Bidenova žádost o financování naznačí budoucnost Ukrajiny

15. 11. 2024

Podle Jakea Sullivana, který stojí v čele Národní bezpečnostní rady prezidenta Joea Bidena, Biden požádá Kongres o více peněz pro Ukrajinu. Osud této žádosti, pokud bude skutečně předložena, bude pravděpodobně předzvěstí budoucnosti Ukrajiny, píše Stephen Bryen. Podle Jakea Sullivana, který stojí v čele Národní bezpečnostní rady prezidenta Joea Bidena, Biden požádá Kongres o více peněz pro Ukrajinu. Osud této žádosti, pokud bude skutečně předložena, bude pravděpodobně předzvěstí budoucnosti Ukrajiny,

Až dosud ani Bílý dům, ani Rada národní bezpečnosti neposkytly žádná skutečná čísla ohledně žádosti o peníze pro Ukrajinu.

Biden a jeho poradci doufají, že se jim podaří prosadit opatření pro Ukrajinu v ještě přátelském Kongresu. Není však vůbec jisté, zda může být úspěšný.

Pokud bude opatření předloženo a odmítnuto, nebo se podle něj prostě nebude jednat, bude Zelenskyj na Ukrajině čelit těžké třístranné volbě: Vyjednávat s Rusy, čelit porážce nebo rezignovat na svůj úřad.

Současný Kongres, který bude v lednu nahrazen nejméně jednou a pravděpodobně oběma komorami pod kontrolou republikánů, byl k podpoře Ukrajiny relativně přátelský. Předchozí opatření prošla jak Senátem, který je v současné době ovládán demokraty, ale od ledna mu budou dominovat republikáni, tak Sněmovnou reprezentantů, kterou vedou republikáni a očekává se, že to tak bude pokračovat.

Klíčovou otázkou bude, co Trump podpoří ještě před nástupem do úřadu. Pokud se Trump postaví proti další pomoci Ukrajině, což je zřetelná možnost, může požádat své republikánské kolegy ve Sněmovně, aby jednoduše odmítli pohnout s opatřením v tomto orgánu, a v podstatě odložili jeho projednávání až do doby, kdy se jeho administrativa ujme úřadu.

V době psaní tohoto článku zůstávají na podporu Ukrajiny k dispozici přibližně 3 miliardy dolarů Kongresem schválených finančních prostředků.

V lednu letošního roku Biden požádal o dalších 60 miliard dolarů nouzového financování na podporu Ukrajiny. Tento návrh zákona byl součástí balíčku "doplňkových výdajů", který zahrnoval také financování dalších vládních priorit, jako je pomoc při katastrofách, bezpečnost hranic a výdaje na obranu. Těchto 60 miliard dolarů bylo konkrétně vyčleněno na pokračující vojenskou a humanitární podporu Ukrajiny.

Mezi klíčové prvky návrhu zákona patřily:

24 miliard dolarů vojenské pomoci, včetně munice, zbraňových systémů (stíhačky, systémy protivzdušné obrany atd.), výcviku a logistické podpory;

14 miliard dolarů hospodářské pomoci na stabilizaci ukrajinské ekonomiky a na udržení základních vládních funkcí;

8 miliard dolarů na humanitární pomoc uprchlíkům, vysídleným osobám a lékařskou pomoc; a

další financování energetické infrastruktury, obnovy a posílení dlouhodobých obranných schopností Ukrajiny.

Hlasování ve Sněmovně reprezentantů

Sněmovna reprezentantů, zejména pod vedením předsedy Mikea Johnsona (který převzal funkci po sesazení Kevina McCarthyho v říjnu 2023), čelila ostrým debatám o financování Ukrajiny. Do ledna 2024 se opozice uvnitř Republikánské strany, zejména ze strany konzervativnějších frakcí, soustředila kolem ukončení nebo snížení americké pomoci Ukrajině.

Výsledek hlasování: Sněmovna hlasovala 216:212 pro schválení balíčku financování Ukrajiny ve výši 60 miliard dolarů jako součásti širšího doplňkového zákona o financování.

Republikánská opozice: Značný počet republikánských členů hlasoval proti balíčku pomoci, zejména ti z Freedom Caucus a další konzervativci, kteří se stavěli proti pokračování zahraničních výdajů. Tvrdili, že USA by se měly zaměřit na domácí priority, jako je bezpečnost hranic, inflace a snižování dluhu.

Podpora demokratů: Většina demokratů hlasovala pro balíček, přičemž pomoc Ukrajině je pro ně ústředním tématem v rámci jejich širších priorit v oblasti zahraniční politiky.

Hlasování ve sněmovně bylo extrémně těsné. V době hlasování administrativa tvrdila, že Ukrajina válku vyhrává. Toto tvrzení již nelze udržet a v národně-bezpečnostní komunitě panuje obecný názor, že Ukrajina bude muset s Moskvou vyjednávat.

Hlasování v Senátu

Senát, který tradičně více podporuje ukrajinské obranné úsilí, schválil stejný balíček pomoci ve výši 60 miliard dolarů s větší podporou obou stran, i když stále existují někteří republikáni, kteří hlasovali proti.

Výsledek hlasování: Senát hlasoval 74:22 ve prospěch zákona, přičemž podpora obou stran pocházela převážně z demokratické frakce a umírněných republikánů.

Republikánská opozice: Zatímco opozice byla v Senátu stále významná, zejména ze strany konzervativních republikánů, jako jsou senátoři Rand Paul, Josh Hawley a J.D. Vance, kteří se stali hlasitými kritiky zapojení USA do ukrajinského konfliktu, většina republikánů hlasovala pro balíček.

J.D. Vance je nyní nově zvoleným viceprezidentem.

Podpora demokratů: Většina demokratů v Senátu hlasovala pro návrh zákona, což je v souladu s jejich podporou Ukrajiny.

Není jasné, zda by v Senátu existovala drtivá podpora republikánů pro více peněz pro Ukrajinu. Trump by mohl argumentovat, že potřebuje maximální páku na Ukrajinu, a požádat, aby Senát a Sněmovna v tuto chvíli odložily schválení jakéhokoli opatření k financování.

Peněžní návrhy zákonů musí tradičně pocházet ze Sněmovny reprezentantů. Pokud Sněmovna nepohne s opatřením k financování, Senát se nemusí Bidenovou žádostí nikdy zabývat.

Důsledky

Za současných podmínek je nepravděpodobné, že by žádost prezidenta Bidena o financování Ukrajiny byla schválena, alespoň ne nyní. I když budou peníze k dispozici, USA mají jen málo zbraní, které si mohou dovolit sdílet s Ukrajinou.

Zbraně, které USA v některých případech mají, potřebují spojenci. Například na konci roku 2020 USA schválily prodej 64 odpalovacích zařízení ATACMS a 11 HIMARS M142 Tchaj-wanu. Po úpravách svých obranných priorit Tchaj-wan později zvýšil svou objednávku, objednal dalších 18 systémů HIMARS a zvýšil svou objednávku ATACMS z 64 na 84 kusů.

Odpalovací zařízení HIMARS dorazila začátkem listopadu a jak je psáno, první dodávky raket ATACMS pro HIMARS byly dodány na Tchaj-wan. Další země včetně Estonska, Lotyšska, Litvy a Maroka také požádaly o raketové systémy HIMARS a ATACMS. Zatímco Pentagon a Bílý dům tvrdí, že HIMARS a ATACMS je dostatek, faktem je, že pokud by došlo ke skutečnému konfliktu jinde, zejména v Pacifiku, byly by zapotřebí rakety HIMARS a ATACMS.

Stejně tak chybí protiletadlové systémy, rakety pro systémy Patriot a munice v různých rážích. Bude nějakou dobu trvat, měřeno v letech, než se doplní zásoby munice a zbraní.

USA by mohly předat své zbrojní zásoby v Evropě, ale pokud by to udělaly, účinně by odzbrojily americké jednotky a NATO by se zásadně oslabilo. Proto je to vysoce nepravděpodobné.

Zelenskyj jistě uvidí, že podpora Ukrajiny ze strany Spojených států je na zásadní křižovatce a ukrajinské pokusy vymáčknout z Washingtonu více nebudou úspěšné. Zda to bude stačit k tomu, aby ho to přesvědčilo, aby byl ochoten jednat s Rusy, nevíme. Ale protože Ukrajina je na pokraji kolapsu, Zelenskyj se může vydat diplomatickou cestou, nebo může rezignovat.

Zdroj v angličtině: ZDE

