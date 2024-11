Izrael byl obviněn ze zločinů proti lidskosti kvůli nucenému vysídlení v Gaze

14. 11. 2024

Organizace Human Rights Watch konstatuje, že má důkazy, které svědčí o „válečném zločinu násilného přesunu“ civilistů





Podle zprávy organizace Human Rights Watch Izrael využívá příkazů k evakuaci k „záměrnému a masivnímu nucenému vysídlování“ palestinských civilistů v Gaze, což podle ní představuje zločiny proti lidskosti.



Skupina se sídlem v USA dodala, že shromáždila důkazy, které naznačují „válečný zločin násilného přesunu [civilního obyvatelstva]“, a označila jej za „závažné porušení Ženevských úmluv a zločin podle Římského statutu mezinárodního trestního soudu“.



Zpráva byla zveřejněna v souvislosti s přibývajícími důkazy o tom, že Izrael urychluje své úsilí o rozdělení pásma Gazy nárazníkovou zónou na dvě části a buduje novou infrastrukturu na podporu dlouhodobé vojenské přítomnosti, přičemž tempo demolicí a ničení se zvyšuje.





Obyvatelé severní Gazy uvedli, že izraelské síly obléhají vysídlené rodiny a zbývající obyvatelstvo, které někteří odhadují na několik tisíc, a nařizují jim, aby se vydali na jih přes kontrolní stanoviště oddělující dvě města a uprchlický tábor od města Gazy.



Muži jsou zadržováni k výslechu, zatímco ženám a dětem je dovoleno pokračovat směrem k městu Gaza, uvedli obyvatelé a palestinští zdravotníci.



Organizace Human Rights Watch vyzvala k tomu, aby izraelskou politiku nuceného vysídlování vyšetřil mezinárodní trestní soud, a vyzvala také k cíleným sankcím proti Izraeli včetně zastavení prodeje zbraní.



Zpráva této významné mezinárodní skupiny pro lidská práva nazvaná „Beznadějní, hladoví a obklíčení: Izraelské nucené vysídlování Palestinců v Gaze“ si bere na mušku jednu z nejkontroverznějších politik Izraele: používání příkazů k evakuaci, které vedlouk masovému vysídlování uvnitř Gazy, přičemž mnoho lidí bylo vysídleno opakovaně.



To vedlo k vysídlení více než 90 % obyvatel - 1,9 milionu Palestinců - a k rozsáhlému zničení velké části Gazy za posledních 13 měsíců.



Zpráva HRW je v příkrém rozporu s hodnocením amerického ministerstva zahraničí ze začátku tohoto týdne, že Izrael neporušil americké zákony o blokování dodávek pomoci poté, co uplynula 30denní lhůta, kterou mu dalo, aby zvýšil přístup humanitární pomoci do Gazy, jinak riskuje přerušení části vojenské pomoci.



Čtvrtá ženevská úmluva stanoví, že na území okupovaném válčící stranou smí k vysídlení civilistů dojít pouze za výjimečných okolností z „naléhavých vojenských důvodů“ nebo z důvodu bezpečnosti obyvatelstva, a vyžaduje záruky a řádné ubytování pro přijetí vysídlených civilistů. Hlavní zásady OSN týkající se vnitřního vysídlování rovněž uvádějí, že strany konfliktu musí za všech okolností „předcházet podmínkám, které by mohly vést k vysídlení osob, a vyhýbat se jim“.



Navzdory těmto podmínkám Izrael opakovaně používal příkazy k evakuaci - v Libanonu i v Gaze - k násilnému vysídlení civilistů, přestože tyto příkazy k evakuaci nemají žádný právní status.



Zatímco izraelští představitelé a Izraelské obranné síly ospravedlňují používání evakuačních příkazů a tvrdí, že jejich používání dokazuje, že Izrael dodržuje ochranu civilistů v době války, skupina konstatuje, že naopak Palestincům ubližují.



„Izrael tvrdí, že vysídlení téměř veškerého obyvatelstva Gazy bylo odůvodněno bezpečností obyvatelstva a naléhavými vojenskými důvody a že podnikl nezbytné kroky k ochraně civilistů,“ uvádí zpráva.



„Protože palestinské ozbrojené skupiny bojují z řad civilního obyvatelstva, tvrdí izraelští představitelé, armáda evakuovala civilisty, aby mohla zasáhnout bojovníky a zničit infrastrukturu skupin, jako jsou tunely, a zároveň omezit škody na civilním obyvatelstvu, takže masové vysídlení bylo zákonné.



„[Ale] spíše než zajištění bezpečnosti civilistů způsobily vojenské „evakuační rozkazy“ vážné škody,“ uvádí zpráva. „Izrael prokazatelně neevakuoval palestinské civilisty v Gaze kvůli jejich bezpečnosti, protože během evakuace ani po příjezdu do určených bezpečných zón nebyli v bezpečí. Izrael také přesvědčivě netvrdil, že měl vojenskou nutnost donutit většinu palestinských civilistů opustit své domovy.“



Podle mezinárodního práva má Izrael - jakožto okupační mocnost v Gaze - právní povinnost usnadnit návrat vysídlených osob do jejich domovů v oblastech, kde byly ukončeny nepřátelské akce.



Namísto toho Izrael podle zpráv „učinil rozsáhlé oblasti Gazy neobyvatelnými“ tím, že provádí demolice, úmyslně ničí nebo vážně poškozuje civilní infrastrukturu, včetně škol a náboženských a kulturních institucí, a to i poté, co v dané oblasti nepřátelské akce z velké části ustaly.



HRW dodala, že trvalé vysídlování civilistů za účelem vytvoření vojenských nárazníkových zón v pásmu Gazy by se rovněž rovnalo etnickým čistkám.



Podle zprávy levicového izraelského deníku Haaretz izraelské síly v Gaze vyklízejí rozsáhlé oblasti se zjevným záměrem zůstat uvnitř území nejméně do konce roku 2025.



Deník uvedl, že „bojový graf pro rok 2025“, který byl v posledních týdnech rozeslán izraelským vojákům a velitelům v Gaze, popisuje „odhalování rozsáhlých oblastí“ v pobřežním pásmu: ničení stávajících budov a infrastruktury vedle výstavby silnic a příprav na budování trvalejších vojenských zařízení.



Nadia Hardmanová, výzkumná pracovnice pro práva uprchlíků a migrantů z organizace Human Rights Watch, uvedla: „Izraelská vláda nemůže tvrdit, že zajišťuje bezpečnost Palestinců, když je zabíjí na únikových cestách, bombarduje takzvané bezpečné zóny a odřezává je od potravin, vody a hygienických zařízení.



„Izrael hrubě porušil svou povinnost zajistit Palestincům možnost návratu domů a na rozsáhlých územích prakticky vše srovnal se zemí.“



Izraelská kampaň na severu Gazy a evakuace desítek tisíc Palestinců z této oblasti podnítily tvrzení Palestinců, že Izrael vyklízí oblast, aby ji mohl využít jako nárazníkové pásmo a případně pro návrat židovských osadníků.



„Opakují se scény z katastrofy v roce 1948. Izrael opakuje své masakry, vysídlování a ničení,“ řekl 48letý Saed, obyvatel Bejt Lahíje, který ve středu přijel do města Gazy.



„Severní Gaza se mění v rozsáhlé nárazníkové pásmo; Izrael provádí etnické čistky před zraky a sluchem impotentního světa,“ řekl agentuře Reuters prostřednictvím chatovací aplikace.



Saíd měl na mysli blízkovýchodní arabsko-izraelskou válku z roku 1948, která stála u zrodu státu Izrael a při níž byly z domovských měst a vesnic vyhnány statisíce Palestinců.



Izraelská armáda takový záměr popřela a premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nechce zvrátit stažení osadníků z Gazy z roku 2005. Zastánci tvrdé linie v jeho vládě však otevřeně hovoří o návratu zpět.



Izraelské nálety ve středu již druhý den po sobě ostřelovaly jižní předměstí Bejrútu kontrolovaná Hizballáhem, zatímco Libanon čekal na nejnovější návrhy Washingtonu ohledně příměří poté, co americký představitel vyjádřil naději, že by mohlo být dosaženo příměří.





Více než sedm týdnů poté, co Izrael zahájil ofenzívu proti Íránem podporovanému Hizballáhu, srovnal jeho poslední nálety se zemí půl tuctu budov na předměstí Bejrútu známém jako Dahíja a zabil šest lidí ve vesnici jižně od hlavního města.







Zdroj v angličtině ZDE

