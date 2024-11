Izrael se chová agresivně i vůči Francii

8. 11. 2024

Francouzský ministr zrušil návštěvu svatého místa poté, co izraelská policie zatkla četníky



Francie si předvolala izraelského velvyslance kvůli incidentu na jeruzalémském panství Eleona, které je pod francouzskou kontrolou





Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zrušil návštěvu svatého místa v Jeruzalémě, které je pod francouzskou kontrolou, poté, co na místo vstoupila ozbrojená izraelská policie a krátce zatkla dva francouzské četníky.

Francie si kvůli tomuto incidentu předvolala izraelského velvyslance, což je poslední z několika sporů týkajících se svatyně Eleona na hoře Olivetské, která spolu s dalšími třemi místy tvoří francouzskou národní doménu ve Svaté zemi.

Tato místa se již v minulosti stala předmětem diplomatických incidentů. Národní doména připadla Francii před vznikem Izraele v roce 1948 a je spravována jako soukromý majetek francouzským konzulátem v Jeruzalémě.



Podle novináře agentury AFP, který byl svědkem incidentu, izraelská policie vstoupila na pozemek, obklíčila dva francouzské četníky a jednoho z nich srazila na zem.



Četník se podle novináře identifikoval a několikrát vykřikl „Nesahejte na mě“. Oba četníci byli poté odvedeni do policejních aut a později propuštěni.



Zůstalo nejasné, proč izraelská policie vstoupila na toto místo.



„Dnes nevstoupím na území Eleony, protože izraelské bezpečnostní síly vstoupily se zbraněmi, bez předchozího francouzského povolení, aniž by se dohodly, že dnes odejdou,“ řekl na místě francouzský ministr zahraničí a označil situaci za ‚nepřijatelnou‘.



„Toto narušení integrity domény svěřené do péče Francie může oslabit vazby, které jsem sem přijel pěstovat s Izraelem v době, kdy všichni potřebujeme pomoci regionu pokročit na cestě k míru,“ řekl Barrot.



„Eleona nejenže patří Francii již více než 150 let, ale Francie také zajišťuje její bezpečnost, udržuje ji. Celistvost čtyř míst, za něž je Francie zde v Jeruzalémě zodpovědná, musí být respektována,“ dodal.



Eleona, jejíž součástí je benediktinský klášter, se nachází na hoře Olivetské e v okupovaném východním Jeruzalémě a je spojena s tzv. jeskyní Pater, kde údajně Kristus učil své učedníky modlitbě Páně.



Při předchozím incidentu v lednu 2020 francouzský prezident Emmanuel Macron v tlačenici lidí před bazilikou Sainte-Anne pokáral izraelského policistu slovy: „Tohle je pro mě velmi důležité: „Nelíbí se mi, co jste přede mnou udělali.“





V roce 1996 řekl prezident Jacques Chirac izraelským vojákům, kteří ho obklopovali příliš těsně: „Chcete, abych se vrátil do svého letadla?“ a požadoval, aby vojáci opustili areál Sainte-Anne.







