JD Vance řekl, že USA by mohly přestat podporovat NATO, pokud se Evropa pokusí regulovat platformy Elona Muska

9. 11. 2024

čas čtení 5 minut

Bohumil Kartous:

Hillbilly VP nám vzkazuje: Buď si necháte nadále ničit společnost dezinformačním hnojem kámoše Muska, nebo nebude NATO. Take it or leave it.

Obávám se, že většina lidí ještě úplně nepochopila, co se vlastně 5. 11. 2024 stalo.



Republikánský kandidát na viceprezidenta v září 2024 řekl že „Němci a další národy“ - nikoli Rusko - by „museli financovat obnovu Ukrajiny

JD Vance navrhl, že americká podpora NATO by měla být podmíněna tím, že Evropská unie nebude regulovat Elona Muska a jeho platformu sociálních médií X, dříve známou jako Twitter.



Republikánský kandidát na viceprezidenta a senátor za stát Ohio v rozhovoru s youtuberem Shawnem Ryanem prohlásil, že jeden z nejvyšších představitelů EU miliardáři pohrozil zatčením, pokud umožní bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi vrátit se na X.



„Vedoucí představitel, zapomněl jsem přesně, který úředník v rámci Evropské unie to byl, ale poslal Elonovi výhružný dopis, ve kterém v podstatě stálo: 'Zatkneme tě, pokud budeš platformou Donalda Trumpa', který je mimochodem pravděpodobným příštím prezidentem Spojených států,“ řekl Vance v rozhovoru zveřejněném v září. JD Vance navrhl, že americká podpora NATO by měla být podmíněna tím, že Evropská unie nebude regulovat Elona Muska a jeho platformu sociálních médií X, dříve známou jako Twitter.Republikánský kandidát na viceprezidenta a senátor za stát Ohio v rozhovoru s youtuberem Shawnem Ryanem prohlásil, že jeden z nejvyšších představitelů EU miliardáři pohrozil zatčením, pokud umožní bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi vrátit se na X.„Vedoucí představitel, zapomněl jsem přesně, který úředník v rámci Evropské unie to byl, ale poslal Elonovi výhružný dopis, ve kterém v podstatě stálo: 'Zatkneme tě, pokud budeš platformou Donalda Trumpa', který je mimochodem pravděpodobným příštím prezidentem Spojených států,“ řekl Vance v rozhovoru zveřejněném v září.

Vance poté navrhl, že by americká podpora NATO byla použita k vydírání, aby se Evropané přizpůsobili.



„Takže Amerika by měla říci: pokud NATO chce, abychom je nadále podporovali, a NATO chce, abychom byli i nadále dobrým účastníkem této vojenské aliance, proč nerespektujete americké hodnoty a svobodu projevu?“ řekl Vance. „Je šílené, že bychom podporovali vojenskou alianci, pokud tato vojenská aliance nebude podporovat svobodu projevu. Musíme říct, že americká moc s sebou nese určité podmínky. Jedním z nich je respektování svobody slova, zejména u našich evropských spojenců.“



Musk byl od doby, kdy převzal Twitter, nyní X, obviněn z toho, že zakázal několik novinářů.



„Nebudu jezdit do nějaké zapadlé země a říkat jim, jak mají žít,“ dodal Vance. „Ale evropské země by teoreticky měly sdílet americké hodnoty, zejména pokud jde o některé velmi základní věci, jako je svoboda projevu.“



Podle zprávy 2024 Global Expression Report se Spojené státy umístily na 26. místě na světě, pokud jde o svobodu projevu, přičemž několik členů Evropské unie se umístilo výše.



Komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton v červenci na X napsal, že systém ověřování uživatelů platformy pomocí modrých šeků je lživý



„Nyní má X právo na obhajobu -ale pokud se náš názor potvrdí, uložíme pokuty & budeme požadovat významné změny,“ dodal.





Musk tehdy reagoval slovy: „Těšíme se na velmi veřejnou bitvu u soudu, aby se lidé v Evropě dozvěděli pravdu.“

Trump má také ve zvyku chválit diktátory a autoritářské vůdce a projevuje zvláštní náklonnost k Putinovi, kterého po invazi na Ukrajinu v roce 2022 označil za „geniálního“ a „chytrého“. Tehdejší prezident se také postavil na stranu Putina oproti americké zpravodajské komunitě, když byl dotázán na ruské vměšování do voleb v roce 2016 během tiskové konference s ruským vůdcem v roce 2018 ve finských Helsinkách.







Zdroj v angličtině ZDE

0

512

„Evropská komise nabídla X nezákonnou tajnou dohodu: pokud budeme v tichosti cenzurovat projevy, aniž bychom to někomu řekli, nebudou nás pokutovat. Ostatní platformy tuto dohodu přijaly. X ne,“ dodal v dalším příspěvku.Společnost X by mohla čelit disciplinárnímu řízení podle zákona EU o digitálních službách, který byl zaveden v roce 2022. Legislativa obsahuje řadu nařízení, podle kterých musí platformy převzít odpovědnost za ochranu evropských uživatelů před nelegálním obsahem a dezinformacemi.Vance čelil kritice za to, že ve stejném rozhovoru předložil mírový plán pro válku na Ukrajině, který by zřejmě prospěl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, jenž považuje NATO za svého hlavního protivníka.Ryan se Vance zeptal, jaký je Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině.Senátor řekl, že Trump by vedl diskusi s Rusy, Ukrajinci a Evropany a řekl jim, že „musí přijít na to, jak vypadá mírové urovnání“.Vance Ryanovi také řekl, že případná mírová dohoda by mohla znamenat, že si Rusko ponechá území, kterého se zmocnilo, a že podél současné frontové linie bude zavedena demilitarizovaná zóna. Vance dodal, že Ukrajina by také poskytla Rusku „záruku neutrality“.„Pravděpodobně to bude vypadat tak, že něco jako současná demarkační linie mezi Ruskem a Ukrajinou se stane jakousi demilitarizovanou zónou, silně opevněnou, [aby] Rusové znovu nenapadli,“ řekl.Trumpův protikandidát rovněž navrhl, že obnovu Ukrajiny by musela financovat Evropa, konkrétně Německo, a nikoli Rusko.„Ukrajina zůstává nezávislou suverenitou. Rusko dostane od Ukrajiny záruku neutrality. Nevstoupí do NATO a některých dalších spojeneckých institucí. Obnovu Ukrajiny musí financovat Němci a další země,“ dodal Vance.Ukrajina se již několik let snaží vstoupit do NATO a Evropské unie. Již v roce 2008 tehdejší generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer uvedl, že Ukrajina se nakonec stane členem vojenské aliance.Trump dlouhodobě sdílí své opovržení vůči NATO - během svého prvního funkčního období údajně soukromě diskutoval o úplném vystoupení z aliance.Bývalý prezident také opakovaně naznačil, že by odmítl dodržovat článek 5 o kolektivní obraně NATO, který stanoví, že útok na jednoho člena je útokem na všechny. Na začátku tohoto roku uvedl, že jednomu zahraničnímu představiteli řekl, že by Rusko vyzval, aby si se členy NATO, kteří nevydávají dostatečné prostředky na obranu, dělalo „co chtějí“.