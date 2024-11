Když bude Fiala premiérem a nebude pršet, budeme mít prý za čtyři roky mzdy jako v Rakousku

17. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Mirek Topolánek dnes v Otázkách V. Moravce kritizoval Česku televizi, že do studia pozvala jenom muže, prý mu to hodně vadí, prý jsme se nezměnili od Listopadu. Prohlásil se dokonce za feministu! A výslovně zmínil, že to je pod vlivem jeho ženy. Topolánkův feministický coming out asi bylo třeba vypíchnout na začátek. Ale největší bomba pořadu bylo zjištění, že za čtyři roky tu budeme mít rakouské a německé mzdy. Pokud bude Petr Fiala premiérem.

Říká to sám pan premiér Fiala. Vybavuji-li si správně, nikdy předtím o tomhle nemluvil. Jeho téma nebyly německé / rakouské mzdy nebo směřování k Rakousku a Německu. Prioritou premiéra a vlády je pořád dokola státní rozpočet, vlastně nic jiného. Najednou jsou to mzdy. Pikantní je, že když se moderátor ptal tří expremiérů, Topolánka, Fischera a Ódora, co jsou dnes hlavní problémy české a slovenské společnosti, ani jeden nezmínil rozpočet.

Naopak padala témata jako inovace, demografie, podle Ódora je největší problém Slovenska to, že z něj odcházejí mozky do ČR. Na Slovensku prý lidé chtějí anglosaské daně, ale zároveň skandinávský sociální stát a balkánskou korupci, což prý nejde dohromady. Podle Topolánka se musíme zbavit závislosti na Německu a dělat ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. Ale jak?

Prý, tvrdil Topolánek, jenom bohatá a prosperující společnost může vyřešit demografické a klimatické, nepřepsal jsem se, problémy. Prý potřebujeme inovace a vědu a dobré univerzity. Ale nic konkrétního, co vlastně dělat. Naopak premiér Fiala tvrdil, že školství je velký problém, že to nejde hned, ale za další čtyři roky to zvládne. Ódor říkal, že podle hesla Fordova potřebujeme ne lepší koně, ale auta. Asi proto stavíme jaderné bloky.

Ale musím se vrátit k předsedovi vlády Fialovi. Je neuvěřitelné, jak energicky, až šíleně opakoval, že stačí další čtyři roky jeho vlády a všechno bude dobré, všechno bude jako v Německu a Rakousku. Považuje své voliče už skutečně za idioty? Je jasné, že jiné voliče tímto nemůže oslovit, právě naopak. Ale co na to řeknou jeho vlastní voliči? Možná to, co opakoval taky pořád dokola: nemáte jinou možnost, pokud chcete západní směřování, protože jinak Babiš. To je aspoň docela realistické.

Jde-li o to, že pokud bude Fiala premiérem i další čtyři roky, budeme tu mít poměry jako v Německu a Rakousko (kdo ví, zda ty státy už nebudou v té době ovšem v rozkladu pod vlivem krajní pravice), premiér nedal vůbec žádný argument, jak konkrétně toho chce dosáhnout. Dokonce měl velký problém zabývat se realisticky tím, co jeho vláda dosud dělala, přitom to by měl být hlavní předpoklad výhledu do budoucnosti. Připustil, že vláda nesplnila všechny sliby, a to prý proto, že byla v podobné situaci jako zahradník, kterému do jeho plánů prací na zahrádce začne pršet. Pršet ale asi už nebude.

Fiala reagoval na tlak moderátorův také tím, že jednak svou vládu chválil jako vůbec nejvíce úspěšnou od roku 1938, ale pak zároveň tvrdil, že se věci daří měnit moc pomalu, že by to chtěl jinak, a proto potřebuje silný mandát.

Premiér nám taky sdělil, že chápe, že lidi se nemají dobře. Jak by se podle něj mohli mít dobře, když je přece válka! Přece nemohli. Ale budou se mít už dobře v roce 2028 (to by mělo být i digitální stavební řízení!), ačkoli mír není jistý, musí být v souladu s tím, co chce Ukrajina, což bude podle předsedy vlády nesmírně těžké. Tak snad nebude pršet.

Nechtěl bych úplně pominout velkou pozornost, kterou dnešní Otázky V. Moravce věnovaly polistopadovému vývoji, třeba i panu Koženému, kuponové privatizaci jako zlodějině (podle Topolánka a Fischera šlo o zlodějinu, ale nešlo to prý udělat lépe) a slibům, že za 10 let na tom budeme jako Rakousko. Nevím, jestli si pan premiér uvědomuje, že ty sliby, že tu budou mzdy jako v Německu a Rakousku, nedává za těch 35 let jako první. A že lidem z toho už může být na blití. Nota bene když premiér neudělal za čtyři roky nic (nebo to aspoň nevysvětlil jinak než deštěm, resp. válkou), co by dávalo konkrétní základy pro takovou naději. Třeba ale nebude pršet.







