Většinu amerických voličů znepokojily ceny potravin. Ale Trumpovy plány je nejspíš nesníží

15. 11. 2024

čas čtení 7 minut

Američané mají dost cen potravin a mnozí z nich očekávají, že nově zvolený prezident Donald Trump sníží jejich účty za potraviny. Američané mají dost cen potravin a mnozí z nich očekávají, že nově zvolený prezident Donald Trump sníží jejich účty za potraviny.

Trump v kampani často brojil proti výraznému zvýšení cen slaniny, cereálií, krekrů a dalších položek.

"Dostaneme je dolů," řekl nakupujícím během zářijové návštěvy obchodu s potravinami v Pensylvánii.

Inflaci cen potravin, která v letech 2021 a 2022 ohromila USA – a další části světa – však zkomplikovaly příčiny, které je obtížné vyřešit, od pandemie přes válku na Ukrajině až po ptačí chřipku. A mnoho ekonomů si myslí, že Trumpovy plány, včetně uvalení cel na dovážené potraviny a deportace pracovníků bez dokladů, by mohly ve skutečnosti ceny potravin ještě zvýšit.

V říjnu byly ceny potravin konzumovaných doma v USA o 28 % vyšší než v roce 2019, podle vládních údajů zveřejněných ve středu. Růst však vyvrcholil v roce 2022; mezi říjnem 2023 a říjnem 2024 vzrostly ceny potravin o 2 %, což bylo méně než celková míra inflace.

Šok ze supermarketů nicméně zatížil americké voliče. Asi 7 z 10 voličů – včetně 70 % žen a 63 % mužů – uvedlo, že jsou velmi znepokojeni cenami potravin, podle AP VoteCast, průzkumu mezi více než 120 000 voliči. Pouze 1 z 10 uvedl, že se příliš neznepokojuje nebo se vůbec neobává.

Trump přesvědčivě zvítězil mezi voliči, kteří uvedli, že jsou "velmi" znepokojeni. Přibližně 6 z 10 voličů v této skupině ho podpořilo, zatímco 4 z 10 podpořili viceprezidentku Kamalu Harrisovou, jeho demokratickou soupeřku. Harrisová získala silnou většinu voličů, kteří byli poněkud znepokojeni, ne příliš znepokojeni nebo vůbec znepokojeni.

Na otázku, jak by snížil ceny potravin během zářijové radnice v Michiganu, Trump řekl, že cla by pomohla americkým farmářům. Trump vyzval k 60 % clu na produkty vyrobené v Číně a k "univerzálnímu" clu ve výši 10 % až 20 % na veškeré ostatní zahraniční zboží, které vstupuje do Spojených států. V některých projevech zmiňoval i vyšší procenta.

Trump řekl, že američtí zemědělci jsou "decimováni", protože USA povolují vstup do země tolika zemědělským produktům. Od roku 2021 USA dovážely 60 % čerstvého ovoce, 38 % čerstvé zeleniny – kromě brambor a hub – a 10 % hovězího masa, uvádí americké ministerstvo zemědělství.

"Budeme muset být trochu jako jiné země," řekl. "Nedovolíme, aby toho přišlo tolik. Necháme naše zemědělce jít do práce."

David Ortega, profesor potravinové ekonomiky a politiky na Michiganské státní univerzitě, však uvedl, že výrobci potravin se spoléhají na dovážené zboží, jako jsou hnojiva, vybavení a obalové materiály. Pokud budou nuceni zaplatit za tyto položky více, zvýší ceny, řekl Ortega.

Američtí zemědělci by také mohli mít problémy s prodejem svého zboží do zahraničí, protože jiné země by pravděpodobně reagovaly odvetnými cly, řekl. Podle USDA se každoročně vyváží přibližně 20 % zemědělské produkce USA.

American Farm Bureau neodpověděla na žádost o komentář od The Associated Press. Asociace spotřebitelských značek, která zastupuje velké potravinářské společnosti jako Coca-Cola a Nestlé, stejně jako společnosti osobní péče jako Procter & Gamble, říká, že mnoho jejích členů potřebuje ingredience, které se pěstují mimo USA, jako je káva, banány a čokoláda.

"Existuje zásadní rozpor mezi deklarovaným cílem snížit ceny potravin a celní politikou, která tyto náklady jen zvyšuje," řekl Tom Madrecki, viceprezident asociace pro kampaně a speciální projekty.

Ortega řekl, že Trumpovy plány na deportaci lidí, kteří jsou v USA nelegálně, by také mohly zvýšit ceny potravin. V celém americkém potravinovém řetězci jsou více než 2 miliony pracovníků bez dokladů, včetně odhadovaného 1 milionu pracujících na farmách, 750 000 pracujících v restauracích a 200 000 v produkci potravin.

Na michiganské radnici Trump řekl, že snížení nákladů na energie zvýšením těžby ropy a plynu by také snížilo ceny potravin.

"Pokud vyrábíte koblihy, pokud vyrábíte auta, cokoli vyrábíte, energie je velký problém a my ji získáme. Mým cílem je snížit váš účet za energii do 12 měsíců o 50 %," řekl.

Energie tvoří relativně malou část nákladů na výrobu a prodej potravin. Na každý 1 dolar utracený za potraviny v roce 2022 připadly podle USDA o něco méně než 4 centy na náklady na energie. Zemědělská produkce stála 8 centů, zatímco zpracování potravin stálo 14 centů.

Joseph Glauber, vedoucí výzkumný pracovník Mezinárodního institutu pro výzkum potravinové politiky, uvedl, že ceny energií jsou důležité, ale za poslední rok již výrazně klesly.

"Myslím, že pro Trumpovu administrativu by bylo obtížné mít v krátkodobém horizontu velký vliv na ceny energií," řekl Glauber.

Na otázku, zda má Trump kromě energií a tarifů plány na snížení nákladů na potraviny, mluvčí jeho přechodného týmu neposkytl další podrobnosti.

"Americký lid znovu zvolil prezidenta Trumpa výrazným rozdílem, což mu dalo mandát k realizaci slibů, které dal v kampani. On to splní," řekla Karoline Leavittová.

Maria Kalaitzandonakesová, odborná asistentka zemědělské a spotřebitelské ekonomie na University of Illinois, uvedla, že její výzkum ukazuje, že většina voličů si myslí, že politici mohou snížit ceny potravin.

Jordan Voigtová, 34 let, samoživitelka dvou batolat, uvedla, že v současné době žije se svými rodiči poblíž Asheville v Severní Karolíně, protože náklady na pohonné hmoty a potraviny jsou tak vysoké.

Voigtová řekla, že hlasovala pro Trumpa, částečně proto, že věří, že je to podnikatel, který může snížit ceny.

"Neřekne jen: 'Ach, tohle je tolik, kolik to stojí, americký lid to musí přijmout.' Oceňuji to," řekla Voigtová během shromáždění během volební noci. "Vstane a řekne: 'Ne, americký lid to nezaplatí.' A on na to: 'Budeš muset vymyslet způsob, jak to udělat levněji.'"

Ale Ortega a další ekonomové říkají, že je jen velmi málo, co může prezident udělat, zejména v krátkodobém horizontu, aby snížil ceny potravin. K trvalému poklesu cen obvykle dochází pouze ve strmých a vleklých recesích.

"Lidé chtějí, aby se ceny potravin dostaly na úroveň před COVIDem, a to se prostě nestane," řekl. "Deflace není něco, co bychom chtěli."

Kalaitzandonakesová souhlasí, že Bílý dům má jen malou moc rychle snížit ceny potravin.

Prezidenti však mohou podporovat politiky, které pomáhají zkrotit inflaci cen potravin v dlouhodobém horizontu, jako je zvýšení konkurence a investice do infrastruktury, zemědělských technologií a plodin, které jsou odolné vůči škůdcům a extrémnímu počasí.

"Snížení cen potravin není skvělé," řekla Kalaitzandonakesová. "Místo toho bychom chtěli přemýšlet o tom, zda váš příjem drží krok s vašimi účty nebo zda váš účet v obchodě s potravinami zaznamenal pokles."

Zdroj v angličtině: ZDE

0