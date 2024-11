BBC: Provádí Izrael v severní Gaze etnické očišťování?

8. 11. 2024

Moderátorka, BBC World at One, čtvrtek 7. listopadu 2024, 13 hodin: V průběhu celého pořadu se budeme i nadále, stejně jako před chvílí, zabývat dalšími důsledky druhého Trumpova mandátu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu byl jedním z prvních světových lídrů, kteří mu blahopřáli k návratu do Bílého domu. Možná to odráží jeho úlevu z výsledku voleb, a to v den, kdy propustil svého ministra obrany Yoava Gallanta. Titulek v izraelském deníku Haaretz dnes zní: „S Trumpem ve funkci a Gallantem pruč. Netanjahuovi zbývá jen málo zábran“.

V úterý večer izraelský generál Itzik Cohen prohlásil, že pozemní síly jsou nyní blízko úplné evakuaci severní části Gazy, a dále uvedl, že obyvatelům nebude umožněn návrat domů. Dva krajně pravicoví ministři vlády, Itamar Ben Gevier a Bezalel Smotrich dlouhodobě prosazují, aby Izrael trvale ovládal Gazu, povzbuzoval Palestince k odchodu a budoval izraelské osady. Izrael však vždy popíral, že by to byl jeho plán. Mahmúd Šalabí je zástupcem ředitele programů Lékařská pomoc Palestincům. Žil na severu země. Zeptala jsem se ho, kde je nyní.



Mahmúd Šalabí: V současné době jsem na tomto místě ve městě Gaza, kde přebývám s rozvětvenou rodinou, a tentokrát jsem byl vysídlen, kdybychom to počítali, je to už asi po sedmé, z města, kde žiji.







Moderátorka: Izraelské obranné síly uvedly, že jsou nyní blízko úplné evakuaci severní části Gazy. Rozumíte tomu tak?





Mahmúd Šalabí: Řekl bych, že ano, protože je denně sleduji. Bohužel nikdo z mých sousedů tam není a den za dnem skutečně uzavírají oblasti, kde zůstávají lidé, a nutí je opustit své domovy, jdou buď do města Gazy, nebo do jiných míst na severu Gazy. A ta místa jsou velmi blízko sebe, ta místa. Takže druhý den nebo den poté zahájí obrovskou vojenskou operaci v té lokalitě, kam se ti lidé přestěhovali, a lidé se začnou stěhovat znovu a znovu a znovu.





Pro mě, jako pro občana severní části Gazy, je opravdu nejisté, jestli budu moci znovu vidět svůj domov. A i kdyby mi bylo umožněno vrátit se, zda naše domovy zůstanou v původní podobě. I lidé, kteří odešli na jih, máme jako Palestinci vnitřní myšlenky, zda se budeme moci domů vrátit. Já si to nemyslím. Je to, jako by to byla nová nakba. Je to nová diaspora pro Palestinu. A to bohužel proto, že jsme nuceni utíkat ze svých domovů pod brutálním násilím. Nebudeme se moci vrátit. Doufám, že to není pravda. Ale situace na místě diktuje něco jiného.





Moderátorka: Jak byste se cítil, kdyby Izrael fakticky anektoval sever Gazy?





Mahmúd Šalabí: Zničeně. Víte, já jsem původně palestinský uprchlík. V Palestině jsem se nenarodil. Vrátil jsem se, když jsem byl ještě dítě. Žiji zde již více než 25 let. Mám na to místo tolik vzpomínek a moje děti, moje tři děti, se mě pořád ptají, kdy se vrátíme zpátky domů. A já na tu otázku opravdu nedokážu odpovědět.





Moderátorka: Donald Trump byl nyní zvolen příštím prezidentem. Jaký to podle vás bude mít vliv na to, jak Izrael povede tuto válku?





Mahmúd Šalabí: Nemám tušení, ale nemyslím si, že Trump, Harrisová nebo kdokoli z jakékoli vlády na světě to zastaví, porušují mezinárodní humanitární právo před očima všech a svět mlčí a je s touto genocidou páchanou na Palestincích srozuměn. Je úplně jedno, jestli je to Harrisová nebo Donald Trump. Jestli je to Labouristická strana ve Velké Británii nebo Konzervativní strana, je to pro mě jako pro Palestince stejné.





Moderátorka: Teď jste ve městě Gaza, cítíte se tam bezpečně, nebo se budete muset zase přestěhovat dál na jih?





Mahmúd Šalabí: Pokud dojde k anexi severu, zabraňte jim anektovat město Gaza. Pokud se chystají na vnější oblasti, pak město Gaza anektují a my budeme nuceni jít na jih. Z jihu by také případně mohl nastat další scénář, že Palestinci budou nuceni odejít úplně pryč.





Moderátorka: Chcete opustit Gazu?





Mahmúd Šalabí: Já nechci. Nikdo nechce opustit svou zemi, kde se narodil a kde vyrostl, a už jsem to říkal, takže existovat tady znamená klást odpor, ale až do konce dne se bráním holou hrudí. Takže pokud je pro mě volba neodejít, tak neodejdu. Ale do konce dne chcí žít důstojný život a nejsem si jistý, že by to bylo možné, pokud se válka nezastaví.





Moderátorka: Izraelské obranné síly nám sdělily, že tvrzení, že obyvatelům severní Gazy nebude umožněn návrat do jejich domovů, jsou nesprávná a neodrážejí cíle a hodnoty IDF. To je navzdory tomu, co jsme slyšeli, že generálové řekli v úterý večer.





IDF tvrdí, že současná operace je součástí jejich celkových válečných cílů, jejichž cílem je rozložit Hamás a přivést rukojmí domů, a že přijímají četná opatření k minimalizaci civilních škod,





Lyse Doucet je naše hlavní mezinárodní zpravodajka a připojuje se k nám z Jeruzaléma. Víme, co se Izrael nyní snaží udělat na severu Gazy?





Lyse Doucet: Omlouvám se, tuto otázku si klademe opakovaně už řadu týdnů. Existoval plán vyhlášený skupinou generálů ve výslužbě, a vím, že jste se jím zabývali ve svém pořadu, nazvaný generálský plán, který měl v podstatě donutit obyvatele severní části pásma Gazy. opustit tuto oblast tím, že jim odepřou potraviny, léky, zdravotní péči, aby jim znemožnili přežít, což vyvolalo poplach mezi humanitárními organizacemi, skupinami pro lidská práva, které v podstatě řekly, že se jedná o politiku vzdej se, nebo zemři hlady, což je porušení mezinárodního humanitárního práva, válečný zločin.





Izraelská vláda to opakovaně popírala, ale na místě Palestinci žijící na severu země, zejména v největším uprchlickém táboře Džabalíja, říkali, že se k nim nedostávají žádné potraviny, že konvoje OSN jsou zastavovány.





A tak se situace vyvinula až tam, kde o ní slyšíme dnes, kdy tlak nepolevil a nyní Izrael říká, že skutečně mnoho obyvatel, ne všichni tam, bylo jich původně asi 400 000 jenom žijících v táboře Džabalíja bylo nyní nuceno odejít. Odešli na jih a ostatní se obávají, že budou muset odejít také. A zatímco vláda říká, že to není její politika, aby je nutila odejít navždy, existují obavy, OSN říká, že jde o nucené vysídlení, což je porušení mezinárodního humanitárního práva, takže je to čím dál horší. Takže situace je v podstatě neobyvatelná.





Moderátorka: Kdyby se měli někdy vrátit, co jim tam zbývá?





Lyse Doucet: No. Mezinárodní novináři, jak víte, do Gazy nesmějí, takže jsme nemohli vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši, jak to vypadá na místě. Takže se musíme spoléhat na videa, která nám poskytují důvěryhodní palestinští novináři, nebo na to, co se objevuje na sociálních sítích, ale v podstatě OSN na základě satelitních snímků zjistila, že více než 60 % Gazy je nyní v podstatě v naprostých troskách. Izraelská vojenská operace se prý zaměřuje, jak říkají, na infrastrukturu Hamásu a na velitele. Gaza je ale v podstatě neobyvatelná. Z většiny ulic jsou ruiny.







Moderátorka: Jen krátce, Liz, po zvolení prezidenta Trumpa a možná také s ohledem na to, že teď máme jakési dvouměsíční období, než prezident Trump nastoupí, a dokud je prezident Biden ještě v Bílém domě, je cítit, že bude na Benjamina Netanjahua menší tlak?

Lyse Doucet: Mnohem menší tlak, premiér Netanjahu se chlubil, že neposlouchá prezidenta Bidena. Nebo alespoň neprovedl vše, o co ho požádal, když byl u moci. Proč by teď, když je, abychom použili výraz Biden už jen chromá kachna, by ho Netnajahu měl poslouchat? Sekulární vůdci v koaliční vládě premiéra Netanjahua slaví. Dokonce se mluví o tom, že na inauguraci byl pozván vůdce osadníků.







Zdroj v angličtině ZDE

