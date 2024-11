Vyznamenání od premiéra, který podporuje genocidu

18. 11. 2024

To je tedy něco, že za to, že někdo vystupuje ve věci Palestiny tak jak to vládě konvenuje, lze dostat medaili. Proč zrovna za Blízký východ? Co pak všichni ti lidé, kteří informují kupříkladu o Africe? Nebo třeba Číně?