Lidé v Gaze zažívají „téměř bezprecedentní utrpení“, varuje organizace pro humanitární pomoc

8. 11. 2024

čas čtení 3 minuty





Jan Egeland, šéf Norské rady pro uprchlíky, vyzývá k okamžitému příměří, propuštění rukojmích a zahájení mírového procesu



Podle generálního tajemníka Norské rady pro uprchlíky jsou lidé v Gaze vystaveni „neúnosnému utrpení“ a rodiny, vdovy a děti zažívají „téměř nevídané utrpení“.

Jan Egeland tento týden navštívil Gazu a našel tam „scénu za scénou naprostého zoufalství“, kdy jsou rodiny rozděleny a nemohou pohřbít své příbuzné, kteří zemřeli. Uvedl, že Izrael se zbraněmi dodávanými ze Západu „učinil tuto hustě osídlenou oblast neobyvatelnou“.



„V žádném případě se nejedná o zákonnou reakci, cílenou operaci 'sebeobrany' k likvidaci ozbrojených skupin nebo válku v souladu s humanitárním právem,“ řekl.



„Rodiny, vdovy a děti, s nimiž jsem hovořil, snášejí utrpení, které nemá v nedávné historii téměř obdoby,“ dodal. „Neexistuje žádné možné ospravedlnění pro pokračující válku a ničení.“





Podle posledních odhadů agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (Unrwa) byly v Gaze vnitřně vysídleny téměř dva miliony lidí a obyvatelstvo se potýká s rozsáhlým nedostatkem potravin, vody a léků.



Rodiny jsou stále nuceny stěhovat se z jedné oblasti do druhé. Oblasti určené izraelskými silami k evakuaci a násilnému stěhování nyní pokrývají 80 % Gazy. Palestincům tak zůstává omezeno 20 % pásma a izraelský brigádní generál tento týden prohlásil, že není v úmyslu umožnit lidem návrat do jejich domovů. Odborníci na humanitární právo uvedli, že takové akce představují válečný zločin násilného přesunu.



Na severu Gazy vedla měsíc trvající obnovená ofenzíva a zpřísněné obléhání k zoufalým podmínkám, kdy je podle odhadů 100 000 lidí zcela odříznuto od humanitární pomoci.



OSN odsoudila „nezákonné zásahy do humanitární pomoci a příkazy, které vedou k nucenému vysídlení“.



Většině pomoci je nadále bráněno ve vjezdu do Gazy kvůli nejistotě, aktivním bojům a rozsáhlému ničení. V říjnu projíždělo do Gazy v průměru 36 kamionů denně, což představuje nejnižší počet za celý rok.



Egeland, vedoucí humanitární pracovník, bývalý ministr zahraničí a diplomat v Norsku, uvedl, že byl svědkem „katastrofálního dopadu přiškrcených toků pomoci“; dodal, že lidé byli celé dny bez jídla a pitná voda nebyla nikde k nalezení.



„Od začátku války nebyl jediný týden, kdy by do Gazy přišel dostatek pomoci,“ řekl.



Minulý týden izraelský parlament schválil zákony, které zakazují Unrwa působit v Izraeli a na palestinských územích, označují ji za teroristickou organizaci a přerušují veškeré vazby mezi agenturou OSN a izraelskou vládou.



Egeland prohlásil, že situace v Gaze je „smrtící“ pro všechny Palestince, humanitární pracovníky i novináře. Uvedl, že aby se předešlo ztrátám desetitisíců životů, mělo by dojít k okamžitému příměří, propuštění rukojmích a zahájení mírového procesu.





„Ti, kdo jsou u moci na všech stranách, jednají beztrestně, zatímco miliony lidí v Gaze a v celém regionu platí strašlivou cenu,“ řekl. „Humanitární pracovníci mohou mluvit o tom, čeho jsme svědky, ale pouze ti, kteří jsou u moci, mohou tuto noční můru ukončit.“







Zdroj v angličtině ZDE

2