Trumpův plán zahrnuje rozmístění britských jednotek podél demarkační linie na Ukrajině

11. 11. 2024

Britští vojáci mohou být vysláni na Ukrajinu, aby vytvořili 1 200 kilometrů dlouhou bezpečnostní nárazníkovou zónu jako součást plánu Donalda Trumpa na ukončení války. Tyto podrobnosti vyšly najevo po Trumpově vítězství ve volbách a jeho telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, během něhož Zelenskyj varoval, že "usmiřování Ruska" by pro Evropu znamenalo "sebevraždu". Britští vojáci mohou být vysláni na Ukrajinu, aby vytvořili 1 200 kilometrů dlouhou bezpečnostní nárazníkovou zónu jako součást plánu Donalda Trumpa na ukončení války. Tyto podrobnosti vyšly najevo po Trumpově vítězství ve volbách a jeho telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, během něhož Zelenskyj varoval, že "usmiřování Ruska" by pro Evropu znamenalo "sebevraždu".

Podle Trumpova plánu má být podél frontové linie vytvořena demilitarizovaná zóna a Ukrajina se zavázat, že se po dobu 20 let zdrží vstupu do NATO. Výměnou za to budou Spojené státy pokračovat v dodávkách zbraní na Ukrajinu, aby zabránily nové ruské invazi. Samotné Spojené státy přitom nemají v úmyslu nasadit své jednotky k zajištění bezpečnosti nárazníkové zóny a neplánují tuto misi financovat.

O tom, že Spojené státy nepošlou svou armádu na Ukrajinu, již dříve informoval deník The Wall Street Journal s odvoláním na zástupce Trumpova týmu. "Ať to udělají Poláci, Němci, Britové a Francouzi," poznamenaly zdroje publikace.

Bývalý britský ministr financí George Osborne poukazuje na to, že pro Londýn bude obtížné podpořit Ukrajinu bez pomoci USA. Kyjev, i když vyjádřil ochotu naslouchat Trumpovým návrhům na mírové urovnání, zdůraznil, že se postaví proti jakýmkoli podmínkám, které by mohly být vnímány jako ústupek Rusku. Na summitu vedoucích představitelů EU v Budapešti Zelenskyj řekl: "Neměli bychom si dělat iluze, že spravedlivý mír lze dosáhnout za cenu slabosti. Mír je odměnou pro silné."

V září republikánský kandidát na viceprezidenta J.D. Vance poznamenal, že Trumpův plán zahrnuje vytvoření demilitarizované zóny na linii dotyku a odmítnutí Ukrajiny vstoupit do NATO. Zelenskyj však poté označil tento návrh za "radikální" a "nepřijatelný" a řekl, že Ukrajině je jednoduše nabízeno, aby se vzdala svého území.

Během volební kampaně Trump opakovaně říkal, že pokud vyhraje, bude schopen ukončit válku na Ukrajině ještě před nástupem do úřadu v lednu 2025, a slíbil, že tak učiní "za pouhých 24 hodin". Zároveň zdůraznil, že má v úmyslu přesvědčit Putina k vyjednávání, a pohrozil, že sníží ceny ropy.

