16. 11. 2024

čas čtení < 1 minuta

Pozn JČ: Takto se v zahraničí žádný český politik ještě asi nikdy neproslavil... Toto jedno video (mnoho kopií na webu) zatím zhlédlo přes 135 000 lidí a počet zhlédnutí rychle roste...



Proizraelští lokajové už nemají na britských univerzitách volnou ruku poté, co český ministr zahraničí Jan Lipavský byl nucen opustit přednášku na UCL, University of London:

"Jste tady, abyste pomáhal Izraeli páchat genocidu. Svobodu, svobodu, svobodu Palestině! Od řeky až k moři, Palestina bude svobodná!



Jste válečný zločinec! Jste válečný zločinec! Můžete se klidně schovávat, ale my vás odsuzujeme za genocidu! Obžalováváme vás z genocidy! Co to trauma, které působíte palestinským lidem právě ted! Aktivně podporujete genocidu!"



Pro Israel lackeys no longer get a free ride in UK universities as Czech FM Jan Lipavský is forced to abandon lecture at UCL, University of London. pic.twitter.com/U7HEiZOqwp