlasování. Poslanci Bolsonarových spojenců protestovali, že je třeba v hlasování pokračovat, i když nebylo jasné, zda onen teroristický útok nebude pokračovat a nezasáhne i samotný parlament. V zoufalství se snažili hlasování urychlit, a to za hlasitých protestů opozice, která tvrdila, že oni sami by mohli být v ohrožení, neboť nebylo jasné, zda útočník byl tzv. osamělý vrah, nebo součást koordinované snahy o útok, který měl poškodit všechny tři moci, justiční, prezidentské a zákonodárnou, které jsou od sebe vzdáleny jen několik metrů.Někteří Bolsonarovi spojenci se dokonce snažili tvrdit, že by se mohlo jednat o útok, jehož cílem byl zdržet tento „Bohem inspirovaný" zákon.Krajní pravice je společenská nemoc, která se čas od času probudí, jak můžeme potvrdit při pohledu do historie. Nicméně můžeme také vidět, že bývá úspěšná v hypnotizování mas, zejména po obdobích pokroku v morálním liberalismu, po nichž následují hospodářské pády, ale trvají jen pár desetiletí, dokud se jejich destruktivní politika neukáže jako neúčinná proti neduhům, proti nimž údajně bojuje. Pouhé přeludy prodávané obyvatelstvu v ekonomickém a sociálním zoufalství.pro mysli, které se nedokážou přizpůsobit společenskému pokroku a přejí si návrat do idealizované minulosti.Po znovuzvolení Donalda Trumpa a pádu demokratických hodnot v Evropě se stále nacházíme uprostřed tohoto krajně pravicového uragánu. Historie se neopakuje přesně, ale vrací se jako fraškovité verze toho, co se stalo dříve, takže naši současnost můžeme srovnávat s rokem 1939.Možná ještě budeme muset projít jakousi třetí světovou válkou, která se možná už odehrává, když vidíme konflikty mezi Ruskem a Ukrajinou, Izraelem a Palestinci (plus Libanonem, Íránem a Jemenem), bubny, na které Čína buší kolem otázky Tchaj-wanu, a v méně okatě belicitní podobě válku, kterou Trump povede proti latinskoamerickým přistěhovalcům, muslimům a nebělošským Američanům. Možná se z ní nestane otevřeně koordinovaná válka jako ta, kterou zahájil Hitler, ale když k tomu připočteme to, co se děje v Myanmaru a mnoha afrických zemích plus v některých částech arabského světa, planeta už je ve válečném stavu.Tyto rozsáhlé konflikty, plus již reálné a velmi ničivé dopady klimatických změn, povedou k tomu, že zhruba za deset let se svět, jak ho známe, rozpadne. Vzhledem k tomu, že k poškození způsobu, jakým se lidem v naší době daří, se přidává umělá inteligence, čeká nás hrbolatá jízda. Teprve poté, co zničíme svět, jak ho známe, se objeví nová generace, která se na nás bude dívat jako na blázny, stejně jako my se díváme na své prarodiče, kteří si v první polovině 20. století neuvědomovali, do čeho jdou.V Brazílii Bolsonaro plánoval amnestii pro více než tisíc lidí, kteří byli v roce 2023 posláni do vězení za vniknutí a vyrabování budov parlamentu a Nejvyššího soudu. Většina z nich dostala od Xandãoa tresty přesahující 15 let, aby sloužily jako jasný příklad toho, co by se mělo stát těm, kteří následují lži svých krajně pravicových zapálených vůdců a snaží se demokracii rozvrátit.









