Šéf OSN varuje, že je nutné jednat hned, má-li se zabránit chaotickému rozpadu klimatu

8. 11. 2024

V předvečer konference Cop29 v Baku António Guterres prohlásil, že nebezpečí jsou podceňována a blíží se nezvratné zlomové body



Svět stále podceňuje riziko katastrofického zhroucení klimatu a kolapsu ekosystémů, varoval generální tajemník OSN před konferencí Cop29 a připustil, že nárůst globálního oteplování je na cestě k tomu, aby v příštích letech překročil 1,5C oproti předindustriální úrovni.

António Guterres uvedl, že lidstvo se s rostoucími globálními teplotami blíží potenciálně nevratným zlomovým bodům, jako je zhroucení amazonského deštného pralesa a grónského ledovce, a varoval, že vlády nepřistupují k hlubokému snižování emisí skleníkových plynů, které je nezbytné k omezení oteplování na bezpečnou úroveň.

Generální tajemník OSN uvedl, že druhý odchod USA od Pařížské klimatické dohody za nového prezidentství Donalda Trumpa by znamenal riziko ochromení celého procesu, ale prohlásil, že dohoda přežije.



Vzhledem k požárům, suchu a extrémnímu počasí, které již sužují některé části planety, vyvolává nový výzkum obavy o stabilitu přírodního ukládání uhlíku, které je základem snah o dekarbonizaci. Lesy, rostliny a půda - jako čistá kategorie - neabsorbovaly v roce 2023 během nejteplejšího roku v historii téměř žádný uhlík. Ačkoli kolaps ukládání uhlíku v půdě může být dočasný, vědci varují, že se začínají projevovat trhliny v odolnosti zemských systémů.



Guterres vyzval k větší koordinaci vzájemně propojených environmentálních krizí 21. století a varoval, že není možné přijmout opatření proti globálnímu oteplování bez opatření proti ztrátě biologické rozmanitosti, která by chránila lesy a další přírodní úložiště a propady uhlíku.



„Riziko, že tyto zlomové body urychlí změnu klimatu, je třeba brát velmi vážně. Uvedu jen dva příklady: někteří lidé tvrdí, že můžeme dospět do situace, kdy se z amazonského pralesa stane nevratně savana, nebo že roztaje grónský [ledový] příkrov a západní Antarktida.



„I když k tomu dojde v obrovském časovém období, roztaje nenávratně. Blížíme se tedy k dramatickým změnám, pokud jde o dopady změny klimatu na život planety,“ řekl Guterres v rozhovoru na okraj konference o biodiverzitě Cop16 v kolumbijském Cali, která skončila 1. listopadu.



„Svět stále podceňuje klimatická rizika. Nepochybuji o tom, že nám hrozí dosažení několika zlomových bodů, které dramaticky urychlí dopady změny klimatu. Je naprosto nezbytné jednat ihned. Je naprosto nezbytné nyní drasticky snížit emise,“ řekl.



V příštích dvou týdnech se vlády sejdou u Kaspického moře v ázerbájdžánském Baku, aby diskutovaly o tom, jak zvýšit financování adaptace na změnu klimatu a zmírňování jejích dopadů. Očekávají se napjaté rozhovory o novém finančním cíli, který by nahradil závazek ve výši 100 miliard dolarů, který vyprší příští rok.



Vyjednavači budou diskutovat o tom, které země pomohou poskytnout biliony dolarů potřebné k dekarbonizaci světové ekonomiky, přičemž tlak na přispění budou vyvíjet ropné státy, jako jsou Spojené arabské emiráty (SAE) a Saúdská Arábie. Mnoho států globálního severu se domnívá, že Čína by již neměla být v klimatickém procesu OSN zařazována mezi rozvojové země vzhledem ke své ekonomické síle a mělo by se od ní očekávat, že se na financování bude rovněž podílet.



Guterres se nechtěl vyjádřit k tomu, jak by se podle jeho názoru měla změnit dárcovská základna klimatického procesu, místo toho vyzval vlády, aby podnikly rozhodné kroky k úplnému vyřazení fosilních paliv.



„Do roku 2030 bychom měli každý rok snižovat emise o 9 %. Bohužel v loňském roce došlo ještě k nárůstu o 1,3 %, což znamená, že buď plně převezmeme pocit naléhavosti na úrovni vlád, korporací a dalších klíčových původců klimatických změn, nebo riskujeme, že nejen překročíme hranici 1,5 stupně, ale nakonec překročíme dva stupně. Nezapomínejme, že v současné době jsme na cestě ke 3,1 °C,“ řekl.



Letošní průzkum deníku Guardian mezi stovkami předních světových klimatologů ukázal, že většina z nich očekává, že globální oteplení přesáhne 1,5 °C a v tomto století dosáhne nejméně 2,5 °C nad předindustriální úroveň, což vyvolá varování před rozsáhlou destrukcí společnosti.



Guterres uvedl, že si myslí, že omezení globálního oteplování na 1,5 °C je stále možné, ale připustil, že svět v nadcházejících letech překročí tuto hranici.



„Věřím, že [1,5 °C] je stále možné. Věřím, že dojde k překročení, ale doufám, že se najde svědomí, které bude rychle jednat, aby tato překročení byla krátkodobá. Technologický vývoj, to, co se děje s obnovitelnými zdroji energie ... a další inovace ukazují, že pokud bude politická vůle, je 1,5 °C dosažitelných.





„Otázka tedy nezní, zda je 1,5 stupně možné dosáhnout, či nikoli. Otázkou je, zda k tomu bude - nebo nebude - politická vůle. Buďme upřímní, až dosud tato politická vůle nebyla. Takže buď se politická vůle objeví, aby to bylo možné, nebo to bude ztraceno,“ řekl.



Na otázku, zda by byl odchod USA z Pařížské dohody podruhé fatální, Guterres odpověděl, že by to svět přežil, ale varoval, že by to mohlo celý proces „ochromit“.



„Pařížská dohoda může přežít, ale lidé někdy mohou přijít o důležité orgány nebo o nohy a přežít. Nechceme však ochromenou pařížskou dohodu - chceme skutečnou pařížskou dohodu,“ řekl generální tajemník OSN. „Je velmi důležité, aby Spojené státy v pařížské dohodě setrvaly.“



Guterres v červnu prohlásil, že by se měla zakázat reklama fosilním společnostem, a označil je za „kmotry klimatického chaosu“. Na otázku, zda si myslí, že by měly být vyloučeny ze summitů o klimatu Cop, odpověděl, že by se místo toho měla věnovat větší pozornost vládám, které se tlaku tohoto průmyslu nepostaví.



„To, co mě znepokojuje, není to, že existují lidé, kteří lobbují za fosilní paliva; znepokojuje mě to, že vlády by se této lobby nemusely postavit. Řeknu to zcela jasně, neexistuje způsob, jak zachovat 1,5 stupně nebo se vyhnout katastrofickému vývoji v souvislosti se změnou klimatu, pokud nepřijmeme zásadu, že musí dojít k postupnému ukončení využívání fosilních paliv,“ řekl.



„Doposud se v textech občas objevovaly nejasnosti a problém s nejasnostmi spočívá v tom, že ti, kteří se chovají špatně, budou mít pro to ospravedlnění.“



Na otázku, zda by Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Čína měly přispívat na financování opatření v oblasti klimatu, Guterres odpověděl, že tyto země zastávají odlišné postoje.



„Nemůžete srovnávat Saúdskou Arábii s Čínou. HDP na obyvatele je v Saúdské Arábii mnohem vyšší a Saúdská Arábie v podstatě vybudovala své bohatství na ropě a plynu,“ řekl.





„Nemyslím si, že bychom měli pokračovat ve využívání nových zdrojů, protože jsem naprosto přesvědčen, že do konce dějin nebudeme schopni využít rezervy, které na světě existují,“ řekl.







