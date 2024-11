Proč nikdo nechápe skutečný důvod Trumpova vítězství?

11. 11. 2024

Od úterý jsem vedl spoustu rozhovorů, které se točily kolem otázky, proč Donald Trump vyhrál. Ekonomika a inflace. Kamala Harrisová neudělala to či ono. Sexismus a rasismus. Hranice. Ta reklama na trans-vězně, která běžela milionkrát. A tak dále.

Tyto rozhovory se obvykle odehrávaly zhruba tak, že se lidé nedůvěřivě ptali, jak mohla většina voličů věřit tomu či onomu. Nevadilo jim, že Trump je usvědčený zločinec? Souzený násilník? Nediskvalifikovalo ho jeho odvolávání se na násilí proti Liz Cheneyové nebo 50 dalších příkladů jeho nechutných proklínání? A cožpak neviděli, že Harrisová, bez ohledu na její nedostatky, byla v zásadě chytrá, čestná a dobromyslná osoba, která by projevovala základní úctu k ústavě a jako prezidentka by neudělala nic divného?

Odpověď je zjevně ne – dost lidí nebylo schopno vidět žádnou z těchto věcí. V tu chvíli lidé rozhodí rukama a řeknou: "Vzdávám se."

Tato linie analýzy však vyžaduje, abychom si položili ještě jednu otázku. A to je ta zásadní: Proč tyto věci neviděla většina voličů? A pochopení odpovědi na tuto otázku je způsob, jak se začít vyhrabávat z tohoto tragického zmatku.

Odpovědí jsou pravicová média. Dnes pravicová média – Fox News (a celá News Corp.), Newsmax, One America News Network, Sinclairova síť rozhlasových a televizních stanic a novin, iHeart Media (dříve Clear Channel), Bott Radio Network (křesťanské rádio), X Elona Muska, obrovské podcasty jako Joe Rogan's a mnoho dalších – určují zpravodajskou agendu v této zemi. A krmily své publikum dietou zkreslených a zkreslených informací, které umožnily Trumpovi vyhrát.

Dovolte mi to říci znovu, pro případ, že by jste to přehlédli: Pravicová média dnes určují zpravodajskou agendu v této zemi. Ne New York Times. Ne Washington Post (který se ohnul, aby neuplatnil žádný vliv, když Jeff Bezos stáhl podporu listu pro Harrisovou). Ne CBS, NBC a ABC. Agendu určují všechna média, která jsem uvedl v předchozím odstavci. Dokonce i mocné New York Times jdou v jejich stopách a napodobují tón, který znepokojivě často udávala.

Pokud mě čtete pravidelně, víte, že jsem to psal už dříve, ale budu to psát tak dlouho, dokud lidé – konkrétně bohatí liberálové, kteří jsou jediní na světě, kteří mají moc s tímto stavem věcí něco udělat – nepodniknou nějaké kroky.

V médiích se pohybuji už tři desetiletí a sledoval jsem to z první řady. Fox News začala vysílat v roce 1996. Pak to byla otrava, malá chyba, kterou mohla mainstreamová média smést ze stolu. Byl tam také Rush Limbaugh; přesto žádné srovnání mezi těmito dvěma médii. Rush byl talentovaný, alespoň svým způsobem, ale nedokázal přežít v mainstreamové dráze (vzpomeňte si, jak rychle se experiment, kdy se stal komentátorem ESPN, vymkl kontrole). Ale na konci 90. let a poté, co internet explodoval a George W. Bush nastoupil do úřadu, pravicová média rostla a rostla. Zpočátku spolu s internetem rostla i liberální média ve formě mohutné blogosféry, která nakonec zplodila vlivné webové stránky jako HuffPost, které určovaly agendu. Miliardáři na pravici však v posledních dvou desetiletích investovali do médií mnohem více než jejich protějšky na levici – jejichž operace podporované reklamou a financované rizikovým kapitálem začaly vyhasínat, jakmile sociální média a Google začaly požírat koláč příjmů.

A výsledkem je to, co vidíme dnes. Snadno vizualizovaná analogie, kterou používám, je: Kdysi dávno byla mainstreamová média plážovým míčem a pravicová média golfovým míčkem. Dnes jsou mainstreamová média (co se týče propouštění a zavírání a téměř smrti seriózního lokálního zpravodajství) velká jako volejbalový míč a pravicová média jsou velká jako basketbalový míč, který, pokud vás to zajímá, je větší.

Je to rok, kdy se stalo zřejmým, že pravicová média mají větší moc než mainstreamová média. Nejde jen o to, že je větší. Jde o to, že mluví jedním hlasem a ten hlas říká, že demokraté a liberálové jsou vlastizrádní elitáři, kteří vás nenávidí, a republikáni a konzervativci milují Boha a zemi a jsou vaší poslední obrannou linií proti vašemu synovi, který se vrací domů ze školy jako dcera.

A to je důvod, proč Donald Trump vyhrál. Skutečně, pravicová média jsou důvodem, proč vůbec existuje v našich politických životech. Nevěříte mi? Zkuste tento myšlenkový experiment. Představte si, že Trump v roce 2015 sjíždí po eskalátoru bez pravicových médií; žádné Fox News; agendu a mravy stále stanovují usedlé staré CBS News, House of Murrow a The New York Times.

Taková atmosféra by pobuřující postavě, jako byl Trump, odepřela kyslík, který potřeboval k přežití a rozkvětu. Prostě by ho vůbec nebrali vážně. V takovém světě, ovládaném tradičními mainstreamovými médii, by byl Trump republikány považován za přítěž a udělali by to, co v reálném životě nedokázali – spojili by se, aby ho marginalizovali.

Existence Foxu však všechno změnila. Fox moderoval první debaty, které Trump nevyhrál inteligencí, ale pobuřováním. Využil kultury ukřivděnosti, kterou Fox léta pěstovaly mezi konzervativci. Měl (většinou) osobní požehnání Ruperta Murdocha.

A letos ho zvolila televize Fox a zbytek pravicových médií. O tom všem jsem ve čtvrtek diskutoval s Matthewem Gertzem z Media Matters for America, který sleduje spoustu pořadů Fox News, takže my ostatní to dělat nemusíme. Řekl klíčovou věc – a vy to musíte pochopit – že téměř všechny šílené memy, které pronikly do zpravodajství během těchto voleb, nepocházely původně od Trumpa nebo JD Vance, ale odněkud z pravicového mediálního ekosystému.

Falešný příběh o haitských obyvatelích Springfieldu v Ohiu, kteří jedí kočky a psy, například začal příspěvkem na Facebooku citujícím zdroje z druhé a třetí ruky, řekl mi Gertz; pak "koloval na X a byl převzat všemi hlavními pravicovými influencery". Teprve pak si toho Vance, velmi online týpek, všiml a rozhodl se s tím vyjít ven. A pak to Trump sám řekl v debatě. Ale začalo to v pravicových médiích.

Podobně je tomu s tvrzeními "whistleblowerů" ABC po debatě, o kterých Gertz v té době psal. To byl příběh, kterým ABC, která hostila jedinou prezidentskou debatu v těchto volbách, krmila tým Harrisové otázkami předem. Začalo to, napsal Gertz, jako "divoce chatrná internetová fáma spuštěná náhodným protrumpovským plakátem na X". Brzy se na to pravicová média vrhla.

Možná na tom příliš nesešlo (i když kdo ví?), ale na tomhle, věřím, rozhodně ano: Myšlenka, že Harrisová a Joe Biden odvezli nouzovou pomoc pro oběti hurikánu Helene (většinou v jižních, červených státech) a dali ji celou migrantům bez dokladů. Nezačalo to Trumpem nebo jeho kampaní nebo Vancem nebo Republikánským národním výborem nebo Lindseym Grahamem. Začalo to na Foxu. Teprve pak se toho chopili ostatní. A bylo to klíčové, protože to byl okamžik, kdy dynamika Harrisové v průzkumech začala ochabovat.

Myslím, že spousta lidí, kteří nesledují Fox nebo neposlouchají Sinclairovo rádio, nerozumí tomuto zásadnímu bodu slepice a vejce. Předpokládají, že Trump něco říká, a pravicová média to zesilují. To se někdy stává. Ale častěji je to naopak. Tyto memy začínají v mediální sféře, pak se stávají součástí Trumpovy agendy.

Ještě jsem se nedostal ani k ekonomice, o které je toho tolik co říct. Ano – inflace je skutečná. Bidenova ekonomika je však v mnoha ohledech skvělá. Americká ekonomika, napsal v polovině října časopis The Economist, "je předmětem závisti celého světa". Ale v pravicových médiích byly neúprosné hororové příběhy. A mainstreamové ekonomické zpravodajství se příliš často řídilo tímto příkladem. Dovolte mi udělat nejjednodušší předpověď na světě: Po 12:00 příštího ledna příštího roku nebude Fox News a Fox Business trvat ani celou hodinu, než začnou hledat každý pozitivní ekonomický ukazatel, který najdou, a začnou se jimi chlubit. Během několika týdnů se bude všeobecně mluvit o "bouřlivé Trumpově ekonomice". (Nakonec, až začnou na vinné révě růst některé plody z dlouhého chvostu bidenomiky, může se Trump stát také příjemcem některých faktů z reálného světa a připsat si zásluhy za to, čemu oponoval a co pravidelně odsuzoval.)

Zpět ke kampani. Zeptal jsem se Gertze na to, čemu říkám "otázka z Ulánbátaru". Kdyby se někdo v létě přestěhoval do Ameriky z Ulánbátaru v Mongolsku a sledoval pouze Fox News, co by se dozvěděl o Kamale Harrisové? "Věděli byste, že je to velmi hloupý člověk," řekl Gertz. "Věděli byste, že zorganizovala puč proti Joe Bidenovi. Že je šílená extremistka. A že jí na tobě moc nezáleží."

Stejná otázka z Ulánbátaru ohledně Trumpa? Že byl "roky a roky terčem zlomyslného honu na čarodějnice", že je pod neustálým útokem; a co je nejdůležitější, že "to všechno dělá pro vás".

Mimochodem, pro velkou část Ameriky to není chápáno jako názor jedné strany na věci. Jsou to prostě "zprávy". To je to, co lidé – hlavně bílí lidé – sledují asi ve dvou třetinách země. Věřím, že jste na svých cestách viděli, stejně jako já na svých, že v červených nebo dokonce v některých fialových částech země, když vejdete do hotelové haly nebo do nemocniční čekárny nebo dokonce do baru, kde by nám televize měly nabízet trochu klidu a jen vysílat ESPN, alespoň jedna televize je naladěna na Fox. To je dosah a to je síla. A pak lidé nasednou do svých aut, jedou domů a poslouchají pravicovou rozhlasovou stanici iHeart. A pak se vrátí domů a dívají se na místní zprávy, které vlastní Sinclair a ty mají také jasné pravicové sklony. A pak si vezmou místní noviny, pokud ještě existují, a na stránce s úvodníkem se objeví Cal Thomas a Ben Shapiro.

Liberálové, bohatí i jiní, žijí v bublině, kde tyto věci nikdy nevidí. Prosil bych je, aby se na to podívali. Podívejte se na Fox. Poslouchejte nějaké křesťanské rádio. Zažijte zprávy, které miliony Američanů dostávají na denní bázi. Docela rychle pochopíte, co zde říkám.

A pak se zamyslete nad tímto faktem: Pokud si myslíte, že jsou hotovi, žijete v říši fantazie. Nejsou spokojeni s hrubou paritou, s mírnou výhodou, kterou nyní mají. Chtějí nadvládu svých médií. Sinclair koupil kdysi slavný Baltimore Sun. Nemyslete si, že se tím zastaví. Předpovídám, že Sinclair nebo News Corp. budou jednoho dne vlastnit The Washington Post. Možná dříve, než si myslíme.

Zapřísahám vás. Zamyslete se nad tím. Pokud jste v určitém věku, máte živou vzpomínku na revoluce v tom, co jsme nazývali Třetím světem. Otázka: Co je první věc, kterou udělala každá partyzánská armáda, ať už levicová nebo pravicová, jakmile se zmocnila paláce? Převzali rozhlasovou nebo televizní stanici. První. Má to svůj důvod.

Je to stejný důvod, proč Viktor Orbán v roce 2022 řekl CPAC: "Mějte svá vlastní média."

Toto je krize. Značka Demokratů je odpadem v širokých pásech země, a to je důvod. Zvažte tento bod. V Missouri voliči v úterý schválili iniciativu za práva na potrat a další, která zvýšila minimální mzdu a nařídila placenou dovolenou. To vše jsou postoje Demokratů. Ale pokud jde o zvolení někoho do vysokého úřadu, Strana lásky mezi mužem a chlapcem by se mu pravděpodobně mohla přiblížit víc než demokraté. Trump tam porazil Harrisovou o 18 bodů a senátor Josh Hawley porazil Lucase Kunceho, který vedl dobrý závod a v jejich debatě Hawleyho porazil, o 14 bodů.

Důvod? Pravicová média. A jen rostou a rostou. A to jsem se ještě nedostal k sociálním médiím a Tik Toku a dalším platformám, ze kterých v dnešní době získává zprávy mnohem více lidí. Pravice je na těchto frontách také daleko napřed. Liberálové se musí probudit a pochopit to a něco s tím udělat, než bude příliš pozdě, což už téměř je.

